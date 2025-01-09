18 звезд комедий, чья харизма даже спустя годы осталась неизменной

Кино
16 часов назад

Многие из нас любят комедийные фильмы и сериалы. Они поднимают настроение в тяжелые моменты жизни, а еще идеально скрашивают досуг. Герои из старых лент вызывают ностальгию и мы решили узнать, как сейчас выглядят любимчики из культовых комедий.

Чеви Чейз, «Рождественские каникулы»

Джульетт Льюис, «Рождественские каникулы»

Беверли Д’Анджело, «Рождественские каникулы»

Салли Филд, «Блондинка в законе 2»

Ario Salieri
2 часа назад

Погодите... Это случайно не тётя Мей из Человека Паука с Эндрю Гарфилдом?

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Сэльма Блэр, «Блондинка в законе»

© Legally Blonde / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Jordan Strauss / Invision / East News

Лиза Кудроу, «Друзья»

© Friends / Warner Bros. Television, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Кортни Кокс, «Друзья»

Дэвид Швиммер, «Друзья»

© Friends / Warner Bros. Television, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Дженнифер Энистон, «Друзья»

Америка Феррера, «Дурнушка Бетти»

Беки Ньютон, «Дурнушка Бетти»

Жозефина Пройс, «Турецкий для начинающих»

Элиас М’Барек, «Турецкий для начинающих»

Сара Чок, «Клиника»

Джуди Рейес, «Клиника»

Криста Миллер, «Клиника»

Рэйчел Макадамс, «Дрянные девчонки»

© Mean Girls / Paramount Pictures, KENA BETANCUR / AFP / East News

Лейси Чаберт, «Дрянные девчонки»

Еще несколько статей, которые придутся по вкусу заядлым киноманам:

Фото на превью Legally Blonde / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Jordan Strauss / Invision / East News, Ugly Betty / ABC Studios

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