17 фото, где наши родители в молодости — сплошная жара и харизма
Мы привыкли видеть своих родителей взрослыми, серьезными и рассудительными людьми. Но как же порой круто наткнуться на их старые фотки и увидеть какими крутыми они были в юности! Да добрую половину героев этой подборки хоть сейчас можно на обложке глянцевого журнала опубликовать. Только взгляните на невероятную красотку в платье из мешковины или на голубоглазого сердцееда с лобстерами!
«Мой папуля в конце 80-х»
«Моя мама в вечер знакомства с папой. На ней платье из мешковины, которое она сама сшила, и ожерелье из скрепок»
«Мой папа со своей тогдашней девушкой на выпускном. Мама на дух не переносит эту фотку»
«Моя мама примерно в начале 80-х»
«Мой папа в 1983, после окончания школы. Мы шутим, что Тимоти Шаламе его внебрачный сын»
«Моя мама в 1980 году. Мне никогда не достичь ее уровня крутизны»
«Ох уж эти шорты моего бати!»
Классные шорты у бати! А ножки вообще шикарные, как у моего бывшего мужа.
- Мужчины, умоляю, начните снова носить такие шорты! © Qqpewmew / Reddit
«Моя мама в колледже, 1976 год»
У мамы очень красивые большие г... глаза. И кудри замечательные.
«Мой папа в 80-м»
- Детка, а тебе часом не нужна мачеха? © queenoforeos / Reddit
«Мои папа и мама в начале 80-х»
«Мой папа в свои 20, в 1980 году»
- Да у твоей мамы просто не было ни единого шанса! © DiscoNancy / Reddit
«Мой папа после того, как его по местной традиции закинули в душ на 20-й день рождения»
«Мой отец считал, что он был крутым парнем, когда учился на первом курсе»
Оу! Вот этот парень действительно крутой. И котик ему под стать.
«Мама с папой в 1970 году»
- Твоя мама просто огонь какой-то! © sankyu99 / Reddit
«Мой папа в 1980 году. Ему был 21 год и он обзавелся своей первой машиной»
«Мой отец в 1981 году»
«Свидание мамы и папы в 1960 году. Им обоим было чуть за 20»
Как кадр из кинофильма, очень атмосферная (не люблю это слово, но другого здесь не подберу) фотография...
- Боже! Она похожа на кинозвезду! © theveryacme / Reddit
