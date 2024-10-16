14 новеньких турецких сериалов, которые ни в коем случае нельзя пропустить

Кино
3 часа назад

Многие из нас любят смотреть турецкие сериалы. Прежде всего, зрителям нравится в них блестящая актерская игра и непредсказуемость сюжета. Мы решили собрать горячие новинки турецких сериалов, которые могут скрасит множество ваших осенних вечеров.

«Бахар»

  • Рейтинг IMDb — 7,5

Бахар бросила успешную медицинскую карьеру и стала жить лишь ради семьи. Однако все изменилось в один день, когда женщина потеряла сознание и оказалась в больнице. Ей потребовалась срочная операция по пересадке печени, донором которой мог бы стать ее супруг. Однако Бахар придется столкнуться с ужасающей правдой, в результате которой она наконец-таки подумает о себе и вернется в профессию.

"Принц"

  • Рейтинг IMDb — 8,4

Действия в сериале развернулись в выдуманной стране Бонгомия, где внезапно скончался король и на престол взошел его средний сын. Однако никто не захотел воспринимать всерьез нового правителя, а семья даже не удосужилась дать ему имя. Сможет ли главный герой переломить ситуацию?

"Как будто завтра не наступит"

  • Рейтинг IMDb — 8,4

Мини-сериал «Как будто завтра не наступит» был вдохновлен фильмом «Интервью» 2003 года. Главные роли в нем исполнили звезда «Великолепного века» Халит Эргенч и Туба Бюйюкюстюн. Актеру досталась роль телезвезды, а актрисе — его интервьюера. По ходу сериала зрители будут окунаться в их откровенную беседу о жизни и любви. Перерастет ли разговор двух этих людей во что-то большее?

"Дикий"

  • Рейтинг IMDb — 7,0

В детстве Яману пришлось выживать на улице. Во взрослом возрасте судьба свела его с богатой девушкой Руей. В результате этой встречи ему пришлось вернуться в дом, где живет его потерянная семья. Сможет ли молодой человек простить своих родных и стать их частью?

"Красные бутоны"

  • Рейтинг IMDb - 7,8

Марьем не хотела бы, чтобы дочь Зейнеп повторила ее судьбу, и всеми силами пыталась воспрепятствовать этому. Жизнь свела ее с врачом-психиатром Левентом, который совсем недавно развелся с женой. Между ними возникла связь, в ходе которой выяснилось, что Левент воспитывает незаконно удочеренную дочь. Тут-то и начнется все самое интересное.

"Беспощадный Гаддар"

  • Рейтинг IMDb - 7,5

Главную роль в драме сыграл Чагатай Улусой. Он перевоплотился в человека, который потерял все: возлюбленную, младшего брата, пошедшего по кривой дорожке, а самого его пытались заманить на не очень достойную работу. Сможет ли герой преодолеть все трудности и невзгоды?

"Слепое пятно"

  • Рейтинг IMDb — 8,0

Успешная адвокат Аслым и сын влиятельного семейства Джихан безумно влюбились друг в друга. Однако в их жизнь вмешалась автокатастрофа, в которую попала Аслым. Выяснилось, что в этом инциденте была виновата сестра Джихана. Тем временем, подруга Аслым начала оказывать знаки внимания ее молодому человеку. Но смогут ли возлюбленные сохранить чувства после всех этих потрясений?

"Черная шелковица"

  • Рейтинг IMDb - 8,4

Зухаль - востребованная писательница и тренер по личностному росту. Отец и три сестры героини только и делали, что клянчили у нее деньги. Тем временем сама девушка начала испытывать переживания, связанные с ее матерью, с которой она никак не может наладить хорошие отношения. Не переполнится ли чаша терпения Зухаль и сможет ли она найти контакт с матерью?

«Легенда о черном дереве»

  • Рейтинг IMDb — 8.0

Богатый Джeлaль, как и другие люди его круга, пренебрежительно относился к беднякам. Однако вскоре все изменилось, ведь Джeлaль влюбился в бедную девушку, родственники которой были категорически против ее союза с богачом. Сможет ли мужчина доказать, что его любовь искренна и чиста?

"Совершенно другой"

  • Рейтинг IMDb — 8,8

Главную роль в сериале «Совершенно другой» исполнила звезда многосерийки «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Она сыграла сурового прокурора, без памяти влюбившегося в тележурналиста Кенана (Бурак Дениз). Однако мужчина оказался совсем не тем, за кого себя выдавал.

«Бурные аплодисменты»

  • Рейтинг IMDb — 7,3

В сериале рассказывается судьба Метина, который чувствует себя одиноким человеком большого города. Его родители сделали все возможное, чтобы ребенок был счастлив. А когда в их жизни наступила черная полоса, то уже сам Метин взял на себя ответственность сделать родителей счастливыми.

«Безграничная любовь»

  • Рейтинг IMDb — 7,0

В детстве Халилу пришлось уехать из родного города, однако он вернулся туда спустя много лет уже вместе со своей возлюбленной Ясемин. Там он начал испытывать симпатию к Зейнеп Лето, с которой был знаком еще со времен начальной школы. Оказалось, что эта девушка — родственница его кровных врагов, когда-то расправившихся с его отцом. Не помешает ли этот факт зарождению их любви?

«Гюльджемаль»

  • Рейтинг IMDb - 7,1

Гюльджемаль и его сестру Гюлендам бросила в детстве их мать. Молодой человек смог выбиться в люди и разбогатеть, но множество испытаний, которые он проходил на протяжении всей своей жизни, сделали его сердце безжалостным. Вместе с сестрой он вернулся в свой родной город и познакомился с прекрасной Девой, которая, как выяснилось позднее, работает на их мать. Станет ли этот факт помехой их любви?

"Гений"

  • Рейтинг IMDb — 8,2

Арасу Булуту Ийнемли досталась роль гениального математика Деврана, который все никак не мог забыть старые обиды на отца. Девран столкнется с дилеммой — использовать ли свои феноменальные способности для сведения счетов с отцом или же остановиться и подумать о возможных последствиях.

Бывает такое, что зрители влюбляются в экранизации, а вот книги, по которым они сняты, не впечатляют их. Совсем недавно мы писали о том, какие экранизации вызвали у них глубокий восторг.

Фото на превью Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions, Bahar / MF Yapim

Комментарии

Уведомления
Lilit313
1 час назад

О,нет,только не турецкий бесконечный сериал)))я ВВ никак не осилю до конца..

-
-
Ответить
мальвина
59 минут назад

Я уже писала, что мой первый турецкий сериал Зимородок. Это же надо было так попасть😂. 1 сезон - почти замечательный. 2 - редкостное г-но, но я осилила. Сейчас идет 3 сезон - бросила. И пока не готова к турдизи. Летом посмотрела Отчаянных домохозяек, после турецкого шлака, это же как боженька молвил. Все сезоны посмотрела впервые! Да, я тормозная в киношном плане😁

-
-
Ответить

Похожее