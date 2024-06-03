Как выглядят 9 фантастических персонажей в разных странах

Мы любим делать сказочные подборки и в этот раз взяли различных вампиров, колдунов, демониц — одним словом, типичных жителей фэнтезийных историй. Посмотрим, как киношники с разных континентов изображают этих любопытных ребят и девчат.





Вампирши

Одно из клише о западных вампирах — их красота, ведь так им проще завлечь в свои сети ничего не подозревающего человека. Виктория из «Сумерек» как раз имеет яркую внешность. Любопытный факт: она родилась в Англии в XVI веке. В «Вампирах средней полосы» (действие происходит в Смоленске) острозубые красотки тоже весьма эффектны. Но, в отличие от Виктории, у Агаты на солнце не светится кожа, так что ей очень легко выдавать себя за человека. В Китае вампиры могут питаться энергией через прикосновение. Вампиршра Ли Ши Йа из сериала «Не могу обнять тебя» выглядит как обычная милая девчушка: ни красной помады, ни чокеров на шее.

Лисицы

В славянских, да и европейских сказках, лиса всегда себе на уме, только и делает, что обманывает каких-нибудь глупых волков или медведей. Это синоним хитрости, а иногда и коварства. Лиса Алиса из «Буратино» — ну просто эталонный образец. В Азии у лис схожая репутация, куда еще и добавляется роль очаровательных искусительниц. Но там эти сверхъестественные существа могут быть как добрыми, так и злыми. В китайской «Лисичке-свахе» оборотни — положительные персонажи. Они помогают найти истинную любовь.

Демоницы

В большинстве западных фильмов ничего хорошего от демониц не жди. Как на это намекнуть зрителю? Красный цвет и кожаная одежда помогают киношникам создать образ эдакой опасной красотки. Отличный пример — фильм «Ослепленный желаниями». В китайском кинопроме демоны и их потомки частенько живут среди людей. Так, Цин Чэн из сериала «Девушка-демон» — полукровка. Героиня использует свои силы в крайних случаях, спасая чью-то жизнь. Так что эта демоница — крайне положительный персонаж. Внешность в демонической ипостаси яркая: это длинные когти, длинные уши, а также крылья, которые появляются при необходимости.

Зомби

Зомби в кино в большинстве своем выглядят отвратительно: они лишь массовка для главных героев. Но бывают исключения. В романтической комедии «Тепло наших тел» парень-зомби влюбляется в девушку и становится человеком. Белый тональник, синие тени для век и фиолетовые на губы — вот вам и вполне привлекательный зомби. Главный герой из корейского «Зомби детектива» выглядит почти так же. А в китайском сериале «Неукротимый» мы нашли самого милого зомби. Призрачный генерал (так его зовут) — просто булочка с корицей!

Колдуны

В этом пункте у нас собрались Дарклинг из «Тени и кости», Тарабас из «Пещеры золотой розы» и Дунфан Цинцан из «Разлуки орхидеи и повелителя демонов». Загадочность, красота и любовный интерес главной героини — вот что объединяет современных темных волшебников со сложной судьбой. Этих ребят можно легко узнать по черным одеждам и зыркающему взгляд из-под бровей.



Русалки

История Русалочки, спасшей принца, растиражирована в искусстве, а в 2023 году «Дисней» снял фильм-сказку. Китай к этой теме тоже не равнодушен, взять ту же дораму «Моя дорогая русалка». Принцесса русалок еще 900 лет назад была спасена ученым. Она решила посвятить себя мужчине, когда тому исполнится 25 лет. Странно, но в каждой жизни возлюбленный таинственно погибал в юном возрасте. Поэтому в этот раз русалка наконец-то вышла на берег раньше, чтобы спасти свою родственную душу.

Гоблины

Казалось бы, гоблины должны быть страшными. Но король гоблинов Джарет — известный красавчик, хоть и сыграл главного злодея в «Лабиринте». В корейской мифологии слово «токкэби» обозначает нечистую силу. В переводах на европейские языки токкэби нередко становятся гоблинами. Они во многом схожи с человеком, только вот красотой обычно не отличаются. Но создатели сериала «Гоблин» («Токкэби») решили сделать главного героя мечтой всех девушек — и не прогадали, их проект взлетел в международном прокате.

Тролли

Зато тролли страшные, как и положено в сказках. Что в сериале «Десятое королевство», что в «Хоббите». Но если в экранизации Толикина чудища превращаются в камень с восходом солнца, то в первом сериале тролли спокойно разгуливают себе днем.

Феи

В европейских сказках типичная цветочная фея — это крошка с прозрачными крылышками и платьем из трав и цветов. К примеру, Динь-Динь из «Питера Пена». А вот в китайских сериалах все любопытнее. Там любое растение (даже морковка) может совершенствоваться несколько тысяч лет и обрести человеческое тело. Так, Сяо Ланьхуа — это фея цветка орхидеи. Это персонаж из дорамы «Разлука орхидеи и повелителя демонов». На нечеловеческое происхождение намекают растительные узоры на платье и небольшие заколки-цветочки.