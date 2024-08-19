13 незаслуженно забытых фильмов, которые продлят летние деньки

Как бы порой мы не изнывали от зноя, комаров и навязчивых мошек, лето для многих остается самой любимой порой года. Самое время продлить чудесные летние деньки и насладиться просмотром фильмов с великолепными видами на побережья и залитые солнцем лужайки. А подборку этих кинолент вы увидите прямо сейчас.

Подержанные львы, 2003

1960-й год, подростка Уолтера, которого играет ребенок-звезда из «Шестого чувства» и «Заплати другому» Хэйли Осмент, на лето спихивают к двум его престарелым дядям в какую-то затхлую деревеньку. Мало того, что он этому не рад, так еще и дяди оказываются с причудами: например, для них ничего не стоит заказать по почте настоящего льва. Фильм не радует спецэффектами, но всех от мала до велика может пронять до глубины души своей искренностью и добротой, а также дать простор для полета фантазии. Помню, взял этот фильм в прокате. Посмотрел. И он оставил такое приятное впечатление, что на следующий день не удержался и посмотрел его снова. © headhunter46 / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,5.

Джинсы-талисман (2005)

Фильм, который начинается как беззаботная комедия о жизни и дружбе четырех девушек, постепенно перерастает в нечто более глубокое, драматичное и душевное. Весь сюжет фильма разворачивается на фоне прекрасных пейзажей Мексики и Греции, что только добавляет плюсов этой киноленте. У комедии есть продолжение — «Джинсы-талисман 2», которое вышло в 2008 году. Семья потащила на 16-й день рождения сестры смотреть этот фильм. Было неловко: кинотеатр был набит женщинами разных возрастов, а мужчин со мной было всего 6. А потом я просто прилип к экрану. И в итоге это оказалось такое потрясающее кино, что плакал я, плакала мама, рыдала сестра и даже мой папа не удержал слез. © mrgccc3 / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,5



Замороженный калифорниец (1992)

Комедийный фильм (второе название — «Человек из Энсино») о случайно найденном в глыбе льда и ожившем пещерном человеке, оказался незаслуженно забыт публикой. В нем есть куча курьезных моментов без налета пошлости, так что лучше способа расслабиться после рабочего дня и представить нельзя. И дополнительное удовольствие — возможность полюбоваться на молодого и прекрасного Брендана Фрейзера в роли того самого пещерного человека и насладиться его бесподобной мимикой в этой кинокомедии. Этот фильм буквально спас мне жизнь. Она шла под откос, а я хохотал над «Человеком из Энсино». Фильм отвлек меня от реальности на 90 минут! Это нелепо, временами глупо... но безумно забавно! © SyxxNet / IMDb

Рейтинг IMDb — 5,8

«Mamma Mia! 2» (2018)

Фильм создает такое же легкое и беззаботное настроение, как и первая часть этого мюзикла. Сюжет развивается как продолжение первой части фильма, но в тоже время показывает прошлое — молодость прекрасной оторвы Донны, которую играет Лили Джеймс, ее знакомство и отношения с тремя ее возлюбленными. А ставшие культовыми песни группы ABBA, прекрасные виды залитых солнцем пейзажей и яркие наряды создают настроение сродни празднику. Посмотрела — и словно помолодела. Чувствуешь, будто у тебя нет никаких планов на будущее, но тебя это совсем не волнует. © mignonnebusser / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,6

Одаренная, 2017

Герой Криса Эванса Фрэнк в одиночку воспитывает свою маленькую племянницу. У девочки есть неординарные математические способности, но Фрэнк не хочет лишать ее детства, потому отправляет в обычную школу, где она может общаться со сверстниками, и учит наслаждаться каждым моментом жизни. Вот только бабушка девочки, узнав о ее способностях, готова даже разлучить ее с Фрэнком, лишь бы вырастить гения. Прекрасные виды океана и пляжа, уютные виды домиков, расположившихся на берегу, и искренняя игра актеров могут заставить дрогнуть сердце даже искушенного зрителя. Редко смотрю фильмы такого типа, но этот стоил того, чтобы посмотреть, причем, не раз. © brien1951 / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,6

Лето 84 (2018)

Этот триллер построен в духе сериала «Очень странные дела». Четверо подростков пытаются найти преступника, который виноват в исчезновении детей. В отличие от «Очень странных дел» в этом фильме нет мистики, но если вы любите детективные киноистории о маленьких городках, в которых происходят всякие таинственные случаи — добро пожаловать в лето 1984 года. Посмотрел этот фильм и теперь расстроен: почему он не попался мне раньше? Он и ностальгический, и жуткий, и веселый, и тревожный одновременно. © sickwithit / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,7

Дорога, дорога домой (2013)

Если вы ищите, что посмотреть с детьми-подростками, трагикомедия «Дорога, дорога домой» — отличный вариант летнего кино со смыслом, но при этом достаточно легкого и искреннего. Оно показывает, как замкнутый, морально забитый отчимом подросток прямо оживает, подружившись с соседской девочкой в приморском городке. А обилие зелени, кадры пляжа и аквапарка прямо радуют глаз. Фильм захватывает дух. Я смеялся, я плакал, и это было именно то, что я ожидал от подобной киноленты. Теперь пересматриваю его каждое лето. © magnuslhad / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,4

Бестолковые (1995)

Эта беспечная американская комедия о богатой и взбалмошной ученице престижной школы, которая возомнила себя свахой и решила свести свою одинокую учительницу с холостяком-учителем. И тут внезапно поняла, что ей нравится делать добрые дела. Сюжет фильма основан на романе Джейн Остин «Эмма». Юмор в комедии молодежный, но без пошлости, а обилие ярких нарядов 90-х годов и великолепная актерская игра Алисии Сильверстоун, которая сыграла главную роль, неизменно поднимает настроение. Этот фильм считается одной из лучших «подростковых» комедий 90-х. Но если вы не видели его раньше, его нужно обязательно посмотреть: он для любого возраста и пола. © Martina_Helene / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,9

Площадка (1993)

«Площадка» — это еще один простой, но хороший фильм для семейного просмотра. Он окунет вас в воспоминания о собственных детских проделках, шутках и наивных страшилках, которыми мы делились с друг другом. А детям даст возможность погрузиться в вечно актуальные темы: поиск новых друзей и первые попытки взаимодействия с противоположным полом. Чем больше вы смотрите этот фильм, тем больше он вам нравится. © clever_girl3 / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,8

Одноклассники (2010)

Это кинокомедия, в которой собралось сразу 3 известных комика — Адам Сэндлер, Роб Шнайдер и Крис Рок. Сюжет незамысловат: 5 друзей собираются вместе спустя 30 лет после окончания школы в домике у озера. Местами глупая, с простоватым юмором комедия не претендует на шедевр, но заскучать во время ее просмотра не удастся, а диалоги такие живые и непринужденные, что может создаться впечатление, что вовсе смотришь не фильм, а подсматриваешь за соседями, приехавшими отдохнуть на дачу. В 2013 году вышла вторая часть фильма, и в обеих снялась Сальма Хайек. Моя девушка посоветовала посмотреть этот фильм, и поэтому я женился на ней. © kaedyngrey / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,0

Аквамарин (2006)

Фильм не претендует на что-то оригинальное, но если душа устала от серых будней и повседневных проблем, он перенесет вас в сказку. Это версия истории о Русалочке, попавшей в современный мир, навеет взрослым женщинам воспоминания о собственном детстве, а девочкам покажет, как выглядит настоящая женская дружба. Считаю, что у фильма более низкий рейтинг, чем он того заслуживает. Если вы любите любовные романы, фильмы Disney или седзе-мангу, вам понравится этот фильм. © desdemona47 / IMDb

Рейтинг IMDb — 5,4

Балбесы (1985)

Еще один отличный семейный фильм про подростков, которые случайно находят древнюю карту и отправляются на поиски клада. В киноленте много доброго юмора, но самое главное в нем — дух приключений и запоминающиеся персонажи, в которых можно узнать кого-то из своих знакомых. Если по каким-то причинам в детстве вам не довелось посмотреть эту комедию, отправляйтесь скорее в приключение вместе с юным Шоном Эстином, который почти 16 годами позднее сыграет Сэма из «Властелина колец». Этот фильм может посмотреть практически каждый. Он неподвластен времени, и пропустить его — просто преступление. © Anonymous_Maxine / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,7

Предместье, 1989

Главный герой, трудоголик Рэй Питерсон, которого играет совсем молодой Том Хэнкс, наконец-то решил взять отпуск по настоянию жены, которая так хочет поехать на озеро. Он же собирался целыми днями валяться на диване и читать газеты, но не тут-то было! В соседнем доме поселяется чудаковатая семейка, из подвала дома которой доносятся странные звуки. После того как герой решает выяснить, в чем же дело, в его жизни наступают по-настоящему адские деньки. Идеальный комедийный триллер для тех, кто хочет еще немного продлить лето. Большая часть моих знакомых, как и я, считают, что «Предместье» — одна из самых недооцененных комедий, когда-либо снятых. Если хотите найти фильм, который придется вам по душе, посмотрите этот. © ff***** / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,8.