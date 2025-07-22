15 курьезных случаев, когда современные технологии навели шороху в жизни людей

"В этот момент со всей дури из колонок начинает играть песня. Все перепугались конкретно. Невеста от перепуга прыгает на своего жениха, и они вместе падают на свадебный торт, тем самым ломая стол."

😒😉😎

Похоже нна синопсис для плохой комедии.

От какой музыки можно так перепугаться, чтобы сломать стол? Раммштайн? Баховская токката и фуга? Кадышева, наконец?



Накидайте своих вариантов)