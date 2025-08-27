Сабрина обрела свой образ и стала ещё привлекательней, нашу это, как-то, обошло😂
Мы нашли двойников популярных персонажей в наших любимых сериалах
Иногда, во время просмотра очередного фильма или сериала, мы замечаем, что герой сильно напоминает нам кого-то. Например, история Кати Пушкаревой похожа на перипетии Сабрины из одноименного фильма, а Николай Петрович из «Ворониных» — просто вылитый Джек Бернс. Мы решили немного похулиганить и отыскать других героев, схожих с персонажами наших любимых сериалов.
Катя Пушкарева из «Не родись красивой» и Сабрина Фэйрчайлд из «Сабрины»
Родион Меглин из «Метода» и Уилл Грэм из «Ганнибала»
Таня Архипова из «Универа» и Лили Олдрин из «Как я встретил вашу маму»
Николай Петрович из «Ворониных» и Джек Бернс из трилогии «Знакомство с Факерами»
Клюев лучший был Николай Петрович. И никто не сможет его переиграть даже в иностранных фильмах на подобии "Ворониных" Как актер он был супер, а его Николай Петрович просто бесподобный.
Жанна Аркадьевна из «Моей прекрасной няни» и Саманта из «Секса в большом городе»
Ну нет, Жаба Аркадьевна была абсолютный «антисекс», пособие для девушек, как делать не нужно. Так что ничего общего
Вера Воронина из «Ворониных» и Дебра Бэрон из «Все любят Рэймонда»
Игорь Соколовский из «Мажора» и Чак Басс из «Сплетницы»
Кира Воропаева из «Не родись красивой» и Эмили из «Дьявол носит Прада»
Эмили из кожи вон лезла, чтобы выслужиться.
Кира - дочь совладельца компании, ей никому ничего не надо доказывать.
Артем Стрелецкий из «Триггера» и доктор Лайтман из «Обмани меня»
Обмани меня - шикарный был сериал, и Тим Рот, как всегда, великолепен
Жаль что закрыли
Даша Букина из «Счастливы вместе» и Делия Дитц из «Битлджуса»
Дед Слава из «Вампиров средней полосы» и дядюшка Фестер из «Семейки Адамс»
Настя Каменская из «Каменской» и Джейн Теннисон из «Главного подозреваемого»
Елена Яковлева как то более органична в роли Насти Каменской и даже привычна, чем Джейн Теннисон о которой если честно, я впервые слышу.
Света Букина из «Счастливы вместе» и Пенни из «Теории Большого взрыва»
Марат Суворов из «Слова пацана» и Майкл Грей из «Острых козырьков»
Пуговка из «Папиных дочек» и Бо Хесс из «Знаков»
Полина Зеленова из «Ранеток» и Дженни из «Сплетницы»
Жан из «Вампиров средней полосы» и Виаго из «Реальных упырей»
Даша из «Папиных дочек» и Уэнздей Аддамс из «Уэнздей»
Лера Новикова из «Ранеток» и Баффи Саммерс из «Баффи — истребительницы вампиров»
А какая пара из этого списка показалась вам самой неожиданной? Может быть, какие-то персонажи, на ваш взгляд, совершенно непохожи, и вы бы добавили других героев? Делитесь в комментариях.
Так - то дааа.. Всё похожи: руки, ноги, голова, туловища, уши.. Всё люди, все человеки, инопланетян не было.. Только некоторые девочки, а другие - мальчики, но разница не так, чтобы особо очевидна, у некоторых обертку надо снять, чтобы определить