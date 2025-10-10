15+ героев боевиков, которых мы отправили обратно в детство — и смеялись до слез, увидев результат

12 часов назад
Иногда достаточно убрать пафос и добавить детскую непосредственность, чтобы суровые истории стали немного теплее. Мы так и поступили: превратили легенд боевиков в милых карапузов. Здесь не нужно искать глубокий смысл или спорить — все, чего нам хотелось, — раскрасить чей-то день еще одной улыбкой.

Беатрикс Киддо — «Убить Билла»

Нео — медиафраншиза «Матрица»

© The Matrix / Warner Bros., AI-generated image

Джон Рэмбо — цикл фильмов «Рэмбо»

Индиана Джонс — серия фильмов «Индиана Джонс»

Джон МакКлейн — серия фильмов «Крепкий орешек»

Сара Коннор — серия фильмов «Терминатор»

Майкл «Крокодил» Данди — серия фильмов «Крокодил Данди»

Элис — серия фильмов «Обитель зла»

Терминатор — серия фильмов «Терминатор»

Pantika
12 часов назад

ну он же робот... в детстве его надо было показать коробкой болтиков :))))

Эллен Рипли — серия фильмов «Чужой»

Леон — «Леон»

© Léon / Columbia Pictures, AI-generated image

Кейси Райбек — «В осаде»

© Under Siege / Warner Bros., AI-generated image

Максимус — «Гладиатор»

Логан, он же Росомаха, он же Джеймс Хоулетт — серия фильмов «Люди Икс» и медиафраншиза «Кинематографическая вселенная Marvel»

Ричард О’Коннелл — серия фильмов «Мумия»

Ченс Будро — «Трудная мишень»

Фото на превью Crocodile Dundee II / Paramount Pictures, AI-generated image, Kill Bill: Vol. 1 / Miramax, AI-generated image

