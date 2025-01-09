18 звезд комедий, чья харизма даже спустя годы осталась неизменной

Многие из нас любят комедийные фильмы и сериалы. Они поднимают настроение в тяжелые моменты жизни, а еще идеально скрашивают досуг. Герои из старых лент вызывают ностальгию и мы решили узнать, как сейчас выглядят любимчики из культовых комедий.