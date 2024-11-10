10 свежих сериалов, которые оказались круче, чем мы все ожидали

В холодное время года все реже хочется выходить на улицу и почаще оставаться под теплым одеялом с чашкой вкусного кофе. А если еще и есть что глянуть в кинотеке, то за просмотром сериалов можно провести целые выходные. В этой статье мы собрали для вас сериальные новинки, из-за которых не захочется отлипать от экрана.

Мистер и миссис Смит

Все мы помним легендарный фильм «Мистер и миссис Смит». Фанаты этой ленты могут ликовать, ведь об этой жгучей парочке вышел целый сериал, но поданный под совершенно другим соусом. Герои — новые Джейн и Джон Смит. Но в этот раз их история любви разворачивается иначе. Они оба получают работу в шпионском агентстве. У этой работы множество плюсов: интересные миссии, путешествия и богатство. Вот только есть одно «но». На новом задании Джейн и Джон должны изображать супругов и все выходит из-под контроля, когда они понимают, что заигрались в любовь. Жанр: боевик, криминал, комедия и триллер. В ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин и Александр Скарсгард.

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон

Любители вселенной «Ходящих мертвецов» тоже найдут, чем занять свой осенний вечер. На экраны вышел новый проект про Дэрила Диксона, который раскрывает этого персонажа еще ярче, чем прежде. Это второй сиквел после финала основной истории и мы видим Диксона спустя 12 лет после начала зомби-апокалипсиса. По сюжету Дэрил стал вербовщиком Содружества, что занимается спасением людей, которые остались уцелевшими после нашествия зомби. Он также не перестает искать Рика Граймса и Мишонн. Волей судьбы мужчина оказывается во Франции, где на его плечи падает очень важное задание. Он должен сопроводить до убежища мальчика подростка, которого местная община прозвала избранным, считая, что тот может в конечном итоге спасти их от конца света. Сейчас выходит 2 сезон этого проекта, а 3 сезон уже запланирован на 2025 год. Жанр: драма и ужасы.

В ролях: Норман Ридус, Луис Пуэш Шильюцци и Ромэн Леви.



Все совпадения неслучайны

Новый проект с неподражаемой Кейт Бланшетт, который уже успел покорить зрителей в разных уголках света. Это детективная история про успешную телевизионную журналистку, что занимается расследованиями давних преступлений, которые были замяты по тем или иным причинам. Женщина знаменита, занимается любимым делом и снимает документальные передачи. Но все меняется в момент, когда на ее тумбочке отказывается роман одного таинственного автора, прочитав который, она понимает, что эта книга написана о ней. И о тайне, которую журналистка усиленно пыталась скрыть все эти годы. Теперь журналистке придется расследовать дело, где она является центральной фигурой. Жанр: драма, триллер, мистика.

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Клайн и Саша Барон Коэн.

Пингвин

Создатели кинолент о супергероях и злодеях не перестают удивлять своей креативностью. В этот раз HBO решили более подробно раскрыть такого персонажа, как Пингвин, и его путь становления злодеем. Сюжет данного сериала происходит уже после основных событий в фильме «Бэтмен» 2022 года. И рассказывает о том, как Освальд Кобб становится у руля преступного мира Готэм-сити. Главную роль в «Пингвине» исполнил неподражаемый Колин Фаррелл. По словам Фарелла, он сыграл не просто злодея, а человека с разбитым сердцем. Жанр: криминал, фэнтези и драма.

В ролях: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти и Дирдри О’Коннелл.

Внешние отмели

Четверо подростков живут, казалось бы, обычной жизнью у океана. Занимаются серфингом, порой прогуливают школу, устраивают вечеринки и не ладят с другими сверстниками. Жизнь ребят кардинально меняется после урагана, который обрушился на их побережье. Они находят карту, что должна привести их к сокровищам, которые спрятал один из основателей этого города. История набирает обороты, когда главный герой Джон понимает, что поиск клада и пропажа его отца несколько месяцев назад связаны между собой. Дело в том, что отец подростка был историком и прежде, чем исчезнуть, оставил для сына сообщение, что нашел нечто интересное. Смогут ли друзья найти клад и узнать, что случилось с отцом Джона? На экраны уже вышел 4 сезон, а позже нам стоит ожидать 5 финальный сезон. Сериал полон интриг и приключений, а атмосфера вечного лета поднимает настроение даже в самый пасмурный день. Жанр: драма, криминал, триллер и романтика.

В ролях: Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн и Руди Панкоу.

Джентльмены

Свеженький проект с харизматичным Тео Джеймсом. «Джентльмены» — это боевик с элементами комедии и является спин-оффом одноименного фильма Гая Ричи. Главный герой получает неожиданное наследство: огромное поместье с 6000 гектарами и титул герцога. Но вместе с имуществом мужчине в наследство переходит и криминальный бизнес. Теперь главному герою придется столкнуться с опасными людьми и попытаться защитить себя и свой новый дом. Кстати, создатели проекта уже пообещали, что снимут 2 сезон. Жанр: криминал, комедия и экшен.

В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио и Дэниэл Ингс.

Выходи замуж за моего супруга!

Кан Джи Вон всегда была серой мышкой. В школе ее дразнили одноклассницы, а мальчики не хотели общаться с ней. Во взрослой жизни она смогла поступить в престижный университет, устроиться в хорошую фирму и выйти замуж, но ничего из этого не принесло ей счастья. Начальник изводил девушку на работе, а дома ждал ленивый супруг и вредная свекровь, которые вскоре после свадьбы сели к ней на шею. Джи Вон узнает о том, что неизлечимо больна и понимает, что ей осталось недолго. Прямо перед своей гибелью героиня ловит мужа на измене со своей лучшей подругой. Мир девушки окончательно рушится. Но вдруг девушка открывает глаза и понимает, что вернулась на 10 лет назад. Впереди вся жизнь и теперь она может полностью изменить свою судьбу и отомстить всем, кто ее обидел. Первым делом она решает поженить своего парня и лучшую подругу. Эта дорама об искусной мести и о том, что нужно ценить себя. Жанр: драма, комедия, фэнтези и романтика.

В ролях: Пак Мин-ен, На Ин-у и Ли И-ген.

Хороших девочек не убивают

Британский детектив, снятый по мотивам одноименного романа Холли Джексон. Главную роль в сериале исполнила Эмма Майерс, которая уже успела нам полюбиться в проекте «Уэнсдей». В маленьком английском городке при таинственных обстоятельствах погибает девушка, все подозревают ее парня, но прямых доказательств его причастности нет. Спустя 5 лет школьница Пиппа Фитц-Амоби решает расследовать это дело и найти настоящего виновного. Жанр: драма, мистика и триллер.

В ролях: Эмма Майерс, Зэйн Икбал и Аша Бэнкс.

Макстон Холл — Мир между нами

Руби Белл — отличница и активистка, которая благодаря своему острому уму и трудолюбию получила стипендию в элитной школе Макстон-холл. Ученица старших классов мечтает поступить в Оксфорд и делает все, чтобы добиться своей цели. В то время как одноклассники Руби — дети из богатых семей, которые не особо задумываются о будущем. Однажды девушка случайно узнает тайну одной из учениц, чем накликает на себя беду. Брат той ученицы Джеймс Бофорт пытается купить молчание Руби, но та категорически не соглашается. Парень же начинает делать жизнь отличницы невыносимой. И если Джеймс всегда жил в мире привилегий, то Руби привыкла всего добиваться сама. Между ними возникает противостояние, но от ненависти до любви всегда один шаг. Этот сериал понравится тем, кто любит смотреть романтические истории и готов окунуться в вихрь эмоций первой любви вместе с персонажами. Химия между актерами Гарриет и Дамианом просто крышесносная. Раньше мы плакали из-за Баби и Аче, а теперь Руби и Джеймс стали их достойной заменой. Жанр: драма, романтика.

В ролях: Харриет Хербиг-Маттен, Дамиан Хардунг и Федя ван Хейт.

Сегун