18 историй из кафе, где страсти бурлили, как горячий кофе в турке
Для многих из нас кафе — это уютное место, где можно вкусно поесть и приятно провести время с друзьями. Но наши герои знают не понаслышке: порой за столиками разыгрываются настоящие драмы. Судя по приведенным ниже историям, такие случаи вовсе не редкость.
- Сижу как то одна в кофейне, подходит официант и дает мне около 1500 с мелочью. Все время оглядывается, и шепотом говорит мне: «Вы можете эти деньги отдать вашему официанту? У него сейчас проблемы, мы хотим помочь. А он гордый и деньги не берет». Я согласилась, добавила от себя столько же и отдала официанту. Он не хотел брать, отказывался, но я настояла. В это время вся команда официантов заговорщически и счастливо переглядывались, при этом старались делать вид максимальной занятости и отстраненности. © juljanalieva
- Мы с мужем и сыном как-то были в кафе в Англии, муж англичанин. За другим столиком сидели две женщины, одна из них была очень расстроена, даже слезы катились. Муж заметил, вышел и быстренько купил ей букет цветов. А вскоре мы ушли. Так нас на улице догнал хозяин и поблагодарил за поступок мужа, мол, у них такое позитивное место, все о доброте и любви, и это было очень «в тему». © sunnyray2017
- К нам однажды в кафе подошел официант и в конце повторения нашего заказа сказал: «Я не знаю сколько будет это готовиться, я поругался с поваром и вообще хочу уволиться сейчас». Мы с ним посмеялись, он понял, что мы его поймем, поддержали и сказали, что все нормально и хорошего ему дня. © doriiandra
- Однажды я зашел в кафе, когда у меня был день рождения. Вдруг официант вышел с тортом и начал громко петь: «Happy birthday to you!» Я улыбнулся, поднялся, уже приготовился принять поздравления. А он прошел мимо меня к соседнему столику.
- Работал официантом, стал свидетелем неудачного свидания. Парень никак не мог перестать есть еду девушки. Другие столики заметили это, и мы вместе как бы наблюдали за всем этим. Девушка выглядела грустной. Спросил, хочет ли она, чтобы оставшуюся еду упаковали, и она ответила «нет», но парень ответил «да». © justringthebell / Reddit
- Когда я была студенткой, у меня была подруга. Мы часто гуляли вместе, смеялись, делились всем как мне тогда казалось. Однажды вечером сидели мы в кафе. Атмосфера была легкая, музыка играла, люди общались. Ко мне подошел парень просто познакомиться. С улыбкой, вежливо сказал: «Вы такая красивая, я хочу именно с вами познакомиться. Можно? Как вас зовут?» И тут вдруг моя «подруга» взяла кружку кофе и просто вылила ее на меня. Прямо на одежду. Все вокруг замерли. Я сидела в шоке, не понимая, что вообще произошло. А другая знакомая, что сидела рядом, тихо сказала: «Пойдем отсюда, она вообще не в себе». А та, как ни в чем не бывало, посмотрела на парня и сказала: «Кто, она красивая? Разуй глаза, нифига она не красивая. Просто ухоженная, может симпатичная». На следующий день, когда я спросила у нее, зачем она так сделала, она только пожала плечами и сказала что ничего не помнит. А мне стало вдруг очень ясно. © aida_kerimbay
- Однажды один молодой человек пригласил меня в театр, спектакль прошел неплохо. И вот мы идем по улице, делимся впечатлениями и он предлагает зайти в кафе выпить чаю, я добавляю: «или кофе», он с нажимом повторяет: «Чаю!» Я не стала спорить. Я тогда проживала сложные времена, вернулась из отпуска, уволили с работы, соседка купила квартиру и съехала, оставив все заботы по аренде на мои плечи. Просто все скопом. И вот, мы сидим в кафе, он заказывает себе еду, я предпочла ничего не заказывать и оставить деньги на такси. Молодой человек наелся и у него оставалась еда, что он не доел. Когда он предложил мне то, что не доел, я просто опешила от его наглости. © elvira.akhmetova_9.08
- Когда я работала официанткой, в нашем кафе часто появлялся парень из соседнего заведения — он тоже был официантом, только напротив. Сначала просто приходил пообедать, а потом все чаще и чаще. Всегда садился за один и тот же стол и неизменно оставлял щедрые чаевые. Я думала, просто вежливый. А он — просто влюблялся. Однажды он засиделся допоздна. Снаружи разразился ливень. Сквозь запотевшее окно я смотрела, как он стоял на тротуаре, ловя такси. Волновалась, чтобы не промок, чтобы скорее уехал, чтобы не простыл. И вдруг сама себя поймала на мысли: «А с чего это я так переживаю за него?» Сейчас, понимаю, что переживала за своего будущего мужа. © darinok.ss
- Однажды пришла с детьми в кафе-ресторан, сделали заказ, сидим, ждем. Вижу на меня смотрит мужчина за столиком напротив. «Ну, смотрит и смотрит. На меня часто смотрят люди» подумала я. Через некоторое время он подходит ко мне и спрашивает, может ли угостить чем-то. Я ответила, что мы уже заказали и у меня компания моих детей здесь и сейчас. Он ответил: я и их угощаю. Я поблагодарила и сказала, что мы хотели бы провести время своей компанией. Он ушел. А потом оказалось, что он оплатил наш заказ.
- Пришла как-то к нам парочка. Парень попросил на десерт положить кольцо. Вот уже несу, играет марш Мендельсона, а тут девушка говорит: «Нет!» и убегает из кафе. Парень постоял на одном колене еще пару минут, поднялся и вдруг ошарашил своим ответом: «Она не в первый раз так, не переживай». © Mau0HeZzz / pikabu
- Сижу в кафешке, а рядом мадам лет 30 с ребенком. Она что-то заказала и сидит, строит мне глазки, улыбается. Я поулыбался в ответ. Приносят им заказ, и официантка идет ко мне с терминалом оплаты, мол, девушка очень вам благодарна за угощение. Я говорю, что не буду за нее платить. И тут вдруг эта мадам как начнет орать: «Ну что за люди пошли! Такой прям милый сидел, а кофе девушке и коктейль ребенку не смог купить, жмот!» Знатно я обалдел тогда. © ***isovca / Pikabu
- Вчера я ходила на свидание с парнем. Впервые за год. Мы с ним познакомились в кафе, и он сразу пригласил на следующую встречу. Когда мы уже встретились в ресторане, то меня охватила паника. Я вспомнила, что совсем не взяла с собой денег. Меня начали настигать мысли: «А если он предложит поделить счет. А я как воспитанная должна предложить заплатить за себя сама, но нет денег». Парень спрашивал, из-за чего я такая напряженная, а я отвечала, что все окей. Потом вышла в туалет и позвонила подруге, в панике просила ее сбросить мне денег и сказала, что позже все объясню. Потом я расслабилась и мы с парнем хорошо провели время. Счет он оплатил сам, я даже не успела ничего сказать. А подруга надо мной посмеялась, когда я рассказала, почему так нервно звонила. © Карамель / VK
- Однажды зашла в кафе поужинать. Напротив сидит семья: очевидно муж, жена и двое детей. Муж периодически на меня пялится. Когда собрались уходить, он подходит ко мне, показывает какую-то соц. сеть и спрашивает это мой аккаунт или нет. Говорю нет. На что он: а дайте номер телефона. Контакты видите ли налаживает. И это при жене, которая в метре стояла. Единственное, мне пришло в голову, что возможно они в разводе. Но по общению так не казалось. © rimma_sagdieva
- Вчера получил зарплату и двинул обедать в кафе неподалеку. Встретила незнакомая официантка, обслужила идеально. Ни разу меня так тепло, лампово и как-то по-домашнему не принимали. При расчете решил выразить свое искреннее восхищение и заодно выведать секрет правильного отношения к жизни и работе. Я: «Девушка, у вас так круто получается работать, впервые вижу такое отношение к клиенту. Можете поделиться, в чем ваш секрет?» Она: «Спасибо, конечно, мне приятно это слышать. Я хозяйка этого кафе». © Bombezin / Pikabu
- На днях сходила в мое любимое кафе, там был один свободный столик на 1–2 человека. Заказала напиток и медленно пошла к свободному месту, потому что в очереди больше никого не было. Вдруг какая-то женщина лет сорока забежала, положила свои сумки на столик и села. Я вежливо сказала ей, что уже заказала и направлялась к этому столу. Она ответила, что тоже хочет заказать и ждет кого-то, поэтому место нужно ей. Еще раз объяснила ситуацию, что пришла раньше нее. И тут она снова с раздражением продолжила, что может подвинуться и мы могли бы «поделиться» этим крошечным столиком. К счастью, сотрудник кафе, который был на перерыве, уступил мне свой столик, я ему очень благодарна, мы знакомы, я часто туда хожу. В итоге женщина заказала, а ее гость уже более 20 минут так и не пришел, хотя за это время освободились и другие места. © Objective-Bug5135 / Reddit
- Сижу в кафе, наблюдаю за соседним столиком: сидит милая парочка. Подходит официант, приносит десерт: «Угощение от заведения!» Девушка вежливо отказывает: «Я на диете». Официант: «Повар же старался». Но девушка непоколебима. В итоге официант не выдерживает и выдает: «Да вы не понимаете, что ли, там кольцо. Сколько можно уговаривать».
- Встречалась я по молодости с реально жутким жмотом. И тут, чудо, наконец-то повел куда-то поесть. Спрашивает: «Что хочешь?» Я, такая: «Латте!» «У меня только на сок хватит». В итоге мне — сок, ему — салат. Но самое страшное было в конце. После трапезы он вдруг взял и подвинул ко мне полупустую тарелку и сказал: «Вот видишь, тебе тоже немного осталось, ешь» После этого я с ним даже здороваться перестала!
- Я работал в кафе, это была небольшая местная сеть, так что в городе было еще два заведения. Парень просидел около часа, потом подошел к стойке и спросил, можем ли мы обзвонить другие заведения, чтобы узнать, была ли эта девушка там. У них было запланировано свидание, и он был уверен, что она просто пошла не туда. Мы позвонили в два других заведения, но там сказали, что никого подходящего под это описание не видели. Парень остался еще пару часов, купил еще два напитка и сэндвич, просто дожидаясь, пока мы наконец закроемся. Мне было так его жаль! © chantalkc / Reddit
Опять про объедки, как в истории выше. Я понимаю, когда ложечку попробовали, но не понравилось, а предлагать доедать "что в самого не влезло", неужели так делают? Дикость какая-то.
Отчаявшийся официант не смог преподнести сюрприз. 🤭 Смотрела старый фильм, снятый ещё до моего рождения, кстати, очень классный. "Голубоглазый Микки". Там главный герой написал на бумажке "Ты выйдешь за меня?" и попросил официантку, вложить в печенье с предсказаниями. Но его девушка спорила и никак не хотела есть, официантка не выдержала и начала орать "Жри это печенье!". На самом деле, смешная была сцена) 😄 Да и весь сюжет прикольный.