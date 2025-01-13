Противопожарная тренировка Дуайта Шрута - классика! Нам даже её пожарный инспектор показывал, когда приходил читать лекцию))
Как теперь выглядят актеры, которые блистали в сериале «Офис»
Сериалу «Офис», вернее его американской версии, уже почти 20 лет. Нестандартное шоу, местами похожее на документальное кино, рисует нам будни чудаковатого босса и его сотрудников. Оно так понравилось зрителям, что переплюнуло по рейтингам даже британский оригинал. Что ж, давайте посмотрим, как за это время изменились актеры, сыгравшие в этом хите.
«Майкл Скотт» — Стив Карелл
«Пэм Бисли» — Дженна Фишер
«Дуайт Шрут» — Рэйн Уилсон
«Джим Халперт» — Джон Красински
«Келли Капур» — Минди Калинг
«Райан Ховард» — Бенджамин Джозеф Новак
«Анджела Мартин» — Анджела Кинси
«Энди Бернард» — Эд Хелмс
«Стэнли Хадсон» — Лесли Дэвид Бейкер
«Эрин Хэннон» — Элли Кемпер
«Кевин Мэлоун» — Брайан Баумгартнер
«Мередит Палмер» — Кейт Флэннери
«Джен Левинсон» — Мелора Хардин
«Кэти» — Эми Адамс
Эми Адамс была в "Офисе"? Не знала. Очень люблю её, но по фильмам.
До "Офиса" так и не добралась. Что интересно, есть британская версия (оригинальная) и американская. Но почему-то все подразумевают американскую, когда говорят про этот сериал.
И вот еще несколько статей, посвященных изменениям актеров:
Комментарии
я любитель сериалов. Все популярные сериалы с высоким рейтингом мною пересмотрены. у офиса высокий рейтинг и куча положительных отзывов, конечно же я хотела его посмотреть, с 1 раза не зашло, подумала: нужно пробовать еще раз, но нет,сериал не заходит. Объясните мне, умаляю, мб я чтото не так делаю,мб надо потерпеть или смотреть не с 1 серии?
Я тоже честно пыталась.
Сериал позиционируются как интеллектуальная комедия? Но все моменты, где "должно быть смешно", я чувствую неловкость, раздражение и испанский стыд😏