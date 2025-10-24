16 сказочных персонажей, у которых нашлись «двойники» по всему миру

В славянской мифологии леший — это воплощение дикой, необузданной и часто опасной природы. В фильме «Морозко» его образ предстает иначе: мы знакомимся со Старичком-Боровичком, маленьким, но очень могущественным хозяином леса. А в современном фолк-хорроре «Территория», основанном на коми-пермяцкой мифологии, леший (здесь его называют Ворса) выглядит совершенно иначе — как мрачный и пугающий персонаж.

У скандинавов есть Хульдра — лесная колдунья и обольстительница. Она может быть настолько красивой и обворожительной, что человек влюбляется в нее с первого взгляда. Яркий пример фильм «Хульдра: Хозяйка леса».

А вот у корейцев свой «леший» — бог горы Сансин. В легендах его рисуют величественным старцем с длинной белой бородой. Но в кино все иначе: в «Сказание о кумихо» Сансин предстает молодым, красивым, но глубоко страдающим парнем, готовым пожертвовать всем ради любви.