История про «вынужденную верность» очень дурно попахивает. Воняет даже.
15 курьезных случаев, когда современные технологии навели шороху в жизни людей
Истории
2 часа назад
Технологии призваны сделать нашу жизнь проще. Но на деле они частенько загоняют нас в тупик или вообще чудят. Собрали забавные истории об отношениях людей и технологий.
- Вчера позвонил дедушке, хотел поинтересоваться, как он там. Берет трубку, говорит мне: «Здорово, внучара! Че ты там, как жизнь? Видал, как биткоин упал?» У меня челюсть до самого пола отвисла! Было такое чувство, что по ту сторону трубки не мой дедушка, а какой-то дружбан, которого я давно не слышал. После нескольких минут разговора мне стало понятно, что это мой дедушка, но не совсем тот, которого я знал. Мы ему подарили современный смартфон в последнюю нашу встречу, дедушка в нем разобрался и открыл для себя занимательный мир интернета. Еще как открыл! В свои 72 года рассказал мне, что проинвестировал в биткоин и хочет купить компьютер, чтобы поиграть в видеоигры. Современный дедуля, даже такое чувство, что современнее меня. © Не все поймут / VK
- Была на свадьбе. Все танцуют, веселятся. Вдруг музыка выключилась. Все замерли на месте, не понимая, что происходит. В этот момент со всей дури из колонок начинает играть песня. Все перепугались конкретно. Невеста от перепуга прыгает на своего жениха, и они вместе падают на свадебный торт, тем самым ломая стол. © Не все поймут / VK
- Я зарегистрировала на одном сайте знакомств сразу две анкеты, на два различных номера телефона. На одной из этих анкет я познакомилась с парнем, и сейчас мы встречаемся с ним. Он запретил заходить мне на сайт знакомств и контролирует этот вопрос. Но он не знает о второй анкете. И мне хотелось бы там посидеть. Но я напрочь не помню, на какой телефон какая анкета зарегистрирована. А если зайду на ту, где я с парнем своим познакомилась? Все! Конец отношениям. Вынужденная верность. © Подслушано / Ideer
- В детстве мечтал о компьютере. Они только начали тогда появляться у друзей, но у нас денег на это не было. На день рождения я «заказал» компьютер у мамы. И вот она дарит мне типа небольшой компьютер, размером с современный планшет (их тогда еще не было вообще). Ну я думаю, крутой и, наверное, суперновинка. Потом включаю, а это «Тетрис»! Спасибо за первое детское разочарование. © Подслушано / Ideer
- Моя мама незрячая, поэтому умная колонка ей очень помогает. Мы с мужем купили ей термостат, которым она управляет с помощью колонки, чтобы ей было удобнее. Однажды ночью ей стало жарко, и она спросила у колонки: «Какая температура в коридоре?» Ответа нет. Она снова спросила. Та сказала: «Когда я не отвечаю, это значит, что я играю в игру». © Damsell / Reddit
- Люблю подшучивать над своей 15-летней дочерью и делать всякие глупости на компьютере, а потом говорить: «Таня, что это, я никуда не нажимала, оно само!» После чего мой юный гений со злой и одновременно гордой физиономией все исправляет. Когда-нибудь я ей расскажу, что у меня есть диплом программиста, когда-нибудь... © Подслушано / Ideer
- Есть робот-пылесос. Его любимая фишка — застревать, пытаясь пролезть под шкаф. Причем происходит это каждый раз: он залез, повозмущался и заснул. Спровадила я его как-то в коридор, пускай поработает. Сижу дальше в комнате, отдыхаю. Вдруг слышу гул и вижу картину маслом: это маленькое механическое существо целенаправленно прет к своему излюбленному месту, застревает, пищит и засыпает. © Подслушано / Ideer
- У нас были умные лампочки. Середина ночи, я лежу сплю, мой муж в это время работает. На улице бушевала гроза, и на короткое время отключилось электричество. Для тех, кто не знает, умные лампочки автоматически включаются на полную яркость, когда вы восстанавливаете подачу электричества. Итак, я сплю, как вдруг свет в спальне включается на полную мощность, и я слышу, как женский голос говорит: «Привет». Разумеется, я проснулась в жутком страхе, предположив, что в доме кто-то есть. В ту ночь мы отключили нашу умную систему и больше никогда ею не пользовались. © sirrahsar_a / Reddit
- Ставила телефон на зарядку. Там было уже ноль процентов, и аппарат отключился. Через несколько часов прихожу, а там все без изменений: красный индикатор аккумулятора, телефон не включается. А он у меня старенький, ему уже лет 10. Испугалась, что все, сломался. Я в плач: где деньги на новый-то взять? А потом дочка пришла, принесла новую зарядку и поставила вновь заряжать. И заработало! Оказалось, просто вилка неисправная была. А я уже мысленно кредит на новый телефон взяла.
- Муж уехал на выходные, и я пригласила подругу посмотреть ужастик. В самый страшный момент фильма абсолютно все лампы в моем доме резко включились, а затем все погрузилось в полную темноту. Мы с подругой были так напуганы, что боялись пошевелиться. В это же время мой муж на другом конце страны хвастался: «Смотри, я могу управлять светом в своем доме с помощью телефона». © hulagirl4737 / Reddit
- Когда я учился в школе, какой-то глюк на школьном компе однажды привел к тому, что я распечатал 30 копий вместо одной. У нас с этим было очень строго: нам запрещали распечатывать что-либо без крайней необходимости. Поэтому я попал в неприятность, несмотря на то, что это была чистая случайность. © Unknown author / Reddit
- Однажды я помогал клиентке с компом и попросил ее перезагрузить компьютер. Она сидела за столом, а я стоял рядом, было бы неудобно через нее тянуться. Она сказала: «Хорошо», — минуту тупо смотрела на монитор, а потом повернулась ко мне и сказала, что перезагрузила, хотя на самом деле это было не так. Врущие пользователи — это ужасно, особенно когда я стою прямо рядом. К счастью, я больше не работаю в службе поддержки. © IceArrows / Reddit
- Мой начальник не понимает, как сохранять данные на компьютере. Он печатает в Word, потом распечатывает, и если ему нужно внести изменения, он перепечатывает все заново. Документы бывают по 10 страниц. Я научил босса сохранять, копировать и вставлять, чтобы ему не приходилось так много перепечатывать. Но он до сих пор делает так. Хотя этот 70-летний мужчина печатает быстрее всех, кого я знаю. © Gattamelata_ / Reddit
- Я не айтишник, но почему-то занимаюсь устранением неполадок почти для всех сотрудников своего офиса. Мой начальник работает над крупным проектом в другом регионе. Отдел планирования решил разместить все документы, планы и прочее в интернете, чтобы всем было легко до них добраться. Нам прислали адрес сайта и данные для входа, и мы могли просто зайти туда и просмотреть документы. Но, видимо, это слишком сложно для моих руководителей, поэтому мне поручили скачать все документы и отправить их по электронной почте. Файлы были тяжелыми, и даже в сжатом виде мне пришлось отправлять некоторые из них партиями, потому что программа позволяла отправлять ограниченное количество файлов. В результате у моих руководителей накопилось несколько десятков писем с этими документами. Вчера один из них пришел ко мне и спросил, есть ли способ собрать все документы в одном месте, чтобы он мог их посмотреть. Я объяснила, что документов очень много, и на данный момент у нас почти 20 тысяч страниц, поэтому я не могу собрать их в один файл и отправить ему. Его ответ: «Вот бы выложили это где-нибудь в интернете, чтобы мы могли посмотреть». © SalemScout / Reddit
Тамагочи, кассеты, MP3-плееры — все это уже стало страницей в истории технологий. А вот какие милые истории, связанные с ретро-техникой, люди вспоминают.
Комментарии
Уведомления
"В этот момент со всей дури из колонок начинает играть песня. Все перепугались конкретно. Невеста от перепуга прыгает на своего жениха, и они вместе падают на свадебный торт, тем самым ломая стол."
😒😉😎
Похоже нна синопсис для плохой комедии.
От какой музыки можно так перепугаться, чтобы сломать стол? Раммштайн? Баховская токката и фуга? Кадышева, наконец?
Накидайте своих вариантов)
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