20 фотографий из беззаботного детства, когда мир даже пах по-другому

Старые фотографии словно машина времени способны перенести нас в совсем другие времена. Поразительно, как снимки, сделанные 20 или 30 лет назад, могут вызвать столько тепла и воспоминаний. Вот мы и решили сделать подборку, которая напомнит о том, как ощущался мир, когда мы были беззаботными детьми.

«Девочка с арбузами⁠⁠»

«Летний денек у бабули на кухне»

Я буквально чувствую аромат этой фотографии. © adam-07 / Reddit

«Пит-стоп детства»

«Каникулы в деревне⁠⁠»

«Сестра и я, 1988 год»

«Вкус, который возвращает в детство»

«Деревенский ухажер⁠»

«Пошли поздравлять тещу. Она долго извинялась, что у нее стол скромный. Ребят, я чуть не заплакал! Это лучшее воспоминание из детства»

«Мне тут 4-5 лет, мама сфотографировала на фоне наших модных обоев. Мышку эту приходилось двигать двумя руками»

«Жена разбиралась дома у родителей и вон чего нашла. Они с тещей его выбросить хотели. Еле остановил»

«У дома начали продавать тот самый горячий хлеб из детства. С тем же запахом и хрустом. Зажевал всю булку с чаем от ностальгии»

«Косплей нашего детства⁠⁠. Лагерь „Северное сияние“, карнавал. Я Колобок. Здорово было»

«Побывала в гостях у старшей маминой сестры. И словно телепортировалась в детство»

«Это мое детство. Я с банкой, а почему не знаю»

«Весна 1993 года. Счастливые и беззаботные гуляем в парке после школы. Спасибо фотографу дяде Ване⁠⁠»

«Дом культуры, 1992 или 1993 год. Молодежь собирается на просмотр модного тогда фильма. Один из старшеклассников нашей школы в холле клуба устроил акробатику»

«Родители меня на все лето из города увозили в деревню. Там было хорошо. Лучшие друзья и замечательные ночи с детскими приключениями»

«Приезжал недавно к родителям, решил заглянуть в ящики секретера и достал оттуда частицы детства»

В деревне

East News , East News

«Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне, где не было магазинов, лишь раз в неделю приезжала машина с продовольствием»