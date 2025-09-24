17 человек, которые до сих пор не могут поверить в свою удачу

Порой самые невероятные находки — это не результат долгих поисков, а дело случая. Когда вы просто идете мимо мусорных баков или заходите в старенький магазин, а судьба подбрасывает вам настоящий джекпот. Герои этой подборки пережили именно это: они случайно наткнулись на вещи, которые оказались бесценными сокровищами.

«Нашла это между ящиками старинного комода. Она просто выпала мне в руки. До сих пор не могу поверить, что не сплю»

Срочно покупайте сейф! Она бесценна. © waterytartwithasword / Reddit

«Во время путешествия была холодная погода. Поэтому я купила пару свитеров в секонде»

«А недавно моя подруга, будучи модницей, заметила пуговицы и сказала, что у меня свитер известной марки Ami Paris. Как здорово!»

«Наткнулась на чистейший китайский шелк всего за $ 12,99. Давно хотела попробовать рисование по шелку, но цена всегда мешала»

© tinybrownbird / Reddit Светлана БМВ 2 часа назад У меня в детстве было платье из китайского шёлка. Оно было такого же желтоватого цвета и очень приятное на ощупь. Потом мама перешила его в топик. Когда мы ездили с курсом собирать вишню и черешню я надела этот топик и там измазалась соком вишни. Подумала что всё равно старьё, пора выкинуть. Но всё отстиралось. Удивительная ткань. - - Ответить

«Купила этот шлем в комиссионном магазине в Нью-Мехико»

«Спас эти стулья с вышивкой из мусора»

«Нам его подарили. Леди сказала, что ее дедушка и бабушка купили его в Новом Орлеане более 100 лет назад. Утверждала, что он датируется 16 или 17 веком»

По некоторым признакам мне кажется, что он изготовлен примерно между 1780 и 1820 годами. © Salt_Company9337 / Reddit

«Не могла в это поверить, но сегодня нашла этот шарф от Гермеса за $ 1,25. Не могу дождаться, когда надену его!»

«Я унаследовал это от своей двоюродной бабушки, это китайское или корейское? Может ли кто-нибудь сказать мне, сколько ему лет и что-нибудь о производителе?»

Очень похоже на старинную корейскую косметичку с зеркалом. © DownwoodKT / Reddit

«Сегодня я потратил $ 10 в комиссионном магазине и купил эти два серебряных кувшина 1870-х годов!»

«Забрала юбку от Cult Gaia всего за $ 5. А первоначальная цена — $ 2689»

«Находка с блошиного рынка. Гигантская серебряная ложка, датирована 1895 годом»

«Я нашел этот старый диктофон на чердаке моих родителей, когда они готовились к переезду впервые за несколько десятилетий. Раздумываю, что с ним делать»

«Я наткнулся на вещь, которую никогда не думал увидеть в продаже — детский набор из керамики Le Creuset цвета „прибрежный синий“»

«Эти изделия в основном продавались в Японии и Европе и были тихо сняты с производства несколько лет назад. Каждая деталь имеет причудливую форму: тарелки в виде медвежат, блюдо в виде машинки, детская чашка с двумя ручками, маленькие ложки с ручками в виде лапок — все изготовлено из того же тяжелого глазурованного керамического материала, которым славится Le Creuset.

Обычно такие вещи разбиваются и продаются по частям, а отдельные миски или формочки для запеканок стоят в интернете от тридцати до пятидесяти долларов за штуку. Найти весь набор в сборе — это что-то особенное, особенно в таком цвете. Это, наверное, одна из самых редких и неожиданных находок, которые я принес домой из секонд-хенда, — она одновременно практична, забавная и коллекционная».

«Я до сих пор в шоке. Нашел на гаражной распродаже холодильник 1950-х годов, который работает отлично, за $ 30»

«Зашла в магазинчик с необычными вещами и вышла оттуда с самой милой брошью»

«Купил куртку за бесценок, а потом уже проверил карманы и нашел там это. Самая безумная находка в моей жизни! $ 900!»

«Этот шкафчик сразу привлек мое внимание. А после тщательного осмотра дома я поняла, что внутри меня ждал джекпот!»