15+ закулисных фото, которые покажут изнанку съемочного процесса
Кино
1 час назад
Когда мы смотрим красочный фильм или сериал с крутыми декорациями, костюмами и гримом, то порой пытаемся представить, как это все великолепие создавалось. К счастью, некоторые актеры позволяют зрителям одним глазком взглянуть за кулисы кино, когда делятся в соцсетях снимками со съемок.
Никола Коклан делает селфи во время съемок 2 сезона «Бриджертонов»
А вот она же и Люк Ньютон отдыхают на съемках 3 сезона
Райан Рейнольдс на съемках «Дэдпула и Росомахи»
Спорим, таким Росомаху вы еще не видели
Рис Иванс и Оливия Кук трапезничают на съемочной площадке «Дома Дракона»
Дженна Ортега примерила фату на съемках «Битлджус Битлджус»
А вот так выглядели пески Сатурна. Именно в них прятался червь, которого боялся Битлджус
Ана Де Армас репетирует танец Мэрилин Монро для «Блондинки»
Генри Кавилл совершает подвиг на съемочной площадке «Лиги справедливости Зака Снайдера»
Рэйчел Зеглер в образе Люси в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». За ее спиной — арена, на которую выходили трибуты
Кажется, на съемках новых «Голодных игр» была вполне непринужденная атмосфера
Флоренс Пью в образе Королевы Мая («Солнцестояние») спасается от жары
Генри Кавилл в процессе превращения в Ведьмака...
... и на съемочной площадке сериала о приключениях Геральта из Ривии
Аня Тейлор-Джой дурачится на съемках ленты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Джейсон Айзекс, оказывается, не такой уж и злой, пока не включается камера
Еще больше фото со съемочных площадок фильмов и сериалов вы найдете здесь:
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