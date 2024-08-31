17 киноманов рассказали, как они определяют, что фильм не стоит просмотра

Ой, в Туристе же он с Джоли, а для меня она вообще плохая актриса... и тут даже Депп ее не вытянул, как, например, в Смитах Питт вытянул, но, скорее всего, там вмешалась личная симпатия и поэтому Джоли была чуть живее, чем обычно. Мое субъективное.