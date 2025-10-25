Она на улице сидит, румянец "во всю щеку", брови ннсовершенные, губы сложены как будто сейчас скажет что-нибудь. Справа же открытка
16 красавицам с портретов мы подарили современный мейкап: некоторых просто не узнать
На женщин с полотен знаменитых художников можно смотреть вечно: несмотря на пролегшие между нами и героинями портретов десятилетия и даже века, их неизъяснимая прелесть остается неизменной. Иногда хочется приблизить к себе эту неуловимую красоту и представить, как бы выглядели эти женщины, если бы жили в наше время. Мы постарались сделать это с помощью макияжа и искусственного интеллекта.
«Неизвестная», Иван Крамской
«За туалетом. Автопортрет», Зинаида Серебрякова
«Портрет девушки», Петрус Кристус
брови я бы тоньше сделал, как у оригинала. придало бы изюминку. а стрелки бы чуть пониже
«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер
«Портрет Марии Лопухиной», Владимир Боровиковский
здесь слишком сильный смоки и стрелки зря. в данном случае подошел бы более легкий макияж глаз без стрелок в каких-нибудь персиковых тонах. то же и о помаде. не такую розовую, а персиковую, более нюдовую. ну а если стрелки, то максимум небольшие и коричневые.
«Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт
здесь тоже лицо слегка перекроили. да и в целом эту картину можно было бы не брать, в оригинале все есть
«Итальянский полдень», Карл Брюллов
«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев
Благодаря вашим бесчисленным переделкам я хорошенько разглядела и нежно полюбила оригинал
«Леди Лилит», Данте Габриэль Россетти
«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи
«Портрет Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар
«Донна Велата», Рафаэль Санти
«Царевна-Лебедь», Михаил Врубель
«Дама в голубом», Томас Гейнсборо
«Женщина в окне», Василий Тропинин
«Мона Лиза», Леонардо да Винчи
А вот еще несколько люьопытных статей о картинах кисти известных художников и женщинах, изображенных на них: