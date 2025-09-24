Мозг вместимостью 1 гб заполнен до максимума? Слово "камея" уже не влезает? Всё, что не влезло, называем "это".
17 человек, которые до сих пор не могут поверить в свою удачу
Порой самые невероятные находки — это не результат долгих поисков, а дело случая. Когда вы просто идете мимо мусорных баков или заходите в старенький магазин, а судьба подбрасывает вам настоящий джекпот. Герои этой подборки пережили именно это: они случайно наткнулись на вещи, которые оказались бесценными сокровищами.
«Нашла это между ящиками старинного комода. Она просто выпала мне в руки. До сих пор не могу поверить, что не сплю»
- Срочно покупайте сейф! Она бесценна. © waterytartwithasword / Reddit
«Во время путешествия была холодная погода. Поэтому я купила пару свитеров в секонде»
«А недавно моя подруга, будучи модницей, заметила пуговицы и сказала, что у меня свитер известной марки Ami Paris. Как здорово!»
«Наткнулась на чистейший китайский шелк всего за $ 12,99. Давно хотела попробовать рисование по шелку, но цена всегда мешала»
У меня в детстве было платье из китайского шёлка. Оно было такого же желтоватого цвета и очень приятное на ощупь. Потом мама перешила его в топик. Когда мы ездили с курсом собирать вишню и черешню я надела этот топик и там измазалась соком вишни. Подумала что всё равно старьё, пора выкинуть. Но всё отстиралось. Удивительная ткань.
«Купила этот шлем в комиссионном магазине в Нью-Мехико»
«Спас эти стулья с вышивкой из мусора»
«Нам его подарили. Леди сказала, что ее дедушка и бабушка купили его в Новом Орлеане более 100 лет назад. Утверждала, что он датируется 16 или 17 веком»
- По некоторым признакам мне кажется, что он изготовлен примерно между 1780 и 1820 годами. © Salt_Company9337 / Reddit
«Не могла в это поверить, но сегодня нашла этот шарф от Гермеса за $ 1,25. Не могу дождаться, когда надену его!»
«Я унаследовал это от своей двоюродной бабушки, это китайское или корейское? Может ли кто-нибудь сказать мне, сколько ему лет и что-нибудь о производителе?»
- Очень похоже на старинную корейскую косметичку с зеркалом. © DownwoodKT / Reddit
«Сегодня я потратил $ 10 в комиссионном магазине и купил эти два серебряных кувшина 1870-х годов!»
«Забрала юбку от Cult Gaia всего за $ 5. А первоначальная цена — $ 2689»
«Находка с блошиного рынка. Гигантская серебряная ложка, датирована 1895 годом»
«Я нашел этот старый диктофон на чердаке моих родителей, когда они готовились к переезду впервые за несколько десятилетий. Раздумываю, что с ним делать»
Есть мнение что такие старинные вещи можно сдавать театральным реквизиторам и кинокомпаниям в аренду.
«Я наткнулся на вещь, которую никогда не думал увидеть в продаже — детский набор из керамики Le Creuset цвета „прибрежный синий“»
«Эти изделия в основном продавались в Японии и Европе и были тихо сняты с производства несколько лет назад. Каждая деталь имеет причудливую форму: тарелки в виде медвежат, блюдо в виде машинки, детская чашка с двумя ручками, маленькие ложки с ручками в виде лапок — все изготовлено из того же тяжелого глазурованного керамического материала, которым славится Le Creuset.
Обычно такие вещи разбиваются и продаются по частям, а отдельные миски или формочки для запеканок стоят в интернете от тридцати до пятидесяти долларов за штуку. Найти весь набор в сборе — это что-то особенное, особенно в таком цвете. Это, наверное, одна из самых редких и неожиданных находок, которые я принес домой из секонд-хенда, — она одновременно практична, забавная и коллекционная».
«Я до сих пор в шоке. Нашел на гаражной распродаже холодильник 1950-х годов, который работает отлично, за $ 30»
Холодильник в прекрасном состоянии. У родителей был похожий, с округлыми формами "Ока". Работал отлично около 40 лет. Только один раз меняли компрессор.
«Зашла в магазинчик с необычными вещами и вышла оттуда с самой милой брошью»
«Купил куртку за бесценок, а потом уже проверил карманы и нашел там это. Самая безумная находка в моей жизни! $ 900!»
«Этот шкафчик сразу привлек мое внимание. А после тщательного осмотра дома я поняла, что внутри меня ждал джекпот!»
Интересная статья. Особенно впечатлила находка 900 баксов в куртке. 😀 Может стоит походить по секондам?