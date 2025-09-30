всего лишь не правильно разместила коржи, а так даже прикольно получилось
18 кулинарных «шедевров», которые выглядят так, будто у них был тяжелый день
Иногда на кухне получается совсем не то, что планировал. Мы собрали забавные фото, после которых свои кулинарные эксперименты вы точно будете считать удачными.
«Торт для будущей мамы: ожидание и реальность»
«Мама тут супчик сварганила из фарша, капусты и шкур»
А ты ешь его из стального стакана, вы с мамой друг друга стоите!
- «Я смотрю на него, и у меня просто мозг ломается!» © yesboss13 / Reddit
«Знакомьтесь, это Hello Kitty»
На снегу переехало фурой Катюшу, и в снегах потерялись Катюшины уши... 😿Добрый доктор из морга Катюшу собрал и портрет её нам показал... 😿🎃
«Что-то я намудрила, в итоге мой хлеб выглядит вот так»
«Что я заказывала и что получила»
«В целом получилось неплохо»
- «Давно я так не хохотала!» © beanybagel / Reddit
«Приготовил завтрак любимой, но она не оценила»
«Отчим называет себя „мастером гриля“ и хвастается своими стейками»
«Приготовила овощной суп-пюре»
«Обед коллеги: вареники с куриным супом и цветной капустой»
Чучвару я обожаю, но от вида этого "блюда" начало подташнивать... 🤢
По отдельности хорошо, но вместе... Крайне неаппетитно 😬.
«Угадайте, что я приготовил? Правильно, это блинчик»
«Это шоколадные печеньки»
«Сестра сварганила луковый суп»
У меня ощущение, что это просто зажаренный лук, залитый каким-то чёрным соусом типа устричного, соевого, терияки или унаги. А если даже нет, отвращения-то не вызывает.
«Наделал вишневых пирожков с мордашками»
Точно пирожки? Это что-то похожее на чебуреки или шаньги. Только нижний справа похож как-то на пирожок.
- «Выглядит настолько плохо, что даже хорошо!» © Laurapalmer90 / Reddit
«Попробовал испечь кекс в кружке»
«Это еда моего детства, не осуждайте!»
«Попытка сделать яичные макароны»
«Яблочные пирожки получились такими — все равно вкусно!»
Пирожки как пирожки. Ну, вытекли слегонца.
И всё же, как они пекут на этой решётке? 🤔 Тесто же мягкое, провалится же.
Вот так и получается: готовишь вроде с душой, а выходит совсем не то. Зато настроение поднимает на ура. Еще больше забавных кухонных провалов найдете в этой подборке.
Комментарии
вообще не понимаю, как можно НАСТОЛЬКО не уметь готовить, просто в ужасе от таких "шедевров"
Я на диете... Буду пересматривать перед приёмом пиши. Неплохой способ создать дефицит калорий