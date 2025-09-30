18 кулинарных «шедевров», которые выглядят так, будто у них был тяжелый день

12 часов назад

Иногда на кухне получается совсем не то, что планировал. Мы собрали забавные фото, после которых свои кулинарные эксперименты вы точно будете считать удачными.

«Торт для будущей мамы: ожидание и реальность»

«Мама тут супчик сварганила из фарша, капусты и шкур»

  • «Я смотрю на него, и у меня просто мозг ломается!» © yesboss13 / Reddit

«Знакомьтесь, это Hello Kitty»

IvgaLiss
4 часа назад

На снегу переехало фурой Катюшу, и в снегах потерялись Катюшины уши... 😿Добрый доктор из морга Катюшу собрал и портрет её нам показал... 😿🎃

«Что-то я намудрила, в итоге мой хлеб выглядит вот так»

«Что я заказывала и что получила»

«В целом получилось неплохо»

«Приготовил завтрак любимой, но она не оценила»

«Отчим называет себя „мастером гриля“ и хвастается своими стейками»

«Приготовила овощной суп-пюре»

«Обед коллеги: вареники с куриным супом и цветной капустой»

Муси-пуси
7 часов назад

Чучвару я обожаю, но от вида этого "блюда" начало подташнивать... 🤢
По отдельности хорошо, но вместе... Крайне неаппетитно 😬.

«Угадайте, что я приготовил? Правильно, это блинчик»

«Это шоколадные печеньки»

«Сестра сварганила луковый суп»

Дмитрий Королёв
6 часов назад

У меня ощущение, что это просто зажаренный лук, залитый каким-то чёрным соусом типа устричного, соевого, терияки или унаги. А если даже нет, отвращения-то не вызывает.

«Наделал вишневых пирожков с мордашками»

«Попробовал испечь кекс в кружке»

«Это еда моего детства, не осуждайте!»

«Попытка сделать яичные макароны»

Ele Baue
7 часов назад

О, у меня точно такие же получились. Мы даже пробовали их есть 🤢

«Яблочные пирожки получились такими — все равно вкусно!»

Жабка в шляпке
13 часов назад

Пирожки как пирожки. Ну, вытекли слегонца.
И всё же, как они пекут на этой решётке? 🤔 Тесто же мягкое, провалится же.

Вот так и получается: готовишь вроде с душой, а выходит совсем не то. Зато настроение поднимает на ура. Еще больше забавных кухонных провалов найдете в этой подборке.

Фото на превью luzchocolate / Reddit

Ден Пав
18 часов назад

вообще не понимаю, как можно НАСТОЛЬКО не уметь готовить, просто в ужасе от таких "шедевров"

GabrielSolis
10 часов назад

Я на диете... Буду пересматривать перед приёмом пиши. Неплохой способ создать дефицит калорий

