Мы нашли двойников популярных персонажей в наших любимых сериалах

5 часов назад

Иногда, во время просмотра очередного фильма или сериала, мы замечаем, что герой сильно напоминает нам кого-то. Например, история Кати Пушкаревой похожа на перипетии Сабрины из одноименного фильма, а Николай Петрович из «Ворониных» — просто вылитый Джек Бернс. Мы решили немного похулиганить и отыскать других героев, схожих с персонажами наших любимых сериалов.

Катя Пушкарева из «Не родись красивой» и Сабрина Фэйрчайлд из «Сабрины»

Родион Меглин из «Метода» и Уилл Грэм из «Ганнибала»

Таня Архипова из «Универа» и Лили Олдрин из «Как я встретил вашу маму»

Николай Петрович из «Ворониных» и Джек Бернс из трилогии «Знакомство с Факерами»

Даша Коржова
37 минут назад

Клюев лучший был Николай Петрович. И никто не сможет его переиграть даже в иностранных фильмах на подобии "Ворониных" Как актер он был супер, а его Николай Петрович просто бесподобный.

Жанна Аркадьевна из «Моей прекрасной няни» и Саманта из «Секса в большом городе»

Вера Воронина из «Ворониных» и Дебра Бэрон из «Все любят Рэймонда»

Игорь Соколовский из «Мажора» и Чак Басс из «Сплетницы»

Кира Воропаева из «Не родись красивой» и Эмили из «Дьявол носит Прада»

Алина
4 часа назад

Эмили из кожи вон лезла, чтобы выслужиться.
Кира - дочь совладельца компании, ей никому ничего не надо доказывать.

Артем Стрелецкий из «Триггера» и доктор Лайтман из «Обмани меня»

G F
3 часа назад

Обмани меня - шикарный был сериал, и Тим Рот, как всегда, великолепен
Жаль что закрыли

Даша Букина из «Счастливы вместе» и Делия Дитц из «Битлджуса»

Дед Слава из «Вампиров средней полосы» и дядюшка Фестер из «Семейки Адамс»

Noumen
20 часов назад

Дед Слава скорее на Дона Карлеоне похож, а не на чудного дядюшку

Настя Каменская из «Каменской» и Джейн Теннисон из «Главного подозреваемого»

Даша Коржова
36 минут назад

Елена Яковлева как то более органична в роли Насти Каменской и даже привычна, чем Джейн Теннисон о которой если честно, я впервые слышу.

Света Букина из «Счастливы вместе» и Пенни из «Теории Большого взрыва»

Марат Суворов из «Слова пацана» и Майкл Грей из «Острых козырьков»

Пуговка из «Папиных дочек» и Бо Хесс из «Знаков»

Полина Зеленова из «Ранеток» и Дженни из «Сплетницы»

Жан из «Вампиров средней полосы» и Виаго из «Реальных упырей»

Даша из «Папиных дочек» и Уэнздей Аддамс из «Уэнздей»

Лера Новикова из «Ранеток» и Баффи Саммерс из «Баффи — истребительницы вампиров»

А какая пара из этого списка показалась вам самой неожиданной? Может быть, какие-то персонажи, на ваш взгляд, совершенно непохожи, и вы бы добавили других героев? Делитесь в комментариях.

Комментарии

Уведомления
tama
20 часов назад

Так - то дааа.. Всё похожи: руки, ноги, голова, туловища, уши.. Всё люди, все человеки, инопланетян не было.. Только некоторые девочки, а другие - мальчики, но разница не так, чтобы особо очевидна, у некоторых обертку надо снять, чтобы определить

Похожее