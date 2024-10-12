10 случаев, когда фанаты влюбились в экранизации, а не книги

Часто мы влюбляемся в атмосферу книг и качественно прописанных персонажей, а потом с нетерпением ждем выхода экранизаций. Но реальность не всегда оправдывает ожидания. В этой статье мы решили поговорить о тех фильмах и сериалах, которые, по мнению читателей, наоборот, превзошли книги.

Дьявол носит Prada

По мнению пользователей в сети, актрисы Мэрил, Энн и Эмили привнесли намного больше жизни в своих персонажей, чем это было написано на бумаге. Книжная Энди по сравнению с экранной показалась им настоящим провалом. Фанаты фильма пишут, что готовы смотреть экранизацию до конца жизни, в то время как книгу не хочется открывать повторно. Некоторые посчитали, что автор будто бы написал книгу лишь для того, чтобы насолить Анне Винтур, не вкладывая в нее глубокий смысл.

Престиж

Несмотря на любовь читателей к книге «Престиж», многие из них признают, что экранизация превзошла печатную версию. Кинолента смогла лучше раскрыть вражду двух иллюзионистов, а история стала выглядеть более личной. «Фильм действительно заставляет вас чувствовать вещи так, как книга не может», — поясняет один из пользователей сети. В фильме можно увидеть красочные фокусы вживую и погрузиться в этот процесс глубже, чем при прочтении книги, что тоже прибавляет ему баллов.

Дневник Бриджит Джонс

Персонажи в книгах показались фанатам плоскими, в то время, как актеры экранизации смогли сделать героев яркими и харизматичными. Трудно поспорить с этим мнением, ведь игра Рене Зеллвегер, Колина Ферта и Хью Гранта была выше всяких похвал. Третья часть книги и киноленты кардинально отличаются сюжетом друг от друга, и некоторые фанаты даже рады такому решению киноделов. Дело в том, что в третьей книге мистер Дарси погибает, а Бриджит остается одна с двумя детьми. И такое грустное развитие событий пришлось по вкусу далеко не каждому. В конце книги Бриджит находит себе другого мужчину, и фанаты мистера Дарси не могут простить это автору. Поэтому сюжет третьего фильма, кажется, более приятным и не разрушает историю любви, которая запала в душу многим. Сценаристы третьей части пошли против книги и не прогадали в своем выборе.

Код Да Винчи

Главный герой в книге «Код да Винчи» понравился далеко не всем. Некоторые читатели посчитали Роберта слишком высокомерным и спесивым. Автор будто бы создал образ супергероя-ботаника, болями которого трудно проникнуться. В фильме же Лэнгдон в исполнении Том Хэнкса вышел гораздо лучше. Его герой кажется более реальным и проработанным. Некоторые фанаты даже назвали его мужчиной мечты.

Крестный отец

По мнению некоторых зрителей, фильм «Крестный отец» оказался на голову выше книги. Именно шедевральная экранизация принесла популярность книге. В книжном оригинале слишком затянутый сюжет и большое количество деталей, без которых можно было бы обойтись. Киношники же смогли избавиться от скучных сюжетных поворотов, оставив в ленте лишь самое важное и интересное.

Игра престолов

© Game of Thrones / HBO Конфуз 39 минут назад Решила читать нууу английском, чтоб не портить впечатление переводом. Первая книга прошла нууу ура! Но сдохла нууу второй. Это не многословие, а словоблудие. Тоска смертная! Одно событие переделывается страниц 50. Потом просто решила просмотреть сериал. Зато дракоши прикольные! - - Ответить

Несмотря на большую популярность книг Джордж Р. Р. Мартина, бытует мнение, что сериал превзошел первоначальную историю. Слог автора показался некоторым читателям слишком простым, так, будто он пишет не для взрослых людей, а для детей. А экранная Дейенерис кажется более человечной и настоящей. Актриса и создатели сериала смогли передать страхи и сомнения героини. Ее эмоциям и чувствам хочется верить.

Форрест Гамп

Книга «Форрест Гамп» даже разочаровала некоторых людей, которые решили прочитать оригинал уже после просмотра фильма. Она показалась им поверхностной. Книга и фильм оказались двумя совершенно разными историями. Создатели киноленты вложили в нее много добрых посылов, которых в книге просто нет. Из-за чего лента, по мнению зрителей, оказалась более глубокой, чем оригинал истории.

Старикам тут не место

Книгу «Старикам тут не место» хвалят многие, но также есть те, кто считает, что сериал в каких-то моментах оказался даже круче. Экранизация держит зрителя в напряжении до последних кадров, в то время как в книге нет такой сильной интриги. Вишенкой на торте телевизионного проекта, конечно же, стал актер Хавьер Бардем, который влюбил в себя зрителей.

Секреты Лос-Анджелеса

Фильм «Секреты Лос-Анджелеса» тоже многие хвалят и любят. Зрители считают, что режиссер картины проделал огромную работу, сумев объединить множество сюжетных линий из романа Эллроя и превратить его в более сжатую и связную историю. «Кино идеально, а книга нет», — написал один из пользователей сети. Мы уважаем любую точку зрения, поэтому можем лишь сказать о том, что актриса Ким Бейсингер шикарно справилась со своей ролью.

Побег из Шоушенка