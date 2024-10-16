14 новеньких турецких сериалов, которые ни в коем случае нельзя пропустить

Многие из нас любят смотреть турецкие сериалы. Прежде всего, зрителям нравится в них блестящая актерская игра и непредсказуемость сюжета. Мы решили собрать горячие новинки турецких сериалов, которые могут скрасит множество ваших осенних вечеров.

«Бахар»

Рейтинг IMDb — 7,5 Бахар бросила успешную медицинскую карьеру и стала жить лишь ради семьи. Однако все изменилось в один день, когда женщина потеряла сознание и оказалась в больнице. Ей потребовалась срочная операция по пересадке печени, донором которой мог бы стать ее супруг. Однако Бахар придется столкнуться с ужасающей правдой, в результате которой она наконец-таки подумает о себе и вернется в профессию.

"Принц"

Рейтинг IMDb — 8,4 Действия в сериале развернулись в выдуманной стране Бонгомия, где внезапно скончался король и на престол взошел его средний сын. Однако никто не захотел воспринимать всерьез нового правителя, а семья даже не удосужилась дать ему имя. Сможет ли главный герой переломить ситуацию?

"Как будто завтра не наступит"

Рейтинг IMDb — 8,4 Мини-сериал «Как будто завтра не наступит» был вдохновлен фильмом «Интервью» 2003 года. Главные роли в нем исполнили звезда «Великолепного века» Халит Эргенч и Туба Бюйюкюстюн. Актеру досталась роль телезвезды, а актрисе — его интервьюера. По ходу сериала зрители будут окунаться в их откровенную беседу о жизни и любви. Перерастет ли разговор двух этих людей во что-то большее?

"Дикий"

Рейтинг IMDb — 7,0 В детстве Яману пришлось выживать на улице. Во взрослом возрасте судьба свела его с богатой девушкой Руей. В результате этой встречи ему пришлось вернуться в дом, где живет его потерянная семья. Сможет ли молодой человек простить своих родных и стать их частью?

"Красные бутоны"

Рейтинг IMDb - 7,8 Марьем не хотела бы, чтобы дочь Зейнеп повторила ее судьбу, и всеми силами пыталась воспрепятствовать этому. Жизнь свела ее с врачом-психиатром Левентом, который совсем недавно развелся с женой. Между ними возникла связь, в ходе которой выяснилось, что Левент воспитывает незаконно удочеренную дочь. Тут-то и начнется все самое интересное.

"Беспощадный Гаддар"

Рейтинг IMDb - 7,5 Главную роль в драме сыграл Чагатай Улусой. Он перевоплотился в человека, который потерял все: возлюбленную, младшего брата, пошедшего по кривой дорожке, а самого его пытались заманить на не очень достойную работу. Сможет ли герой преодолеть все трудности и невзгоды?

"Слепое пятно"

Рейтинг IMDb — 8,0 Успешная адвокат Аслым и сын влиятельного семейства Джихан безумно влюбились друг в друга. Однако в их жизнь вмешалась автокатастрофа, в которую попала Аслым. Выяснилось, что в этом инциденте была виновата сестра Джихана. Тем временем, подруга Аслым начала оказывать знаки внимания ее молодому человеку. Но смогут ли возлюбленные сохранить чувства после всех этих потрясений?

"Черная шелковица"

Рейтинг IMDb - 8,4 Зухаль - востребованная писательница и тренер по личностному росту. Отец и три сестры героини только и делали, что клянчили у нее деньги. Тем временем сама девушка начала испытывать переживания, связанные с ее матерью, с которой она никак не может наладить хорошие отношения. Не переполнится ли чаша терпения Зухаль и сможет ли она найти контакт с матерью?

«Легенда о черном дереве»

Рейтинг IMDb — 8.0 Богатый Джeлaль, как и другие люди его круга, пренебрежительно относился к беднякам. Однако вскоре все изменилось, ведь Джeлaль влюбился в бедную девушку, родственники которой были категорически против ее союза с богачом. Сможет ли мужчина доказать, что его любовь искренна и чиста?

"Совершенно другой"

Рейтинг IMDb — 8,8 Главную роль в сериале «Совершенно другой» исполнила звезда многосерийки «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Она сыграла сурового прокурора, без памяти влюбившегося в тележурналиста Кенана (Бурак Дениз). Однако мужчина оказался совсем не тем, за кого себя выдавал.

«Бурные аплодисменты»

Рейтинг IMDb — 7,3 В сериале рассказывается судьба Метина, который чувствует себя одиноким человеком большого города. Его родители сделали все возможное, чтобы ребенок был счастлив. А когда в их жизни наступила черная полоса, то уже сам Метин взял на себя ответственность сделать родителей счастливыми.

«Безграничная любовь»

Рейтинг IMDb — 7,0 В детстве Халилу пришлось уехать из родного города, однако он вернулся туда спустя много лет уже вместе со своей возлюбленной Ясемин. Там он начал испытывать симпатию к Зейнеп Лето, с которой был знаком еще со времен начальной школы. Оказалось, что эта девушка — родственница его кровных врагов, когда-то расправившихся с его отцом. Не помешает ли этот факт зарождению их любви?

«Гюльджемаль»

Рейтинг IMDb - 7,1 Гюльджемаль и его сестру Гюлендам бросила в детстве их мать. Молодой человек смог выбиться в люди и разбогатеть, но множество испытаний, которые он проходил на протяжении всей своей жизни, сделали его сердце безжалостным. Вместе с сестрой он вернулся в свой родной город и познакомился с прекрасной Девой, которая, как выяснилось позднее, работает на их мать. Станет ли этот факт помехой их любви?

"Гений"

Рейтинг IMDb — 8,2 Арасу Булуту Ийнемли досталась роль гениального математика Деврана, который все никак не мог забыть старые обиды на отца. Девран столкнется с дилеммой — использовать ли свои феноменальные способности для сведения счетов с отцом или же остановиться и подумать о возможных последствиях.