20 находок, которые поставили людей в тупик, но вызвали просто жгучий интерес

3 часа назад

Иногда к некоторым находкам нужна пояснительная бригада. К счастью, в интернете всегда найдется человек, способный разгадать насущную загадку. В этой подборке постарайтесь не сломать себе голову, ведь мы собрали такие вещицы, значение которых совсем неочевидно.

1. «Мой друг нашел это в доме своей мамы. Есть идеи, что это может быть?»

  • Это называется «лягушка» — вещица, которая используется для оформления цветов на дне чаши или вазы. © Walmartian_Beta / Reddit

2. «В душе отеля увидели такого осьминога. Сделан из резины или силикона, на концах трубочек есть кольца, достаточно широкие, чтобы надеть на запястье»

  • Эта штукенция предназначена для хранения бутылок и других вещей для душа. Вот похожий пример. © SandWolfy2 / Reddit

3. «Что это за странные выступы, торчащие из потолка в больнице?»

4. «Я нашел это на своей, блин, книге»

  • Каждый день в интернете мне попадается такое, от чего становится страшно жить. © Sendnoods88 / Reddit

5. «В коробке со старыми кухонными принадлежностями нашли этот странный кухонный инструмент с загнутым концом. Для чего он?»

6. «Какая-то легкая пластиковая штуковина. Для чего она?»

7. «Во время уборки в старом ящике для инструментов нашли вот такой валик. Зачем он нужен?»

  • Этот валик используется для придавливания поверхностей друг к другу для лучшего приклеивания и удаления пузырьков воздуха. © RandomNumberHere / Reddit
  • Да, это валик для поклейки обоев© the_merkin / Reddit

8. «Жена нашла какую-то странную „помаду“, из 60-х, что ли. Очень слабый запах. Может, от старых духов?»

  • Это карандаш для остановки кровотечения. Его наносят на порезы, полученные, например, при бритье. © Lead-Free_Solder / Reddit

9. «Что это за вещица? Она небольшого размера, похожа на скрепку»

10. «Это сломанная металлическая ложка, из которой пьет то ли крыса, то ли мышь. Для чего она?»

  • Это амулет «мышка в ложке», считается, что он приносит богатство. Амулет нужно носить в кошельке. © Snarky30 / Reddit

11. «Мы переехали в другой дом и нашли в нем эту коробочку. В ней какой-то металлический стержень. Что это вообще?»

  • Это грелка для рук / карманов на твердом топливе. © Accomplished_Hunt762 / Reddit
  • Это спрессованный уголь, поэтому [когда его поджигаешь] он тлеет и издает запах горящего угля. © Able_Newt2433 / Reddit

12. «Что это за светящаяся штука с надписью „Pango“? Она включена в розетку»

13. «Мне подарили какие-то странные стеклянные квадраты с треугольными прорезями, квадраты скреплены проволокой. Что это?»

  • Это ваза для цветов. В треугольные углубления можно налить воды и вставить туда цветы. И всю конструкцию можно согнуть в пирамидку, чтобы ваза могла стоять на столе. Просто кто-то разогнул вазу, видны даже следи изгиба на проволоке. © MsMargo / Reddit

14. «Что это за белое пластиковое устройство я нашел на книжной полке?»

  • Это динамик от игрушки. Может быть, от плюшевой, а может, и от пластиковой. © WyrdMagesty / Reddit

15. «Я обрыл все, но не смог найти какое-то объяснение, для чего это»

16. «На кухне у друзей нашла вот такое устройство, и никто не знает, что это такое»

  • Это плодосъемник. Он крепится к длинной ручке и используется для бережного сбора яблок, персиков и других фруктов, растущих высоко на дереве. Просто на фото предмет перевернут, а сумка вывернута наизнанку. © Urithiru / Reddit

17. «Нашел это в своем белье после прачечной. Не похоже на деталь стиральной машины»

Zedda
6 часов назад

Это такой удалитель волос, шерстинок и волокон при стирке, их кладут в машинку с бельем и они нифига не работают

  • Это штука нужна для удаления шерсти домашних животных с одежды. © sonofabutch / Reddit

18. «Я сначала подумал, что у меня в колесе застрял огромный гвоздь. А оказалась, вот такая пластиковая липкая с одной стороны штуковина»

  • Я только на прошлой неделе купил держатель для телефона на приборную панель (и лобовое стекло), и он выглядит точно так же. © cmonker / Reddit
  • Только в вашем держателе сломано крепление. © larrythecherry / Reddit

19. «Во время ремонта нашли под туалетным столиком эти маленькие стеклянные трубочки с жидкостью. Что это?»

  • Похоже, что это старинные ампулы с духами. Также они называются парфюмерные ампулы. © supersonic3974 / Reddit

20. «Нашел в парке эту штуку. Думал, что светится в темноте, но она не гаснет даже при включенном свете»

Diana Sas
6 часов назад

Даже погуглила. Оказывается эта швейцарская фирма специализируется на таких источниках бесперебойного света, не гаснущих до 25 лет! В основном их разработки направлены на применение в военных целях... хочу такую горсть шариков))))

  • Вот это повезло! Такие штуки сложно достать — это тритий. Круглые шарики из этого материала производит компания Trigalight, и, судя по всему, без коммерческой лицензии их нельзя купить. Сделано в Швейцарии. Они есть на их сайте© alwaystakeabanana / Reddit
Фото на превью jhatkattar / Reddit

