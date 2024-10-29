15+ закулисных фото, которые покажут изнанку съемочного процесса

Когда мы смотрим красочный фильм или сериал с крутыми декорациями, костюмами и гримом, то порой пытаемся представить, как это все великолепие создавалось. К счастью, некоторые актеры позволяют зрителям одним глазком взглянуть за кулисы кино, когда делятся в соцсетях снимками со съемок.

Никола Коклан делает селфи во время съемок 2 сезона «Бриджертонов»

А вот она же и Люк Ньютон отдыхают на съемках 3 сезона

Райан Рейнольдс на съемках «Дэдпула и Росомахи»

Спорим, таким Росомаху вы еще не видели

Рис Иванс и Оливия Кук трапезничают на съемочной площадке «Дома Дракона»

Дженна Ортега примерила фату на съемках «Битлджус Битлджус»

А вот так выглядели пески Сатурна. Именно в них прятался червь, которого боялся Битлджус

Ана Де Армас репетирует танец Мэрилин Монро для «Блондинки»

Генри Кавилл совершает подвиг на съемочной площадке «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Рэйчел Зеглер в образе Люси в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». За ее спиной — арена, на которую выходили трибуты

Кажется, на съемках новых «Голодных игр» была вполне непринужденная атмосфера

Флоренс Пью в образе Королевы Мая («Солнцестояние») спасается от жары

Генри Кавилл в процессе превращения в Ведьмака...

... и на съемочной площадке сериала о приключениях Геральта из Ривии

Аня Тейлор-Джой дурачится на съемках ленты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»