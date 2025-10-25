16 красавицам с портретов мы подарили современный мейкап: некоторых просто не узнать

1 час назад
16 красавицам с портретов мы подарили современный мейкап: некоторых просто не узнать

На женщин с полотен знаменитых художников можно смотреть вечно: несмотря на пролегшие между нами и героинями портретов десятилетия и даже века, их неизъяснимая прелесть остается неизменной. Иногда хочется приблизить к себе эту неуловимую красоту и представить, как бы выглядели эти женщины, если бы жили в наше время. Мы постарались сделать это с помощью макияжа и искусственного интеллекта.

«Неизвестная», Иван Крамской

Noumen
22 часа назад

Она на улице сидит, румянец "во всю щеку", брови ннсовершенные, губы сложены как будто сейчас скажет что-нибудь. Справа же открытка

«За туалетом. Автопортрет», Зинаида Серебрякова

«Портрет девушки», Петрус Кристус

Алмин
1 день назад

брови я бы тоньше сделал, как у оригинала. придало бы изюминку. а стрелки бы чуть пониже

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

«Портрет Марии Лопухиной», Владимир Боровиковский

Алмин
1 день назад

здесь слишком сильный смоки и стрелки зря. в данном случае подошел бы более легкий макияж глаз без стрелок в каких-нибудь персиковых тонах. то же и о помаде. не такую розовую, а персиковую, более нюдовую. ну а если стрелки, то максимум небольшие и коричневые.

«Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт

Алмин
1 день назад

здесь тоже лицо слегка перекроили. да и в целом эту картину можно было бы не брать, в оригинале все есть

«Итальянский полдень», Карл Брюллов

«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев

Вася Кот
1 день назад

Благодаря вашим бесчисленным переделкам я хорошенько разглядела и нежно полюбила оригинал

«Леди Лилит», Данте Габриэль Россетти

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

«Портрет Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар

«Донна Велата», Рафаэль Санти

«Царевна-Лебедь», Михаил Врубель

«Дама в голубом», Томас Гейнсборо

«Женщина в окне», Василий Тропинин

«Мона Лиза», Леонардо да Винчи

