18 звезд комедий, чья харизма даже спустя годы осталась неизменной

Многие из нас любят комедийные фильмы и сериалы. Они поднимают настроение в тяжелые моменты жизни, а еще идеально скрашивают досуг. Герои из старых лент вызывают ностальгию и мы решили узнать, как сейчас выглядят любимчики из культовых комедий.
Чеви Чейз, «Рождественские каникулы» Джульетт Льюис, «Рождественские каникулы»
Меньше всего эта актриса ассоциируется у меня с рождественскими комедиями )))
Беверли Д’Анджело, «Рождественские каникулы» Салли Филд, «Блондинка в законе 2»
Погодите... Это случайно не тётя Мей из Человека Паука с Эндрю Гарфилдом?
Сэльма Блэр, «Блондинка в законе» Лиза Кудроу, «Друзья» Кортни Кокс, «Друзья» Дэвид Швиммер, «Друзья» Дженнифер Энистон, «Друзья»
Спит в холодильнике и ест молодильные яблоки, не иначе
Америка Феррера, «Дурнушка Бетти» Беки Ньютон, «Дурнушка Бетти» Жозефина Пройс, «Турецкий для начинающих» Элиас М’Барек, «Турецкий для начинающих»
Для меня он навсегда молодой Бушидо)
Сара Чок, «Клиника» Джуди Рейес, «Клиника» Криста Миллер, «Клиника»
Обкалывается, как её героиня
Рэйчел Макадамс, «Дрянные девчонки» Лейси Чаберт, «Дрянные девчонки»
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