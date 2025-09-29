20 находок, которые поставили людей в тупик, но вызвали просто жгучий интерес

Иногда к некоторым находкам нужна пояснительная бригада. К счастью, в интернете всегда найдется человек, способный разгадать насущную загадку. В этой подборке постарайтесь не сломать себе голову, ведь мы собрали такие вещицы, значение которых совсем неочевидно.

1. «Мой друг нашел это в доме своей мамы. Есть идеи, что это может быть?»

Это называется «лягушка» — вещица, которая используется для оформления цветов на дне чаши или вазы. © Walmartian_Beta / Reddit

2. «В душе отеля увидели такого осьминога. Сделан из резины или силикона, на концах трубочек есть кольца, достаточно широкие, чтобы надеть на запястье»

Эта штукенция предназначена для хранения бутылок и других вещей для душа. Вот похожий пример. © SandWolfy2 / Reddit

3. «Что это за странные выступы, торчащие из потолка в больнице?»

Выглядят, как антенны от Wi-Fi-модема. © FailedCriticalSystem / Reddit

4. «Я нашел это на своей, блин, книге»

Каждый день в интернете мне попадается такое, от чего становится страшно жить. © Sendnoods88 / Reddit

5. «В коробке со старыми кухонными принадлежностями нашли этот странный кухонный инструмент с загнутым концом. Для чего он?»

Это ручка для небольшого сита. © KimchiBokchoy / Reddit

6. «Какая-то легкая пластиковая штуковина. Для чего она?»

Похоже на нижнюю часть пляжного зонтика. © ILikeCountingThings / Reddit

7. «Во время уборки в старом ящике для инструментов нашли вот такой валик. Зачем он нужен?»

Этот валик используется для придавливания поверхностей друг к другу для лучшего приклеивания и удаления пузырьков воздуха. © RandomNumberHere / Reddit

Да, это валик для поклейки обоев. © the_merkin / Reddit

8. «Жена нашла какую-то странную „помаду“, из 60-х, что ли. Очень слабый запах. Может, от старых духов?»

Это карандаш для остановки кровотечения. Его наносят на порезы, полученные, например, при бритье. © Lead-Free_Solder / Reddit

9. «Что это за вещица? Она небольшого размера, похожа на скрепку»

10. «Это сломанная металлическая ложка, из которой пьет то ли крыса, то ли мышь. Для чего она?»

Это амулет «мышка в ложке», считается, что он приносит богатство. Амулет нужно носить в кошельке. © Snarky30 / Reddit

11. «Мы переехали в другой дом и нашли в нем эту коробочку. В ней какой-то металлический стержень. Что это вообще?»

Это грелка для рук / карманов на твердом топливе. © Accomplished_Hunt762 / Reddit

Это спрессованный уголь, поэтому [когда его поджигаешь] он тлеет и издает запах горящего угля. © Able_Newt2433 / Reddit

12. «Что это за светящаяся штука с надписью „Pango“? Она включена в розетку»

13. «Мне подарили какие-то странные стеклянные квадраты с треугольными прорезями, квадраты скреплены проволокой. Что это?»

Это ваза для цветов. В треугольные углубления можно налить воды и вставить туда цветы. И всю конструкцию можно согнуть в пирамидку, чтобы ваза могла стоять на столе. Просто кто-то разогнул вазу, видны даже следи изгиба на проволоке. © MsMargo / Reddit

14. «Что это за белое пластиковое устройство я нашел на книжной полке?»

Это динамик от игрушки. Может быть, от плюшевой, а может, и от пластиковой. © WyrdMagesty / Reddit

15. «Я обрыл все, но не смог найти какое-то объяснение, для чего это»

16. «На кухне у друзей нашла вот такое устройство, и никто не знает, что это такое»

Это плодосъемник. Он крепится к длинной ручке и используется для бережного сбора яблок, персиков и других фруктов, растущих высоко на дереве. Просто на фото предмет перевернут, а сумка вывернута наизнанку. © Urithiru / Reddit

17. «Нашел это в своем белье после прачечной. Не похоже на деталь стиральной машины»

© OhNooItsYouAgain / Reddit Zedda 6 часов назад Это такой удалитель волос, шерстинок и волокон при стирке, их кладут в машинку с бельем и они нифига не работают - - Ответить

Это штука нужна для удаления шерсти домашних животных с одежды. © sonofabutch / Reddit

18. «Я сначала подумал, что у меня в колесе застрял огромный гвоздь. А оказалась, вот такая пластиковая липкая с одной стороны штуковина»

Я только на прошлой неделе купил держатель для телефона на приборную панель (и лобовое стекло), и он выглядит точно так же. © cmonker / Reddit

Только в вашем держателе сломано крепление. © larrythecherry / Reddit

19. «Во время ремонта нашли под туалетным столиком эти маленькие стеклянные трубочки с жидкостью. Что это?»

Похоже, что это старинные ампулы с духами. Также они называются парфюмерные ампулы. © supersonic3974 / Reddit

20. «Нашел в парке эту штуку. Думал, что светится в темноте, но она не гаснет даже при включенном свете»

© jhatkattar / Reddit Diana Sas 6 часов назад Даже погуглила. Оказывается эта швейцарская фирма специализируется на таких источниках бесперебойного света, не гаснущих до 25 лет! В основном их разработки направлены на применение в военных целях... хочу такую горсть шариков)))) - - Ответить