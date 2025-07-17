Ах, какая аппетитная летняя фотография. Пойду тоже арбузиком угощусь.
20 фотографий из беззаботного детства, когда мир даже пах по-другому
Старые фотографии словно машина времени способны перенести нас в совсем другие времена. Поразительно, как снимки, сделанные 20 или 30 лет назад, могут вызвать столько тепла и воспоминаний. Вот мы и решили сделать подборку, которая напомнит о том, как ощущался мир, когда мы были беззаботными детьми.
«Девочка с арбузами»
«Летний денек у бабули на кухне»
- Я буквально чувствую аромат этой фотографии. © adam-07 / Reddit
«Пит-стоп детства»
А вода ледяная , аж зубы сводит и вкусная-вкусная... Никакая вода в бутылках не сравница с этим вкусом детства...
«Каникулы в деревне»
«Сестра и я, 1988 год»
«Вкус, который возвращает в детство»
«Деревенский ухажер»
«Пошли поздравлять тещу. Она долго извинялась, что у нее стол скромный. Ребят, я чуть не заплакал! Это лучшее воспоминание из детства»
«Мне тут 4-5 лет, мама сфотографировала на фоне наших модных обоев. Мышку эту приходилось двигать двумя руками»
«Жена разбиралась дома у родителей и вон чего нашла. Они с тещей его выбросить хотели. Еле остановил»
«У дома начали продавать тот самый горячий хлеб из детства. С тем же запахом и хрустом. Зажевал всю булку с чаем от ностальгии»
вот это был вкус! неописуемый и желанный ☺️ невозможно было донести до дома целым
«Косплей нашего детства. Лагерь „Северное сияние“, карнавал. Я Колобок. Здорово было»
«Побывала в гостях у старшей маминой сестры. И словно телепортировалась в детство»
«Это мое детство. Я с банкой, а почему не знаю»
«Весна 1993 года. Счастливые и беззаботные гуляем в парке после школы. Спасибо фотографу дяде Ване»
«Дом культуры, 1992 или 1993 год. Молодежь собирается на просмотр модного тогда фильма. Один из старшеклассников нашей школы в холле клуба устроил акробатику»
«Родители меня на все лето из города увозили в деревню. Там было хорошо. Лучшие друзья и замечательные ночи с детскими приключениями»
«Приезжал недавно к родителям, решил заглянуть в ящики секретера и достал оттуда частицы детства»
В деревне
«Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне, где не было магазинов, лишь раз в неделю приезжала машина с продовольствием»
Да вы что, в доме где есть колбаса и конфеты, для праздника больше ничего и не надо 😂
«Ни у меня, ни у моих друзей никогда не было особой потребности в торте, потому что ключевым и самым важным в этом празднике было загадывание заветного желания и задувание свечей. А их хоть откуда задувай!»
И вот еще несколько статей с фотографиями, которые возвращают в детство: