Как изменились 13 актрис из боевиков, которые составили достойную конкуренцию накачанным главным героям

Кино
1 день назад

Фильмы в жанре боевик приковывают к экрану своим захватывающим сюжетом. А еще харизмой и отвагой главных героев. В этой статье мы решили узнать, как изменились яркие героини экшен фильмов, которые порой даже затмевали своей игрой партнеров по кадру.

Ванесса Уильямс, «Стиратель»

Сипуха
1 день назад

Любят же авторы Адме брать уродские фотки и выставлять их за то, во что превратились актёры. Погуглила ради интереса - да она красотка! Где вы такую уродскую фотку откопали?

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Янси Батлер, «Трудная мишень»

Нэнси Аллен, «Робокоп»

Бонни Беделиа, «Крепкий орешек»

Линда Хэмилтон, «Терминатор»

Санаа Лэтэн, «Блэйд»

Мег Фостер, «Слепая ярость»

Эммануэль Беар, «Миссия невыполнима»

© Mission: Impossible / Paramount Pictures, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Керри-Энн Мосс, «Матрица»

Фэнн Вонг, «Шанхайские рыцари»

Клэр Форлани, «Медальон»

OLE
1 день назад

"Медальон" не помню, а вот в "Знакомьтесь, Джо Блэк" она хороша.

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Карен Аллен, «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

© Raiders of the Lost Ark / Lucasfilm, Jordan Strauss / Invision / East News

Кейт Бланшетт, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Мы любим наблюдать за тем, как с годами меняются наши любимые актеры:

Фото на превью PopCulture / YouTube, The Terminator / Cinema '84, RoboCop / Orion Pictures, NRJMediaGroup / YouTube

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