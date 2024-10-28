20+ воспоминаний, которые возвращают в детство как по щелчку пальцев

Некоторые события с точки зрения взрослых кажутся ерундой, а для детей они становятся теми самыми воспоминаниями, которые человек пронесет сквозь всю свою жизнь. Иногда об этих ситуациях приятно вспоминать, иногда — не очень, но забыть о них точно не получится.

Когда мне было года 3, дядя с одобрения отца постриг меня налысо. Глянув в зеркало, я не узнал себя и разревелся. Потом пытался приделать состриженные волосы обратно — дядя ржал. А после обеда родители свалили на работу, дядя лег спать. Я аккуратно взял машинку для стрижки и подошел к мирно сопящему дяде. В общем, на макушке ближе ко лбу я состриг, надавив на рычаг, а потом машинка застряла в волосах. Вечером за столом сидело уже двое лысых. © PotVrot / Pikabu

В дремучие 80-е воспитательница накричала на моего брата во время прогулки. Он улизнул от всех через дыру в заборе, прибежал домой (мы жили рядом) и привел в садик нашего огромного пса. Воспитательница от страха залезла на железный домик, и ее можно понять. А брат выдал: «Если вы будете на меня орать, я на вас собаку спущу!» Потом он по той же схеме отвел собаку домой и вернулся в садик. Наш песель породы кане-корсо был старый, уже почти слепой и спокойный, как корова, но выглядел внушительно. Родители над таким перфомансом брата просто поржали. © m.shepkin / Pikabu

Нас с сестрой всегда стриг папа, а потом мне дали отрастить волосы — и они стали до пояса. И вот мне 14, родители разводятся. Батя привел меня в парикмахерскую, мол, пусть кончики подровняют. Зеркала, свет, куча впечатлений. Сажают меня в кресло, мочат волосы, закалывают в хвост и... отрезают! А потом заворачивают мой хвост в газетку и отдают мне. Зачем отец это сделал? Думаю, решил в глазах мамы «забрать свое», ведь это он когда-то разрешил мне отращивать волосы. Я не могла тогда в зеркало на себя смотреть, такой стресс был. Как я хвост оплакивала! Потом мама просто подарила его соседке на шиньон. Как вспомню, так радуюсь, что уже взрослая и могу теперь постоять за свое мнение и свои вещи. © MestVrednaya / Pikabu

В моем детстве мы не были бедными, потому что мама работала за троих, но время все равно выдалось сложное. Помню, как просила маму пожарить картошки. Вон, картошка есть в кладовке. Целый мешок! Мама мне объясняет, что картошку можно пожарить только на чем-то. А не на чем: ни масла, ни сала в доме нет. Но я ж хочу! И мама тогда говорит:

— О! Сейчас мы будем делать свинок!

Отварила картошку в мундире, где надо — ножом поправила. Взяли спички, воткнули в картошку — типа ножки.. Глазки и пятачки соорудили. Мама веселая, смеется! Я тоже хохочу! Забавные свинки получились! Можно укусить за бочок... И я б совсем не запомнила этот случай, если б мама не начала плакать! Вроде вместе смеялись только что, а потом вдруг внезапно — слезы. Это ж так весело, кусать картофельных свиней за картофельные бока! И только когда я выросла, поняла, почему плакала мама. © missisissi / Pikabu

«Наверное, почти у каждого в детстве была такая заветная тетрадь-анкета для друзей. Ее давали только самым близким. Еще бы! Там столько тайн!»

© Lesuxa / Pikabu OsenOsen 2 дня назад Родителям что-ли заняться больше нечем, кроме волос подростка? Меня в детстве всегда коротко стригли, потому что расчесать было не возможно. Когда рассчитываться я начала сама то и решала с какими волосами ходить тоже я сама. Папа решил в глазах мамы забрать свое... У них там оккультизм какой-то или секта? Что за странности? - - Ответить

В группе детского сада со мной был мальчик. Во время разных детсадовских игр, в том числе в «Дочки-матери», нас выбирали на роли мамы и папы. Каждый раз мы устраивали свадьбу понарошку, становясь мужем и женой. У алтаря, как положено, суженый целовал меня в щеку, чем ужасно радовал детсадовскую публику и смущал меня. Потом жизнь нас разбросала. Парень уехал в другой город по работе, но периодически навещал родителей. Очередной его приезд совпал с вечеринкой у общих друзей, на которой мы и пересеклись. Мы много лет не виделись, и детские игры уже подстерлись из памяти, но встреча все кардинально изменила. Скоро у нас свадьба. Настоящая. Теперь смеемся, что 20 лет назад мы уже выбрали себе супругов. © admin / y-story

Бабушка печет блины, а я сижу рядом и ем. Через старую занавеску свет падает на стол и на мое лицо маленькими квадратиками. Скоро будут мультики, а потом я пойду гулять. Мне купили спортивный костюм. Он зеленый, пахнет новым, и бабушка говорит, что я в нем самая красивая.

Выстраивая в ряд все свои мягкие игрушки, рисую их по очереди. Наша трехцветная кошка мурлычет на солнышке, и, отложив карандаши, я неловко глажу ее меховую спину. С кухни пахнет лепешками. Они круглые, большие и очень вкусные. Бабушка улыбается, я ем.

Летний вечер по запаху почти как дождь. Можно лечь попозже, потому что завтра не надо в садик. Смотрим «Поле чудес», к нему есть большая чашка с жаренными семечками. Возле меня постепенно копится кучка начищенных. Спасибо, бабуля.

Меня мажут сметаной, потому что сгорела но солнце. Переднего зуба нет, и я постоянно касаюсь этого места языком. Скорее бы рос. Сняв со стены большую старую сумку, бабушка находит в ней 5 рублей и дает мне, пока не видит мама.

У нас есть черно-белый телевизор с лежащей на нем салфеткой, два кресла с деревянными подлокотниками и синий половик под ногами. Я смотрю мультики про Аладдина и охотников за привидениями, болтая ногами. И даже не понимаю, что это и есть счастье. Мне 5 лет. У меня впереди вся жизнь. © Makov.kat / Pikabu

Пожалуй, самые вкусные леденцы на свете

Семья у меня большая: нас было 5 детей, я — самая младшая. В садик меня отводили и забирали сестры, приходили всегда пораньше. И вот как-то ничего не предвещало беды, но уже 6, а меня никто не спешит забирать. Тут время ближе к 7 — и все равно никого. Мобильников еще не было, городской никто не берет. Воспитательница решила вести меня домой. Вот идем мы с ней, я довольная, что столько времени на улице провела, а не дома. Приходим к нам домой, звоним в дверь, открывает мама и так удивленно спрашивает: «А ты что, еще не дома, что ли?» Извинилась перед воспиталкой и потянула меня домой. Дома получили все. Все оправдывались одинаково, мол, каждый думал, что забирать не его очередь, и про меня банально забыли, причем забыли все, и мое отсутствие дома никого не смущало. Было очень обидно. © 13angel13 / Pikabu

Папы не стало, когда мне было 6 лет. Мое самое яркое воспоминание из детства — это когда мы приехали в деревню на лето, и папа собрался на охоту. Я очень просила его принести мне из леса живую белочку, чтобы она жила у меня, а я кормила бы ее орешками. Я так умоляла его... И папа принес мне белку. Моей радости не было предела! И все же мы ее отпустили. Но теплое воспоминание из детства осталось со мной. © Подслушано / VK

«Мама нашла мою коробку с куклами. Я ее забрала, привезла домой. Дочь сказала, что это все полная ерунда. А для меня это сокровище. Девочки поймут»

Я росла в то время, когда качественные вещи нельзя было просто прийти и купить, а можно было только ухватить по случаю. Так вот, купили мне туфельки, красивые, лакированные. Просто так носить их не разрешали, выдавали по праздникам, а после бабушка их забирала и прятала в коробку в глубине шкафа. А потом я с 11 до 12 лет выросла за год на 10 см, нога тоже выросла, и туфли стали безнадежно малы. Летом я поехала на дачу и там общалась с местными деревенскими девчонками. Смотрю, а на одной из них — мои лакированные туфли, она в них бегает по пыльной дороге, таскает в хвост и в гриву! Как у меня в тот момент пригорело и до сих пор не отпустило! Меня заставляли с этих туфелек пылинки сдувать и не давали надевать в школу — «лак обдерешь», прятали. И зачем? Ради того, чтобы чужая девочка таскала их в деревне?

Кстати, до сих пор не умею носить нарядные вещи. Какая бы новая и красивая ни была вещь, на мне она смотрится как на корове седло. © KymcoSuper8 / Pikabu

Кстати, до сих пор не умею носить нарядные вещи. Какая бы новая и красивая ни была вещь, на мне она смотрится как на корове седло. © KymcoSuper8 / Pikabu О куклах Барби. Как-то в детском саду у нас решили провести «конкурс красоты» в котором должны были участвовать девочки и их куклы в нарядах. Я помню, что финансовое положение нашей семьи на тот момент было не очень, нарядного платья у меня не было, но был красивый белый костюмчик из трикотажа. Платья для куклы тоже не было, а шить мама не умела. И тогда подключилась моя воспитательница. За ночь она сшила для моей куклы шикарный трикотажный костюм! Белый, как у меня, с пуговицами и шапочкой! В конкурсе победила девочка в красивом бальном платье с куклой в аналогичном наряде. Но по прошествии времени я вспоминаю себя, тот костюм, мою куклу и думаю о том, что у меня был самый лучший воспитатель: она старалась, шила одежду для моей куклы, причем из своих материалов в свое личное время. И, на самом деле, мы с моей куклой на том конкурсе были просто офигенны! © Julialust / Pikabu

Однажды я увидела рекламу туши, где девушка отказывалась от завивки ресниц специальными щипчиками, и подумала о том, что тушь мне вряд ли удастся добыть такую, а вот с щипчиками все проще. Почему-то в моей детской головке эти щипчики представлялись как ножницы — главное ими просто правильно воспользоваться. Подойдя к зеркалу, я начала «завивку» аккуратно и медленно. Еще секунда — и слабоумие поступка было осознанно, но уже было поздно. Отступать было некуда, поэтому я взяла и подровняла ресницы на втором глазу тоже. Когда сие увидела маман, она сначала подумала, что я подцепила стригущий лишай, так как я вечно тискалась с дворовой живностью. Но я вынуждена была на семейном совете рассказать о завивочке. Вся семья орала в голос. © JuliaKonovalova / Pikabu

«Ездил к маме, нашел свою игрушку. Даже скрип колес все тот же, из детства. И ведь тогда для меня круче этой машинки ничего не было! Сережа, 33 годика»

© EtoNeFSBshnik / Pikabu Светлана БМВ 2 дня назад С туфельками история один в один. Только у меня были не лаковые, а н.а невысоких каблучках, очень модные. Мне только в гости и н.а праздники разрешалось их носить. Сколько раз я их надела, раз 5-6. Ноги то быстро растут. И мама отдала их, почти новые, дочке сотрудницы. А потом увидела, как девчонка бегала в них во дворе. И мне рассказала. А я, помню, была очень удивлена, как же можно в таких модельных туфельках скакать по двору. - - Ответить

На Новый год я должна была быть в детском саду одной из многих то ли белочек, то ли снежинок, но из-за болезни пропустила все репетиции, и из снежинок меня исключили. У меня была трагедия: стихи выучены, как это я не буду снежинкой? Воспитатели предложили мне альтернативную роль, а именно быть мухомором, и даже выдали костюм. Сначала я расстроилась и не хотела (кому же хочется стать мухомором вместо снежинки?), но меня убедили, что это гораздо круче: снежинок много и они все одинаковые, а мухомор один, и он будет самым ярким и нарядным. Мама дома украсила костюм дождиком и мишурой. Настроение мое кардинально поменялось! Я не какая-то одинаковая снежинка, а целый красивый мухомор! В момент примерки костюма и пика моего супер-настроения к нам зашла соседка. «Тетя Оля, смотри, какой костюм! Я буду мухомором!» — мне, конечно же, хотелось похвастаться своим счастьем. «Так чему ты радуешься? — спросила тетя Оля. — Поганый гриб, его в лесу все звери копытами топчут». Я не помню, как мама меня успокаивала, потому что на праздник я все же пошла в своем костюме. До сих пор не понимаю, что было в голове у этой соседки, ведь в целом она ко мне по-доброму относилась. © PicapyTrikapy / Pikabu

На мой 11-й день рождения подружки пришли к подъезду меня поздравлять. Выбегаю я вся такая радостная, в предвкушении, а они мне: « Закрой глаза и протяни руки вперед!» Я протягиваю и чувствую что-то теплое и шевелящееся. Открываю глаза и начинаю вопить от ужаса, потому что у меня в руках двое белых крысят с красными глазами! Отправила подруг восвояси. Те разочарованно побрели сдавать неугодных зверьков в зоомагазин. Лучше бы шоколадку купили! © Подслушано / VK

Закрой глаза и протяни руки вперед!» Я протягиваю и чувствую что-то теплое и шевелящееся. Открываю глаза и начинаю вопить от ужаса, потому что у меня в руках двое белых крысят с красными глазами! Отправила подруг восвояси. Те разочарованно побрели сдавать неугодных зверьков в зоомагазин. Лучше бы шоколадку купили! © Подслушано / VK Я учился, наверное, в шестом классе. Пришел из школы, принеся двойку. Получил словесный нагоняй от матушки, и мы пошли по магазинам. И в магазине с детскими игрушками я впервые в жизни увидел его — радиоуправляемый шестиосный вездеход-тягач с красной мигающей лампой сверху. Мама заметила, как я на него смотрю, и вдруг купила мне его! Наверно, если бы сейчас мне подарили Tesla, я испытал бы меньше эмоций. В общем, дня 3 мы с батей играли в него по очереди. Могу сказать, что это единственная игрушка, которая сохранилась с моего детства до настоящих времен. Когда мне было 28, она перешла по наследству сыну, а когда ему исполнилось 20, — племяннику. Вездеход до сих пор работает. © Agrocult / Pikabu

Фото со вкусом детства

В 1997 году мне было 4 годика, отец пропадал на работе, а зарплату постоянно задерживали. Мать не могла найти на тот момент работу, жили мы бедненько. И вот у меня день рождения. И папа дарит мне жвачку с наклейкой. Я так радовался! Мне очень запомнился этот момент, прямо как фотография в памяти. И я увидел в первый и в последний раз, как плачет мой отец. Я тогда не понимал, почему, ведь у меня была жвачка с наклейкой, которую можно приклеить к себе на столик, где я рисовал. Потом, конечно, все более-менее наладилось. Пожалуй, после таких воспоминаний надо проведать папу. © ZOloBr / Pikabu

У меня была кукла Нина. Я ее просто обожала! И вот как-то в гости зашла мамина подруга с дочкой лет 5. Эта девочка вцепилась в мою Нину. Я подумала: «Пусть поиграет». Но они засобираись домой, а девочка куклу не отдает. И мама моя смеется: «Забирайте! Наша в школу идет, ей не до кукол будет!» И тут вдруг на шум из кухни вышла бабушка, глянула на это безобразие и заявила спокойно, но твердо: «Эта кукла Оле как дочка. А детей мы друзьям не раздаем!» И строго посмотрела на мою маму. Мама смутилась, ее подруга тоже. Выцарапали куклу из рук той девочки, сунули мне, и гости быстро ушли. Я до сих пор благодарна бабуле за этот поступок!

«Это моя коллекция игрушек из киндера. У меня было счастливое детство. Когда приходил врач на дом, всегда перепугано восклицал: „И что же, он съел весь шоколад?“»

Я в 9 классе в свой день рождения до вечера на крыльце школы ждала папу. Он обещал зайти за мной после уроков, мол, мы пойдем фотоаппарат покупать. Я помню до сих пор, как уходят одноклассники, потом учителя. Все спрашивают: «Ты чего тут?» А я улыбаюсь: «Папа сейчас приедет, и мы пойдем за фотоаппаратом!» В итоге пришла я домой, а папа явился в невменяемом состоянии только в полночь. Это самый запоминающийся день рождения в мой жизни за 43 года. © Jaccotte / Pikabu

Брат младше меня на 8 лет. Когда ему было 7, то для него было самым ужасным наказанием, если я не поцеловала его на ночь. Да, иногда такое случалось — обидел или выбесил. Но через пару часов его рыданий мама сдавалась и шла работать миротворцем. Тогда уже сдавалась я.

Как то, возвращаясь с летней прогулки с собакой в час ночи (подолгу с подругами и с собаками гуляли), встретила брата на углу дома. Он просто врезался в меня, обнял и заверещал, размазывая об меня сопли и слезы: «Где ты так долго ходила?! Я чуть с ума не сошел!» Утешив, поволокла его домой и уже там закатила скандал маме: «Час ночи! Ребенку 7 лет!» А мама в ответ: «Он мне весь мозг выел, потому и отпустила». Излишне говорить, что поздние прогулки я прекратила.

У нас и сейчас очень теплые отношения. Мне 50, ему чуть за 40. Самый любимый младший братишка. © Llelishna / Pikabu

«С этим ранцем я бегал в начальную школу. Зимой он дубел и превращался в отличные санки-ледянки. Сколько двоек и пятерок я в нем принес! Эх, детство»

В моем детстве, когда к нам начали возить машины из Японии, папа купил себе маленький, простенький хетчбэк. Радости моей не было предела! Я даже научился копировать звуки включения поворотников. В один прекрасный день я ничего лучше не придумал, как 10-сантиметровым гвоздем на всю бочину тачки написать свое имя: «Саша». Даже не могу представить выражение лица папы, когда он это увидел, потому что мама меня полдня от него прятала. И стыдно, и смешно. © Подслушано / VK

В 4 года я поняла, что мое призвание — стричь людей, делать их красивыми и стильными. Я рассказала об этом маме и предложила ей свои услуги. Мама поулыбалась, ответила что-то невнятное и спрятала ножницы подальше. «Не доверяет», — поняла я, и решила доказать, что зря, что я могу, что я о-го-го! Выбрав удачный день, когда мама была на работе, а приглядывающий за нами дедушка задремал, я достала тяжелые железные ножницы и дала разгуляться своему таланту! Приложив линейку ко лбу младшего брата, черным наслюнявленным карандашом я провела жирную линию от уха до уха. По ней срезала волосы. Неплохо, но чего-то не хватает. Следующая линия была на пару сантиметров выше и чертилась уже по волосам. Взмах ножниц... Готово! Мама делала мне обычно два хвостика: один почти на лбу, а второй на затылке. Вдохновленная удачным опытом стрижки брата, я взялась за собственный имидж. Это был конец декабря, мой костюм снежинки к новогоднему утреннику уже был готов: искрящееся серебристое платье и изящная корона на голову. Я не помню, что было, когда мама пришла домой и увидела меня с круглой лысинкой на голове (я срезала передний хвостик под самый корень) и полосато-выстриженного брата, но отлично помню, как невыносимо сильно чесалась моя лысинка под колючей шапкой из серебристой мишуры, которой мне замотали на утреннике голову вместо короны. © myatnoemore / Pikabu

Шел 1996 год, лето, дача. Меня, четырехлетнюю, жестоко обманули родители, рассказав, что на одном из деревьев растут конфеты и шоколадные батончики (они привязывали их на нитки, пока я спала). Все лето я без устали ухаживала за этим деревом, поливала, удобряла, каждый день перебирала землю от мусора и сорняков. А потом родителям надоело заниматься этим хулиганством, и правда выплыла наружу. Но я не в обиде, ведь в моем детстве было дерево, на котором растут конфеты! © Подслушано / VK