17 фото, где наши родители в молодости — сплошная жара и харизма

Мы привыкли видеть своих родителей взрослыми, серьезными и рассудительными людьми. Но как же порой круто наткнуться на их старые фотки и увидеть какими крутыми они были в юности! Да добрую половину героев этой подборки хоть сейчас можно на обложке глянцевого журнала опубликовать. Только взгляните на невероятную красотку в платье из мешковины или на голубоглазого сердцееда с лобстерами!

«Мой папуля в конце 80-х»

«Моя мама в вечер знакомства с папой. На ней платье из мешковины, которое она сама сшила, и ожерелье из скрепок»

«Мой папа со своей тогдашней девушкой на выпускном. Мама на дух не переносит эту фотку»

«Моя мама примерно в начале 80-х»

«Мой папа в 1983, после окончания школы. Мы шутим, что Тимоти Шаламе его внебрачный сын»

«Моя мама в 1980 году. Мне никогда не достичь ее уровня крутизны»

«Ох уж эти шорты моего бати!»

Мужчины, умоляю, начните снова носить такие шорты! © Qqpewmew / Reddit

«Моя мама в колледже, 1976 год»

«Мой папа в 80-м»

Детка, а тебе часом не нужна мачеха? © queenoforeos / Reddit

«Мои папа и мама в начале 80-х»

«Мой папа в свои 20, в 1980 году»

Да у твоей мамы просто не было ни единого шанса! © DiscoNancy / Reddit

«Мой папа после того, как его по местной традиции закинули в душ на 20-й день рождения»

«Мой отец считал, что он был крутым парнем, когда учился на первом курсе»

«Мама с папой в 1970 году»

Твоя мама просто огонь какой-то! © sankyu99 / Reddit

«Мой папа в 1980 году. Ему был 21 год и он обзавелся своей первой машиной»

«Мой отец в 1981 году»

«Свидание мамы и папы в 1960 году. Им обоим было чуть за 20»