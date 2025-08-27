Мы нашли двойников популярных персонажей в наших любимых сериалах

Иногда, во время просмотра очередного фильма или сериала, мы замечаем, что герой сильно напоминает нам кого-то. Например, история Кати Пушкаревой похожа на перипетии Сабрины из одноименного фильма, а Николай Петрович из «Ворониных» — просто вылитый Джек Бернс. Мы решили немного похулиганить и отыскать других героев, схожих с персонажами наших любимых сериалов.

Катя Пушкарева из «Не родись красивой» и Сабрина Фэйрчайлд из «Сабрины»

Родион Меглин из «Метода» и Уилл Грэм из «Ганнибала»

Таня Архипова из «Универа» и Лили Олдрин из «Как я встретил вашу маму»

Николай Петрович из «Ворониных» и Джек Бернс из трилогии «Знакомство с Факерами»

Жанна Аркадьевна из «Моей прекрасной няни» и Саманта из «Секса в большом городе»

Вера Воронина из «Ворониных» и Дебра Бэрон из «Все любят Рэймонда»

Игорь Соколовский из «Мажора» и Чак Басс из «Сплетницы»

Кира Воропаева из «Не родись красивой» и Эмили из «Дьявол носит Прада»

Артем Стрелецкий из «Триггера» и доктор Лайтман из «Обмани меня»

Даша Букина из «Счастливы вместе» и Делия Дитц из «Битлджуса»

Дед Слава из «Вампиров средней полосы» и дядюшка Фестер из «Семейки Адамс»

Настя Каменская из «Каменской» и Джейн Теннисон из «Главного подозреваемого»

Света Букина из «Счастливы вместе» и Пенни из «Теории Большого взрыва»

Марат Суворов из «Слова пацана» и Майкл Грей из «Острых козырьков»

Пуговка из «Папиных дочек» и Бо Хесс из «Знаков»

Полина Зеленова из «Ранеток» и Дженни из «Сплетницы»

Жан из «Вампиров средней полосы» и Виаго из «Реальных упырей»

Даша из «Папиных дочек» и Уэнздей Аддамс из «Уэнздей»