18 историй из кафе, где страсти бурлили, как горячий кофе в турке

Отчаявшийся официант не смог преподнести сюрприз. 🤭 Смотрела старый фильм, снятый ещё до моего рождения, кстати, очень классный. "Голубоглазый Микки". Там главный герой написал на бумажке "Ты выйдешь за меня?" и попросил официантку, вложить в печенье с предсказаниями. Но его девушка спорила и никак не хотела есть, официантка не выдержала и начала орать "Жри это печенье!". На самом деле, смешная была сцена) 😄 Да и весь сюжет прикольный.