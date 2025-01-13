Как теперь выглядят актеры, которые блистали в сериале «Офис»

я любитель сериалов. Все популярные сериалы с высоким рейтингом мною пересмотрены. у офиса высокий рейтинг и куча положительных отзывов, конечно же я хотела его посмотреть, с 1 раза не зашло, подумала: нужно пробовать еще раз, но нет,сериал не заходит. Объясните мне, умаляю, мб я чтото не так делаю,мб надо потерпеть или смотреть не с 1 серии?