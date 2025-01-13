Как теперь выглядят актеры, которые блистали в сериале «Офис»

Знаменитости
15 часов назад

Сериалу «Офис», вернее его американской версии, уже почти 20 лет. Нестандартное шоу, местами похожее на документальное кино, рисует нам будни чудаковатого босса и его сотрудников. Оно так понравилось зрителям, что переплюнуло по рейтингам даже британский оригинал. Что ж, давайте посмотрим, как за это время изменились актеры, сыгравшие в этом хите.

«Майкл Скотт» — Стив Карелл

© The Office / NBC Universal Television, Scott A Garfitt / Invision / East News

«Пэм Бисли» — Дженна Фишер

«Дуайт Шрут» — Рэйн Уилсон

Забава
13 часов назад

Противопожарная тренировка Дуайта Шрута - классика! Нам даже её пожарный инспектор показывал, когда приходил читать лекцию))

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«Джим Халперт» — Джон Красински

«Келли Капур» — Минди Калинг

LadyMary
4 дня назад

У Келли, конечно, потрясающую фотографию выбрали из сериала 😄

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«Райан Ховард» — Бенджамин Джозеф Новак

«Анджела Мартин» — Анджела Кинси

«Энди Бернард» — Эд Хелмс

«Стэнли Хадсон» — Лесли Дэвид Бейкер

«Эрин Хэннон» — Элли Кемпер

«Кевин Мэлоун» — Брайан Баумгартнер

«Мередит Палмер» — Кейт Флэннери

«Джен Левинсон» — Мелора Хардин

«Кэти» — Эми Адамс

© The Office / NBC Universal Television, Searchlight Pictures / Courtesy Everett Collection / East News
Katie M.
4 часа назад

Эми Адамс была в "Офисе"? Не знала. Очень люблю её, но по фильмам.
До "Офиса" так и не добралась. Что интересно, есть британская версия (оригинальная) и американская. Но почему-то все подразумевают американскую, когда говорят про этот сериал.

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И вот еще несколько статей, посвященных изменениям актеров:

Фото на превью The Office / NBC Universal Television, Searchlight Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, The Office / NBC Universal Television

Комментарии

Уведомления
Ио
12 часов назад

я любитель сериалов. Все популярные сериалы с высоким рейтингом мною пересмотрены. у офиса высокий рейтинг и куча положительных отзывов, конечно же я хотела его посмотреть, с 1 раза не зашло, подумала: нужно пробовать еще раз, но нет,сериал не заходит. Объясните мне, умаляю, мб я чтото не так делаю,мб надо потерпеть или смотреть не с 1 серии?

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G F
7 часов назад

Я тоже честно пыталась.
Сериал позиционируются как интеллектуальная комедия? Но все моменты, где "должно быть смешно", я чувствую неловкость, раздражение и испанский стыд😏

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