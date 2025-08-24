В 5 утра все ученики под окнами учителя??? И как такое разрешили родители?
15 историй, которые показывают, что работа учителя — это и повод для гордости, и причина пить валерьянку
Школьные годы — это время, которое каждый из нас вспоминает с улыбкой, а иногда и с легким содроганием. Но пока мы списывали на контрольных и хихикали на задней парте, по ту сторону учительского стола кипела совсем другая жизнь. Работа учителя — это не просто профессия, а настоящее призвание, требующее стальных нервов, бесконечного терпения и отменного чувства юмора.
- Мама вела историю у моей сестры. Предупредила класс, что при невыполненном задании выше 3 за четверть не ждать. Сестра его не сделала, мама влепила 3. Дома взяла ее дневник. Никогда не забуду недоуменный взгляд мамы и вопрос: «Саша, а почему у тебя 3 по истории?» © Подслушано / Ideer
- Один из моих восьмиклассников — симпатичный такой парень, веселый, но в тот день просто достал. Не грубил, но вел себя как маленький клоун. Вызвала его в коридор, говорю: «Ты же у меня и в прошлом году учился, нормальный был! А сейчас что с тобой? Почему дурака валяешь?» Он замер, подумал серьезно и выдал: «Думаю, это все потому, что у меня пубертатный период...» © themomerath / Reddit
- Разбираем времена, ученики запутались. Объясняю:
— Смотрите, Present Perfect — это то, что уже произошло, но актуально и сейчас.
С задней парты голос:
— Типа, как я когда-то учил это правило, но сейчас все равно не ничего понимаю?
- Это был первый год моей работы в школе. Весной в 5 утра меня разбудили крики под окнами. Скандировали мое имя. Выглядываю — там стоит мой класс в полном составе. Говорят, чтобы я выходила, потому что надо на зорьке успеть стихи в парке почитать. Вот такие романтичные были школьники в конце прошлого века. Я, конечно, быстро собралась и помчалась с ними читать стихи.
- Я — учитель английского. Перед звонком вызвала самого шумного парня и задала ему сложный вопрос. И только он открыл рот, как прозвенел звонок. Парень развел руками и с грустным видом сказал «салями», вместо «селяви»! До сих пор думаю, это была шутка или он так оговорился. © Подслушано / Ideer
- Мама одного мальчика в моем классе была категорически против принципа «тайм-аутов» — считала, что это вредно для развития. Результат: ребенок носится как ураган, ни с кем не дружит, правила игнорирует. Я начинаю потихоньку вводить дисциплину: если балуется — пару минут сидит в стороне, пока не успокоится и не объяснит, почему натворил то, что натворил. Иногда лишаю печенья, если совсем уж разошелся. Так эта мамаша устроила скандал на весь класс, уверяла заведующую, что я «подавляю личность» ее ребенка.
Ну а я продолжила делать, как считаю нужным — и через пару недель мальчик стал спокоен, дружелюбен и даже начал вслух гордится своими успехами. А еще через пару дней его мать подошла ко мне после занятий и тихонечко так: «А вы бы не могли рассказать, как правильно эти тайм-ауты делать?..» © Unknown author / Reddit
- Как-то мальчишки в соседнем кабинете сломали раковину. Их одноклассница увидела меня и говорит: «Там раковину сломали! Наша учительница расстроена. Вы к ней пойдете?» Я спросила зачем, а она такая со всей серьезностью: «Ну... вы не хотите поговорить с ней об этом?» Помяните мое слово, психологом будет! © Подслушано / Ideer
- Я — учитель. Придумала, чтобы опоздавшие мальчики отжимались, а девочки делали приседания. Год закончился, но результатов в виде минимальных опозданий не получила. Но зато увидела довольное лицо главного опозданта, который, оказывается, отлично отжимается. © bella_sherback
- Пятый класс. Сижу на табуретке перед всем классом, что-то рассказываю, увлеченно так. Замечаю, что несколько девочек хихикают — не останавливаются, хоть говорю я о серьезном. В итоге строго им заявила: «Девочки, так невежливо себя вести, прекратите!» Те сразу притихли. Вечером прихожу домой, переодеваюсь... и тут вижу: легинсы весь день были вывернуты наизнанку. А у них, конечно же, белая вставка... ну, вы поняли где. Тут-то до меня и дошло, над чем девчонки ржали. © Educational_Spirit42 / Reddit
- Я — учитель ИЗО. На праздники дарят много конфет, я их по настроению раздаю ученикам на уроках. Тут пришел ко мне 5 математический класс. Умные дети, адекватные, любознательные, отборные, в общем. Но такие серьезные! Я их угощаю между делом, а они рисуют и просто жуют. Я решил их растормошить и говорю: «Смотрите, как надо есть конфеты!» Кладу в рот, жую и леплю на зубы шоколад. А потом широко «гнилыми» зубами улыбаюсь им. Веселый урок у нас получился! Много конфет съели и непрестанно улыбались. © Подслушано / Ideer
- Мой коллега, который, как и я, преподает биологию в старших классах, рассказал, как однажды раз к нему в класс зашел директор и при всех начал отчитывать его за то, что он якобы слишком часто отправляет учеников к завучу за плохое поведение. Мол, нужно самому справляться с дисциплиной на уроках. И вот прямо в процессе этой нотации директор вдруг останавливается, смотрит на двух шумных учеников... и сам отправляет их к завучу. Мой коллега чуть язык не прикусил, чтобы не сказать вслух: «Ну да, рассказывайте еще, как не надо делать». © quilsom / Reddit
- Работаю учителем истории в школе. В пятом классе изучали историю Древней Греции. Однажды на уроке мальчик назвал меня Афродитой Викторовной. Кажется, именно в тот момент я передумала ставить ему «двойку» в четверти. © Подслушано / Ideer
- Мой ученик выдал: «Ставьте 2! Алексей говорит, что не нужно учить английский». На вопрос, кто такой Алексей, пацаненок шпарит: «Дядя для мамы». Попросила передать Алексею, чтобы зашел. Вечером звонок. Мама ребенка. Выпаливает вдруг извинения. Надеюсь, Алексей тоже получил по заслугам. © Не все поймут / VK
- У нас был учитель, которого боялись абсолютно все. На его контрольной решила нарисовать дракона. Слышу покашливание. Учитель посмотрел на меня, на дракона, снова на меня, на других учеников и выдал: «Дракону нужен друг!» Нарисовал второго дракона и сердечки вокруг. После этого его уже никто не боялся. © Tulen / ADME
- Писали сочинение. Тишина. Вижу, молодая учительница перешептывается с отличником на первой парте. И тут она резко так вспрыгнула и отскочила от мальчишки чуть ли не на 3 метра. Мы не понимали, что происходит, а потом раз — и из-под первой парты показалась крыса. Сочинение накрылось тогда медным тазом, а животное спряталось за шкафами, больше мы его и не видели.
Вот такая она, работа учителя — настоящий калейдоскоп из забавных казусов, детской непосредственности и ситуаций, проверяющих на прочность. Эти истории еще раз доказывают, что быть педагогом — значит каждый день балансировать между желанием обнять весь класс и желанием немедленно начать медитировать. Но, согласитесь, именно в этой непредсказуемости и кроется вся прелесть. А у вас есть забавная или трогательная история, связанная с учителями?