13 фильмов, которые прекрасно пойдут вместе с чашкой какао осенним вечером

Когда за окном холодает, то после долгого дня хочется просто сделать себе вкусный чай, укутаться в плед и посмотреть чего-нибудь атмосферное. Вот мы и вспомнили о хороших фильмах, как раз для такого случая. В этой подборке почти каждый сможет найти что-нибудь на свой вкус: занимательный детектив, будоражащий триллер, теплый семейный фильм, немного романтики и чуточку ужастиков.

История рыцаря

Наш герой — бедный парень, который хочет изменить свою судьбу и стать заслуженным рыцарем. И вот ему выпадает такой шанс. И он со своими друзьями пытается воплотить свою затею в жизнь. В конце концов, Уильям влюбляется в принцессу, но его соперник, обладающий гораздо большим опытом, деньгами и влиянием, бросает ему вызов.

Смотрела его целых шесть раз. И получила от него удовольствие, которого совсем не ожидала. © mstomaso / IMDb

Рейтинг IMDb — 7

Сабрина

Героиня своим упорством наконец-то покорила сердце богатого мужчины, который раньше не обращал на нее внимания. Но их любовь оказалась помехой большому бизнесу, и началась игра в эмоциональное сутяжничество с высокими ставками, которая обернулась нежелательными результатами. Так что же в конце концов победит: любовь или большие деньги?

Голливуд снял множество успешных романтических фильмов, и я считаю «Сабрину» одним из лучших. Фильм заставляет ваше сердце парить. © AnnikaLen / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,3

Белый шум

В этой киноленте за основу взят настоящий научный феномен, связанный со странными помехами во время записи. Главный герой теряет жену. И позже встречает человека со схожей трагедией, который утверждает, что слышал голос жены протагониста на записи. И наш вдовец вскоре становится одержимым, записывая свои собственные кассеты и прослушивая их в поисках сообщений с того света. Сообщения становятся все более ясными и пугающими. Сможет ли он расшифровать смысл посланий или потревожит то, что лучше оставить в покое?

Добрая ведьма

Это история о прекрасной женщине, которая поселилась в зловещем «Сером доме». И все жители маленького городка начали считать новую жительницу ведьмой. Из-за репутации особняка и подозрительных событий, разворачивающихся вокруг него. У героини появляются как враги, так и друзья. И перед нами разворачивается история о том, как эта женщина пытается выжить в маленьком городке, жители которого полны предрассудков.

Очень хорошая история о любви и соперничестве. Думаю, его можно смотреть всей семьей, если вы хотите отдохнуть. © totoshkas / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,1

Глаз

Наша героиня — слепая скрипачка, которой наконец-то смогли сделать двойную пересадку роговицы, и, конечно, все пошло не так. После успешной операции она начинает видеть всякую нежить и прочие жуткие вещи. В попытках понять, что же с ней происходит, девушка начинает искать донора, благодаря которому у нее теперь есть зрение.

Я не фанат ужасов, но мне фильм понравился. Сюжет держал меня в напряжении до конца. © poisonedsodapop / IMDb

Рейтинг IMDb — 5,4

Призраки в Венеции

Известный сыщик Пуаро вышел на пенсию и теперь живет в Венеции. Внезапно к нему в гости приезжает его старая подруга Ариадна и просит его пойти вместе с ней на спиритический сеанс. Чтобы наш герой помог разоблачить медиума, которого Ариадна считает мошенницей. Скептически настроенный Пуаро приезжает в роскошный палаццо для встречи. Но не успевает разобраться во всех хитросплетений, ведь сразу после сеанса происходит убийство.



Влюбленный Шекспир

Молодой Уильям Шекспир сталкивается с тяжелым случаем творческого кризиса. Но тут в его жизни появляется Виола — прекрасная дама со страстью к театру. Уилл влюбляется в нее, и их бурный роман с множеством перипетий, в конечном итоге вдохновляет его на очередной шедевр искусства.

После финала по моим щекам потекли слезы. Должна сказать, что нечасто фильм заставляет меня плакать. И у моего парня после титров тоже были подозрительно влажные глаза. © Faery / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,1

Экстрасенс

© The Awakening / BBC Film Zaноза 1 час назад Ребекка Холл, вот ещё тоже актриса, к которой как ни присматривалась, ну никак не смогла оценить и полюбить. Вики, Кристина, Барселона, Экстрасенс тот же, ещё какие-то фильмы, ну никак не берёт за душу. Это конечно субъективно всё... - - Ответить

Наша героиня разоблачает разные теории о призраках. К ней обращается директор школы, чтобы та помогла разобраться с таинственными пришествиями, которые пугают учеников. Во время ее расследования раскрывается множество секретов, которые касаются и самой героини. Но как она может быть причастна ко всему этому?

Финал остроумный и оригинальный. Предпоследнее откровение само по себе было бы великолепным финалом, поэтому наличие двойной развязки тем более впечатляет. © dharmendrasingh / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,5

Неизвестный

Наш герой попадает в аварию, а после того, как он приходит в себя, он понимает, что никто не знает, кто он такой. И даже его собственная жена не узнает его. Ему предстоит долгий путь, чтобы узнать, кем же он на самом деле является. Сюжет фильма — это фокус, и он уникален тем, что он непредсказуем.

Я просто хотел посмотреть фильм, с большим количеством экшена, чтобы не заснуть. Но я получил намного больше, чем ожидал. Это еще один отличный триллер с Лиамом Нисоном. © imseeg / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,8

Девятые врата

Беспринципного торговца книгами Дина нанимает коллекционер Болкан, чтобы тот нашел три оставшиеся экземпляра мрачного опуса «Девять врат королевства теней». И наш герой оказывается втянутым в опасный мир колдовства, магии и тайн. Найти эти книги оказываться не так просто, и на его пути постоянно встречаются загадочные препятствия.

Сценарий остроумен, во многих ситуациях есть неожиданный юмор, что делает его легким и веселым для просмотра. Но финал превращает фильм в мрачный триллер, оставляя после себя много вопросов без ответов. © daberaz / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,7

Практическая магия

Это история о двух сестрах-ведьмах. Одна из них — свободолюбива и любит магию, а другая — овдовевшая мать, которая отказывается иметь что-либо общее с магией. Один из их предков наложил проклятие на любого мужчину, связанного с женщиной из ее семьи, и это проклятие лишило сестер их отца. Когда героиня Кидман связывается не с тем мужчиной, она звонит сестре и просит о помощи. Они пытаются вместе решить проблему с помощью магии, но все идет не по плану.

Это великолепная смесь комедии, фэнтези и триллера. © marialiv12 / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,3

Багровый пик

© Crimson Peak / Legendary Entertainment Zaноза 58 минут назад Во, а этот фильм очень зацепил, конечно актёрский состав в первую очередь, уже выше писала, Миа Васиковска очень интересная, да там ещё Том Хиддлстон, убийственно обаятельный) не говоря уж о рыжей бестии Джессике Честейн. Ну и фильм конечно сильный. - - Ответить

Действие «Багрового пика» происходит в конце 19 века. Эдит Кушинг — молодая начинающая писательница. Томас Шарп — английский аристократ и изобретатель, который находится в Нью-Йорке в поисках финансовой поддержки для своего бизнеса по добыче глины на родине. Когда случается трагедия, Томас женится на Эдит и привозит ее в свой дом, в котором живет и сестра Тома. Пока Эдит пытается вписаться в новое окружение, она обнаруживает, что этот дом полон секретов, и все совсем не так, как кажется на первый взгляд.

Это прекрасный готический ужастик. Он просто великолепен. © SnoopyStyle / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,5

Шоколад

В маленький городок приезжает Вианн со своей 6-летней дочерью Анук. Там они открывают небольшой магазин шоколада. Что совсем не понравилось другим жителям. Вскоре Вианн оказывается в центре городских сплетен. А консервативный мэр прилюдно ее порицает. Но героиня не намерена сдаваться и не собирается закрывать магазин. Она идет мирный путем и постепенно завоевывает признание горожан, в том числе благодаря ее безумно вкусному шоколаду.

«Шоколад» — это аппетитное и волшебное произведение. Тут и великолепная игра актеров, и красивые пейзажи, и восхитительная история. © findkeep / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,2