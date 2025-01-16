Любят же авторы Адме брать уродские фотки и выставлять их за то, во что превратились актёры. Погуглила ради интереса - да она красотка! Где вы такую уродскую фотку откопали?
Как изменились 13 актрис из боевиков, которые составили достойную конкуренцию накачанным главным героям
Кино
1 день назад
Фильмы в жанре боевик приковывают к экрану своим захватывающим сюжетом. А еще харизмой и отвагой главных героев. В этой статье мы решили узнать, как изменились яркие героини экшен фильмов, которые порой даже затмевали своей игрой партнеров по кадру.
Ванесса Уильямс, «Стиратель»
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Янси Батлер, «Трудная мишень»
Нэнси Аллен, «Робокоп»
Бонни Беделиа, «Крепкий орешек»
Линда Хэмилтон, «Терминатор»
Санаа Лэтэн, «Блэйд»
Мег Фостер, «Слепая ярость»
Эммануэль Беар, «Миссия невыполнима»
Керри-Энн Мосс, «Матрица»
Фэнн Вонг, «Шанхайские рыцари»
Клэр Форлани, «Медальон»
Карен Аллен, «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
Кейт Бланшетт, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
Мы любим наблюдать за тем, как с годами меняются наши любимые актеры:
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