Как изменились 13 актрис из боевиков, которые составили достойную конкуренцию накачанным главным героям

Фильмы в жанре боевик приковывают к экрану своим захватывающим сюжетом. А еще харизмой и отвагой главных героев. В этой статье мы решили узнать, как изменились яркие героини экшен фильмов, которые порой даже затмевали своей игрой партнеров по кадру.