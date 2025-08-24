15 историй, которые показывают, что работа учителя — это и повод для гордости, и причина пить валерьянку

Вот такая она, работа учителя — настоящий калейдоскоп из забавных казусов, детской непосредственности и ситуаций, проверяющих на прочность. Эти истории еще раз доказывают, что быть педагогом — значит каждый день балансировать между желанием обнять весь класс и желанием немедленно начать медитировать. Но, согласитесь, именно в этой непредсказуемости и кроется вся прелесть. А у вас есть забавная или трогательная история, связанная с учителями?