16 сказочных персонажей, у которых нашлись «двойники» по всему миру
С самого детства нам знакомы такие персонажи, как Баба-Яга, Водяной или Иванушка-дурачок. Но вот что интересно: мы изучили героев из популярных сказок и мультфильмов других культур и нашли их двойников. Приготовьтесь удивляться.
Леший
В славянской мифологии леший — это воплощение дикой, необузданной и часто опасной природы. В фильме «Морозко» его образ предстает иначе: мы знакомимся со Старичком-Боровичком, маленьким, но очень могущественным хозяином леса. А в современном фолк-хорроре «Территория», основанном на коми-пермяцкой мифологии, леший (здесь его называют Ворса) выглядит совершенно иначе — как мрачный и пугающий персонаж.
У скандинавов есть Хульдра — лесная колдунья и обольстительница. Она может быть настолько красивой и обворожительной, что человек влюбляется в нее с первого взгляда. Яркий пример фильм «Хульдра: Хозяйка леса».
А вот у корейцев свой «леший» — бог горы Сансин. В легендах его рисуют величественным старцем с длинной белой бородой. Но в кино все иначе: в «Сказание о кумихо» Сансин предстает молодым, красивым, но глубоко страдающим парнем, готовым пожертвовать всем ради любви.
Водяной
В славянской мифологии водяной считался хозяином рек, озер и болот. Его изображали как голого пучеглазого обрюзглого старика с рыбьим хвостом и зелеными усами. Отличный пример — мультфильм или фильм «Летучий корабль».
У японцев существуют Каппа — разновидность водяных. Его уподобляют худощавой обезьяне с покрытой рыбьей чешуей кожей и лягушачьими лапами с острыми длинными когтями. Люди верили, что если поймать каппу, он исполнит любое желание. Его образ часто появляется в современной культуре, например, в мультфильме «Волшебное лето».
Снежная королева
В фильме «Тайна Снежной королевы» (1986) Алиса Фрейндлих подарила нам один из самых ярких и запоминающихся образов Снежной королевы — трагической и одинокой героини.
Ближайший голливудский аналог ее злой, безжалостной ипостаси — фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», где роль ледяной красавицы (Белой колдуньи) исполнила Тильда Суинтон.
Азиатские режиссеры тоже не обошли стороной этого яркого персонажа. В японской мифологии есть свой вариант Снежной королевы — Юки-онна (юки — снег, онна — женщина). В фильме «Легенда о Снежной женщине» ее показали как главную героиню трагической истории любви.
Жар-птица
В восточнославянских сказках Жар-птица является символом недостижимой мечты, великой награды и сурового испытания. В фильме-сказке «После дождичка в четверг...» (1985) ее сыграла Марина Яковлева, и здесь она капризная, но добрая волшебница.
Во вселенной «Гарри Поттера» феникс показан как одно из самых могущественных и благородных существ. И это не просто птица, а некий символ надежды и верности. Обе птицы так или иначе отсылают нас к идее бессмертия.
А в китайской мифологии и кино все по-другому: феникс (фэнхуан) изображается как воплощение женской силы и гармонии. В дораме «Легенда о Фениксе» (2019) фэнхуан — это символ, отражающий внутреннюю силу и трансформацию главной героини.
Соловей-разбойник
Соловья-разбойника принято считать былинным персонажем, выступающим антагонистом богатырей. Его изображают либо человеком, либо огромным существом с птичьими крыльями, как в фильме «Летучий корабль».
В тюркских легендах у Соловья-разбойника есть брат-близнец — Гульябани: огромный волосатый оборотень с длинной бородой, живущий в пустынях и у дорог. В Турции существует очень популярная комедия ужасов, основанная на романе о Гульябани. В этих фильмах он показан не столько страшным, сколько комичным персонажем.
У сербов это Момчило — полный антипод Соловья-разбойника и хозяин леса. Исторически это был болгарский воевода XIV века из Родопских гор. В легендах он стал символом могучего и благородного героя.
Царевна-Лебедь
Царевна-лебедь — известна нам по сказкам Пушкина. Волшебница, жена царя Гвидона, рассудительная и прекрасная, сестра тридцати трех морских богатырей.
Одетт — героиня зарубежного мультфильма «Принцесса-лебедь». Злой волшебник лорд Ротбарт накладывает на нее заклятие: теперь принцессе суждено жить в теле лебедя, пока она не согласится на его предложение о женитьбе. Хорошо, что у каждой принцессы есть возлюбленный принц, который может спасти ее поцелуем любви.
Принцесса Одетта — главный персонаж японского аниме 1981 года. Сюжетная линия здесь схожа с мультфильмом «Принцесса-лебедь», но имеет ряд отличий, в том числе в том, как герой будет снимать заклятие.
Иван-дурак
В сказках каждого народа есть свой любимый «дурак». Иван-дурак в «Коньке-Горбунке» не простофиля, а добрый и наивный мечтатель.
Заглянем к соседям и увидим знакомые лица. В Чехии это Глупый Гонза, брат-близнец Ивана.
У немцев это Простак. А фильм «Золотой гусь» — это хрестоматийная история про наивного, но невероятно отзывчивого и доброго паренька.
Домовой
В славянском фольклоре домовой — дух-хранитель дома, невидимый хозяин и покровитель. Его часто называют «дедушкой» или «соседушкой», что подчеркивает: это не злой дух, а настоящий член семьи. В фильме «Домовенок Кузя» (2024) персонаж показан во всей красе. Создателям удалось идеально передать тот самый характер из любимого мультфильма: его любовь к порядку, ворчливость и доброе сердце.
В Шотландии есть свой аналог духа-помощника по прозвищу Брауни. По натуре Брауни доброжелателен, но обидчив и требует уважения. В фильме «Спайдервик: Хроники» мы знакомимся с одним из них — Портняжкой.
У японцев домовой выглядит как ребенок в кимоно. В отличие от нашего домового, который ценит порядок, Дзасики-вараси — это дух удачи и процветания. И в анимационном фильме «Домовой дух Татами» мы видим его именно в этом образе.
Богатыри
Всеми любимые богатыри одни из центральных героев славянских былин. В народном сознании они прочно ассоциируются с главной троицей, которую гениально изобразил Виктор Васнецов на своей знаменитой картине. Самый известный их образ мы видим в мультфильме «Три богатыря».
У кельтов богатыри ассоциируются с рыцарями Круглого стола. В фильме «Эскалибур» их показывают как героев в блестящих доспехах, искателей приключений и Святого Грааля.
А вот у финнов богатыри — герои Калевалы: Вяйнямёйнен, Ильмаринен и Лемминкяйнен. В фильме «Сампо» Александр Птушко показал их именно такими, какими они описаны в эпосе — сильными, мудрыми и немного волшебными.
Баба-Яга
Баба-Яга — персонаж народных сказок, которую представляют как злую бабушку-колдунью. Она живет на границе двух миров, знает законы магии и умеет испытывать героев
Ведьма Мюриэл — персонаж фильма «Охотники на ведьм». Картина является режиссерской версией продолжения сказки братьев Гримм о Гензеле и Гретель. Мюриэл — верховная темная ведьма, живущая в лесу. Помимо привычных характеристик злых колдуний, она может возвращать себе человеческий облик.
Старуха Юбаба — главная злодейка и могущественная ведьма из японского мультфильма «Унесенные призраками». Юбаба символизирует жадность и власть, но за ее грозным обликом скрывается обычная человеческая слабость — страх потерять контроль и любовь.
Морозко
Нам особенно полюбился Морозко в исполнении Александра Хвыля в фильме 1964 года. Это канонический и самый известный образ, созданный режиссером Александром Роу, который стал для нескольких поколений главным представлением о Морозко.
Самый близкий западный аналог — Джек Фрост, но он почти всегда моложе и гораздо легкомысленнее. В фильме «Хранители снов» его показывают озорным, одиноким подростком, духом веселья и зимы.
Змей-горыныч
Змей Горыныч — главный и самый могущественный «суперзлодей» славянских былин и сказок. Многие любят его образ из фильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», где он появляется не злодеем, а комическим персонажем и лучшим другом Добрыни Никитича.
Прямой аналог Змея Горыныча — Лернейская гидра из греческой мифологии. Самое каноничное киновоплощение Гидры мы увидели в мультфильме «Геркулес» (1997).
Царевна-лягушка и Король-лягушонок
А при чём здесь тогда последний, корейский, пример? Так ни разу ни про лягушку.
Зрители впервые встретились с ней в фильме 1939 года «Василиса Прекрасная» режиссера Александра Роу, где главную роль сыграла Валентина Сорогожская. В ленте 2025 года «Царевна-лягушка» показали современную версию сказочной героини, которая вместо стрелы ловит мячик для гольфа.
В других странах лягушачью шкуру чаще всего примеряют на мужчин. Яркий пример — фильм «Король-лягушонок».
Есть и корейская версия — «Король шоппинга Луи». Волшебства здесь нет, зато с юмором показано, как избалованный сын богатых родителей теряет память и превращается в добряка, который вынужден жить простой жизнью.
Чудовище
В славянском фольклоре чудовище из сказки «Аленький цветочек» — глубоко несчастное, но добродушное существо. Именно таким его показали в фильме-сказке Ирины Поволоцкой. Сюжет рассказывает о девушке, которая силой любви вернула человеческий облик юноше, превращенному в чудище.
У немцев есть похожая история, но с изюминкой: заколдованный герой сначала совсем не подарок — высокомерный и эгоистичный принц. Чтобы снять проклятие, ему нужно измениться изнутри, стать добрым и заботливым. Только тогда девушка сможет полюбить его. В фильме «Принц-медведь» (2015) этот контраст показан очень ярко.
А вот у китайцев чудовищем выступает Дух белой змеи Бай Су Чжэнь, принимающий облик прекрасной женщины. В дораме «Легенда о Белой Змее» (2019) его показали пугающим снаружи, но нежным и преданным внутри.
Петушок-золотой гребешок
В славянских былинах и сказках Петушок наивный, доверчивый и слегка хвастливый персонаж. Его главная беда — не гордыня, а простодушие. Именно таким его и показали в мультфильме «Петушок — Золотой гребешок».
А вот его французский «брат», Шантеклер, настоящий аристократ: гордый и самовлюбленный хозяин своего курятника. Киношники сделали его образ еще ярче. В мультфильме «Новые приключения Пса и его друзей» (1991) он предстает настоящей рок-звездой.
Морской царь
В славянских былинах и сказках Морской царь описывается как богатый и капризный правитель. Обычно его представляют как величественного старца с длинной седой бородой, в царских одеждах, украшенных ракушками и жемчугом. А в знаменитом мультфильме «В синем море, в белой пене...» (1984) его изобразили как гротескного и комичного злодея.
Если искать западные аналоги, то это Посейдон. Он не просто царь, а одно из верховных божеств, чья власть над стихией безгранична. Самый известный его кинообраз — царь Тритон из диснеевской «Русалочки»: могучий, бородатый правитель с трезубцем.
А вот в Азии владыки морей — это божественные драконы. Один из самых известных персонажей современной анимации, дракон Хаку из фильма «Унесенные призраками», в своем облике прямо отсылает к божеству водной стихии Рюдзину.
Кажется, сказки всего мира связаны тонкой нитью — просто у каждой свой язык и свой художник. А каких сказочных «близнецов» вы знаете? Напишите в комментариях — возможно, именно ваш пример продолжит эту волшебную коллекцию.
Еще несколько статей о сказочных персонажах нашего детства читайте по ссылкам: