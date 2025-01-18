19 действительно хороших людей, после встречи с которыми аж на душе теплее

Я один раз зашла в маршрутку, оплатила проезд и прошла в салон, и тут пожилая женщина просит меня вернуться к водителю, оплатить ее проезд. Подавив раздражение, я взяла ее карту и вернулась. Отдаю ей карту, а женщина вдруг так искренне улыбнулась и поблагодарила, что я устыдилась своего раздражения.