15+ героев боевиков, которых мы отправили обратно в детство — и смеялись до слез, увидев результат

Иногда достаточно убрать пафос и добавить детскую непосредственность, чтобы суровые истории стали немного теплее. Мы так и поступили: превратили легенд боевиков в милых карапузов. Здесь не нужно искать глубокий смысл или спорить — все, чего нам хотелось, — раскрасить чей-то день еще одной улыбкой.