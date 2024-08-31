Погодите, те фильмы, в которых он только снимался не плохи. Плохи те, которые он режиссировал и заодно снимался.
17 киноманов рассказали, как они определяют, что фильм не стоит просмотра
Посмотреть фильм дома или сходить в кино — отличный способ скоротать вечер. Но как узнать заранее, будет фильм классным или вызовет только зевоту? Прошаренные любители кино рассказали, что помогает им определить, хорошая перед ними лента или нет. Оказывается, важна даже дата выхода.
- Чем длиннее список известных актеров, тем хуже будет фильм.
- Ну, единственное исключение — комедии и сатирические фильмы. У них обычно длинные списки звезд, потому что актеры сами захотели быть частью фильма, и они, как правило, смешные. © pokey1984 / Reddit
- Еще если в фильме есть Николас Кейдж. © Tatiana Drako
- А «Скала» и «Без лица»? Хорошие же фильмы. До сих пор смотрятся с большим интересом. Отличный он актер. © Georgy Meerovsky
- Он мастер переигрывать, но все равно фильмы с ним какие-то душевные, что ли. © Kseniia Nazarenko
- Долгое нудное начало. Некоторые фильмы выключал, так и не дождавшись, когда же наконец начнет хоть что-то происходить. © Sergej Go
- Я обычно смотрю фильмы на компьютере. Так вот если во время просмотра я начинаю листать соцсети в другой вкладке — это явный признак того, что фильм меня не заинтересовал. © Александр Дражин
- Обращайте внимание на дату выхода. Потому что, например, в январе и феврале на большой экран выходит только романтическое кино ко Дню святого Валентина, или кликбейтные фильмы, вышедшие в ограниченном прокате, чисто чтобы претендовать на Оскар. Плюс дистрибьюторы вываливают на экраны посреди зимы всякий хлам, который, по их мнению, провалится. Если фильм действительно хорош, студии приберегут его для летнего сезона блокбастеров (май-июль) или сезона награждений (октябрь-середина декабря). Есть исключения, но, опять же, это исключения. © RayAnselmo / Reddit
Да, долгое начало меня тоже раздражает, но обычно читаю описание - если обещано что-то интересное, буду ждать. Впрочем, фильмы "Пиджак" и "Эксперимент" (2010), а также сериал "Темная материя" я не досмотрела именно по этой причине.
- Когда в начале заявляют: «От создателей...» Чуваки, если ваш фильм не может заинтересовать сам по себе, не упоминая того, кто его снял, я ставлю ему двойку. © kadzur / Reddit
- И эти длинные закадровые тексты с объяснением сюжета. Это значит, что либо автор сценария лажает, либо они не могут правильно срежиссировать сцены. Конечно, зачем, если сюжет можно просто рассказать! © jackof47trades / Reddit
- А еще когда используют известные песни. Например, в трейлерах к «Отряду самоубийц» звучит «Богемская рапсодия» — безумно популярная песня, и она заманивает больше людей в кинотеатры. © ghirox / Reddit
- Для меня самое главное — это характер персонажей, а затем уже история. Если персонажи скучны и не вызывают сопереживания, неважно, насколько хорош сюжет, фильм выйдет плохим. Ну вот, например, «Бэтмен против Супермена»: основной сюжет хорош, но герои просто раз за разом падают лицом в грязь. Им не то что сопереживать не хочется, они даже не выглядят настоящими людьми. И все диалоги в этом фильме связаны только с основным сюжетом, ни одного персонажа они не раскрывают. © Usman Ali Syed / Quora
Скудно прописанные, картонные персонажи - это в принципе недостаток множества супергеройских фильмов.
- Если говорить об объективных вещах, я слежу за структурой и темпом фильма, например, есть ли там сюжетные линии, которые никуда не ведут. То, как фильм снят, тоже важно — вот эта плоская, скучная кинематография, которая есть в большинстве современных блокбастеров, сводит меня с ума. Но важнее всего — что я чувствую, смотря кино. Было ли мне весело, тронут ли я? Если я смотрю фильм вечером, а с утра не могу перестать думать о нем, значит, он действительно особенный. © Hungry-Paper2541 / Reddit
- Фильм плох, если он не может заставить вас забыть, что вы смотрите фильм. Хорошее кино вовлечет вас в свою реальность. © Thea Bramhall / Quora
- Важна актерская игра. Вот если актер в роли главного героя просто ужасен, это портит весь фильм. Ну вот «Турист» с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли для меня плох, потому что на протяжении всего фильма я не верила Джонни. Он не выглядел ни растерянным, ни испуганным. Он был слишком обаятельным и обходительным — настолько, что выглядело фальшиво. Зато в «Эдварде Руки-ножницы» и «Тайном окне» он более настоящий. А Ева Грин? В "Городе грехов 2″ она фантастически играет. Но вторую часть «300 спартанцев» она запорола. Ее персонаж просто в каждой бочке затычка. И раздеваться героине было вообще не обязательно. © Regina Latson / Quora
Ой, в Туристе же он с Джоли, а для меня она вообще плохая актриса... и тут даже Депп ее не вытянул, как, например, в Смитах Питт вытянул, но, скорее всего, там вмешалась личная симпатия и поэтому Джоли была чуть живее, чем обычно. Мое субъективное.
- Для меня лучший критерий оценки любого фильма — посмотреть его, а потом спросить себя: «Что я получил от просмотра?» И если я чувствую, что ничего не получил, или получил что-то плохое — и фильм плохой. Если я чувствую, что получил что-то хорошее от просмотра — он, соответственно, хороший. © Chen_Geller / Reddit
- А я сужу по трейлеру. Если это самое лучшее, что им есть мне показать, то все остальное только хуже. © Ruth Polina
А вообще, конечно, понятия «хороший фильм» и «плохой фильм» весьма субъективны. Вот, например, есть кино, признанное культовым, вроде «Любовь и голуби», а у кого-то оно вызывает только нервную икоту.
Комментарии
В трейлерах всегда показывают самое лучшее, что есть в фильмах). Собственно, в этом их смысл и есть😁
А я смотрю na фамилию режиссера и любимых актеров, плюс рейтинг и рецензии Кинопоиска (Rotten Tomatoes и всякие IMDb). Хотя и не показатель. Кейт Бланшетт вот в Бордерлендс снялась, такое смотреть боязно)). Хоть она и богиня
Если фильм про супергероев (диси или марвел), то он точно не стоит просмотра.
Я уже, наверное, пресыщена кинематографом. Редко что-то смотрю. Выбираю скорее по велению сердца и левой пятки, а не по трейлерам, актерам, описаниям или рейтингу: как показывает мой опыт, ни один из этих критериев вообще ничего не гарантирует.