5+ кинопар, в чьих отношениях явно что-то не так. А вот с кого хочется брать пример

На отношения в фильмах мы часто смотрим с упоением: вот бы и в реальности такую любовь испытать. Однако при пристальном взгляде некоторые кинороманы уже не кажутся столь же прекрасными. Разбираемся, у каких пар из кино здоровые отношения, а у каких — нет.

Нет: Энди и Бенджамин («Как отделаться от парня за 10 дней»)

Главный красный флаг в их отношениях — что оба с самого начала используют друг друга в своих корыстных целях. Героев заботит только работа: Энди хочет выпустить статью об отношениях с мужчинами, а Бенджамин — заполучить рекламный контракт. Оба нужны друг другу, но оба совершенно не заботятся о чувствах партнера. Что еще ужаснее, мужчина влюбляется в девушку, когда она перестает играть роль. А именно становится обратно эдакой крутой девчонкой, которая успевает и работать, и выглядеть сногсшибательно, и быть милой с парнем. Но ведь не все девушки такие. И, когда Энди показывает, что женщины могут быть другими — например, не будут подстраиваться под мужчину и смотреть баскетбол, а сходят на концерт Селин Дион, — Бенджамину она не нравится. Поведение героя — явный признак того, что он не готов принимать разные грани личности Энди. Ему нужна стереотипная идеальная девушка. И если в будущем у влюбленных возникнут разногласия, кто знает, сможет ли Бенджамин пережить, что у Энди вообще-то тоже есть свои желания, которые могут быть отличны от его.

Да: Джун и Сэм («Бенни и Джун»)

Пожалуй, самое ценное в отношениях героев — умение разговаривать с партнером, слушать его и ценить таким, какой он есть. Обоих общество не воспринимает всерьез. Джун борется с ментальным расстройством, а Сэм же слишком эксцентричен, местами даже эпатажен. Окружающие считают их чудаками и не видят их глубокого внутреннего мира. А вот сами герои смогли разглядеть друг в друге гораздо больше и свои чудачества расценивают просто как особый взгляд на мир. Никто из них не смотрит на другого дикими глазами. Скорее, внимательно изучает партнера, пытается узнать и понять. А иногда — помочь освоиться в чужом для обоих мире. Например, Джун как-то помогает Сэму, не обладающему навыками грамотности, написать письмо маме. Сэм даже неоднократно выражает сомнение по поводу того, действительно ли так все плохо со здоровьем Джун. Ведь, по его мнению, ничего странного в ее поступках нет. Сэм уверен: Джун — достаточно развитая личность. И отстаивает перед ее братом, уверенным, что сестре самое место в интернате, право жить отдельно, строить свою жизнь самостоятельно. И любить.

Нет: Кэт и Патрик («10 причин моей ненависти»)

Патрик начинает встречаться с Кэт ради денег, которые ему обещают выплатить за свидания. Этим поступком герой, безусловно, разбивает сердце девушке и показывает дурной пример. Но, как ни пародоксально, Патрик здесь одновременно выступает и в роли жертвы. Строптивая девушка, которая относится к молодым людям с немалой долей скептицизма, Кэт невольно вынуждает Патрика подстраиваться под нее. Чтобы вызвать ее симпатию, парень притворяется заинтересованным в том, что ему совсем не нравится: например, в женских рок-группах. Здоровые отношения на этой почве точно не построишь.

Возможно: Элли и Ной («Дневник памяти»)

Отношения Ноя и Элли кажутся нездоровыми. Они могут бурно ссориться, кричать друг на друга, сыпать оскорблениями. И не замечать, как задевают чувства друг друга. Такое токсичное поведение часто присуще юной любви, с которой молодые и неопытные герои встречаются в начале своего совместного пути. Но это не значит, что их отношения безнадежны. В одном из эпизодов, когда герои в очередной раз ругаются, Ной признает, что их жизнь будет нелегкой. А потом добавляет, что будет бороться за их отношения каждый день, потому что Элли нужна ему. И у него получается убедить девушку бороться вместе с ним. Готовность становиться лучше, человечнее, учиться слышать партнера ради того, чтобы сохранить отношения — это ли не признак взрослого, осмысленного восприятия любви. В конце концов, мы видим, что возлюбленные действительно смогли преодолеть все препятствия на пути к своему счастью. И дожили вместе до глубокой старости, сохраняя такое же трепетное отношение и уважение друг к другу.

Да: Мортиша и Гомес («Семейка Аддамс»)

Возможно, эта пара — наиболее образцовый пример крепких отношений. Супруги живут вместе много лет и не надоели друг другу. В их отношениях сохраняется та же страсть, что и в юные годы. Мортиша и Гомес сосредоточены друг на друге, чутки к пожеланиям партнера и даже не помышляют о том, чтобы найти отдушину на стороне. Им она просто не нужна. Но нормальность их отношений не возникла из ниоткуда — герои сами конструируют ее. Так, Мортиша и Гомес постоянно подогревают взаимный интерес, говоря нежности друг другу. И в моменты, когда жизнь вокруг вертится ураганом, Мортиша и Гомес находят время, чтобы побыть наедине и даже станцевать. Если же партнер чем-то расстроен, муж и жена готовы выслушать друг друга, дать возможность самому разобраться с проблемой или прийти на помощь. А еще, чтобы ни случилось, супруги остаются командой. Мир может относиться к эксцентричной паре как угодно, но герои всегда поддерживают друг друга.

Нет: Белла и Эдвард (сага «Сумерки»)

Отношения между вампиром и обычной школьницей с самого начала были токсичными. Еще до того, как между ними вспыхнули чувства, Эдвард сталкерил девушку. Даже вваливался к ней в дом без разрешения, когда она спала. С началом романа вампир вовсе слетел с катушек: стал контролировать личную жизнь Беллы. Даже если поведение Эдварда продиктовано беспокойством о безопасности девушки, все равно это перебор. И такие отношения вряд ли можно назвать романтичными. Кстати, фанаты саги надеются, что создатели предстоящего сериала по «Сумеркам» уберут эти настораживающие детали из образа Эдварда.

Нет: Таша и Арт, Таша и Патрик («Претенденты»)

Вероятно, это очень льстит девушке, когда в нее влюблены сразу двое. Однако связь Таши с обоими мужчинами невозможно назвать адекватной. Отношения Таши с Артом (на фото слева) поначалу еще кажутся нормальными. Мужчина во многом старается уступать любимой, благодаря чему она обретает второе дыхание после спортивной травмы. После рождения ребенка их семья кажется вполне благополучной, оплотом надежности. Но в итоге оказывается, что в этих отношениях Арт теряет себя. Психологи видят в герое излишнюю жертвенность, из-за которой жена крутит им как ей угодно. А вот Патрик (на фото справа), по мнению экспертов, вообще не подходит Таше. Так и не добившись успеха в карьере и даже не имея крыши над головой, герой будет только тянуть амбициозную Ташу назад. И в какой-то момент вконец надоест ей.

Да: Элизабет и мистер Дарси («Гордость и предубеждение»)

Невозможно отрицать: мистер Дарси по своей натуре холодный и надменный человек. А с Элизабет он поначалу вел себя очень грубо. Но надо отдать должное: как только мистер Дарси понял, что потерял Лиззи из-за своего дурного характера, он начал работать над собой. Причем покаяться и обуздать свой нрав герой решил не из корыстных побуждений вернуть девушку. Мужчина осознал свою неправоту. Благодаря тому, что он искренне решил изменить свое отношение к миру, герой все же завоевал сердце Элизабет. А ей такой кавалер достался.

Нет: Энди и Нейт («Дьявол носит Prada»)

Даже сценарист фильма считает, что отношения Энди с Нейтом деструктивны для девушки. Своими постоянными жалобами, что Энди уделяет работе слишком много времени, он не дает ей добиваться успеха, которого она способна достичь. Словно парень боится, что самодостаточность Энди отдалит девушку от него и, в конце концов, она бросит его. К сожалению, героиня поддалась на манипуляции: забила на карьеру рады нытика. К концу фильма она устроилась в скромную редакцию, совсем не такую, о какой мечтала в начале ленты. Хотя отказ работать с жесткой Мирандой и возвращение к балансу между работой и отдыхом не означал, что надо совсем присмирить свои амбиции. А ведь Нейт даже ни разу не поддержал Энди. Он принижал ее работу в глянце, свою поварскую деятельность при этом восхваляя. Парень не замечал преображения девушки и даже как будто горевал, что она стала увереннее в себе. Если бы Нейт по-настоящему поддерживал Энди, то мотивировал бы ее следовать за мечтами, а не подсмеивался бы над ней.

Да: Аманда и Грэм («Отпуск по обмену»)

В этом фильме показаны поистине здоровые отношения мужчины и женщины, которые прямо зависть вызывают. Особенно крут роман Аманды и Грэма. У обоих за плечами гора ментального груза, оставшегося после предыдущих отношений. Аманда только что рассталась с парнем, который ей изменил. А Грэм потерял жену и остался с двумя дочерьми. При этом оба героя не стесняются открыто говорить о проблемах и честно доносить свою точку зрения. Так, Грэм признается, что остерегается отношений, потому что несет ответственность за детей. Герой понимает, что его несерьезные интрижки только принесут вред девочкам. А Аманда не скрывает от возлюбленного, что не настроена на долгосрочный роман. Что особенно круто — герои не пытаются притворяться друг перед другом теми, кем не являются. Они четко устанавливают личные границы, что не мешает им нежно любить друг друга и проводить счастливые часы вместе. Возможно, именно это помогло им установить глубокую связь между собой и открыться до конца своим чувствам.