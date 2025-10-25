16 красавицам с портретов мы подарили современный мейкап: некоторых просто не узнать

На женщин с полотен знаменитых художников можно смотреть вечно: несмотря на пролегшие между нами и героинями портретов десятилетия и даже века, их неизъяснимая прелесть остается неизменной. Иногда хочется приблизить к себе эту неуловимую красоту и представить, как бы выглядели эти женщины, если бы жили в наше время. Мы постарались сделать это с помощью макияжа и искусственного интеллекта.