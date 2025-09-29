20 находок, которые поставили людей в тупик, но вызвали просто жгучий интерес

Иногда к некоторым находкам нужна пояснительная бригада. К счастью, в интернете всегда найдется человек, способный разгадать насущную загадку. В этой подборке постарайтесь не сломать себе голову, ведь мы собрали такие вещицы, значение которых совсем неочевидно.
1. «Мой друг нашел это в доме своей мамы. Есть идеи, что это может быть?» 2. «В душе отеля увидели такого осьминога. Сделан из резины или силикона, на концах трубочек есть кольца, достаточно широкие, чтобы надеть на запястье» 3. «Что это за странные выступы, торчащие из потолка в больнице?» 4. «Я нашел это на своей, блин, книге» 5. «В коробке со старыми кухонными принадлежностями нашли этот странный кухонный инструмент с загнутым концом. Для чего он?» 6. «Какая-то легкая пластиковая штуковина. Для чего она?» 7. «Во время уборки в старом ящике для инструментов нашли вот такой валик. Зачем он нужен?» 8. «Жена нашла какую-то странную „помаду“, из 60-х, что ли. Очень слабый запах. Может, от старых духов?» 9. «Что это за вещица? Она небольшого размера, похожа на скрепку» 10. «Это сломанная металлическая ложка, из которой пьет то ли крыса, то ли мышь. Для чего она?» 11. «Мы переехали в другой дом и нашли в нем эту коробочку. В ней какой-то металлический стержень. Что это вообще?» 12. «Что это за светящаяся штука с надписью „Pango“? Она включена в розетку» 13. «Мне подарили какие-то странные стеклянные квадраты с треугольными прорезями, квадраты скреплены проволокой. Что это?» Это ваза для цветов. В треугольные углубления можно налить воды и вставить туда цветы. И всю конструкцию можно согнуть в пирамидку, чтобы ваза могла стоять на столе. Просто кто-то разогнул вазу, видны даже следи изгиба на проволоке. © MsMargo / Reddit 14. «Что это за белое пластиковое устройство я нашел на книжной полке?» 15. «Я обрыл все, но не смог найти какое-то объяснение, для чего это» 16. «На кухне у друзей нашла вот такое устройство, и никто не знает, что это такое» Это плодосъемник. Он крепится к длинной ручке и используется для бережного сбора яблок, персиков и других фруктов, растущих высоко на дереве. Просто на фото предмет перевернут, а сумка вывернута наизнанку. © Urithiru / Reddit 17. «Нашел это в своем белье после прачечной. Не похоже на деталь стиральной машины»
Это такой удалитель волос, шерстинок и волокон при стирке, их кладут в машинку с бельем и они нифига не работают
18. «Я сначала подумал, что у меня в колесе застрял огромный гвоздь. А оказалась, вот такая пластиковая липкая с одной стороны штуковина» 19. «Во время ремонта нашли под туалетным столиком эти маленькие стеклянные трубочки с жидкостью. Что это?» 20. «Нашел в парке эту штуку. Думал, что светится в темноте, но она не гаснет даже при включенном свете»
Даже погуглила. Оказывается эта швейцарская фирма специализируется на таких источниках бесперебойного света, не гаснущих до 25 лет! В основном их разработки направлены на применение в военных целях... хочу такую горсть шариков))))
Вот это повезло! Такие штуки сложно достать — это тритий. Круглые шарики из этого материала производит компания Trigalight, и, судя по всему, без коммерческой лицензии их нельзя купить. Сделано в Швейцарии. Они есть на их сайте. © alwaystakeabanana / Reddit
