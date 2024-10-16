О,нет,только не турецкий бесконечный сериал)))я ВВ никак не осилю до конца..
14 новеньких турецких сериалов, которые ни в коем случае нельзя пропустить
Многие из нас любят смотреть турецкие сериалы. Прежде всего, зрителям нравится в них блестящая актерская игра и непредсказуемость сюжета. Мы решили собрать горячие новинки турецких сериалов, которые могут скрасит множество ваших осенних вечеров.
«Бахар»
- Рейтинг IMDb — 7,5
Бахар бросила успешную медицинскую карьеру и стала жить лишь ради семьи. Однако все изменилось в один день, когда женщина потеряла сознание и оказалась в больнице. Ей потребовалась срочная операция по пересадке печени, донором которой мог бы стать ее супруг. Однако Бахар придется столкнуться с ужасающей правдой, в результате которой она наконец-таки подумает о себе и вернется в профессию.
"Принц"
- Рейтинг IMDb — 8,4
Действия в сериале развернулись в выдуманной стране Бонгомия, где внезапно скончался король и на престол взошел его средний сын. Однако никто не захотел воспринимать всерьез нового правителя, а семья даже не удосужилась дать ему имя. Сможет ли главный герой переломить ситуацию?
"Как будто завтра не наступит"
- Рейтинг IMDb — 8,4
Мини-сериал «Как будто завтра не наступит» был вдохновлен фильмом «Интервью» 2003 года. Главные роли в нем исполнили звезда «Великолепного века» Халит Эргенч и Туба Бюйюкюстюн. Актеру досталась роль телезвезды, а актрисе — его интервьюера. По ходу сериала зрители будут окунаться в их откровенную беседу о жизни и любви. Перерастет ли разговор двух этих людей во что-то большее?
"Дикий"
- Рейтинг IMDb — 7,0
В детстве Яману пришлось выживать на улице. Во взрослом возрасте судьба свела его с богатой девушкой Руей. В результате этой встречи ему пришлось вернуться в дом, где живет его потерянная семья. Сможет ли молодой человек простить своих родных и стать их частью?
"Красные бутоны"
- Рейтинг IMDb - 7,8
Марьем не хотела бы, чтобы дочь Зейнеп повторила ее судьбу, и всеми силами пыталась воспрепятствовать этому. Жизнь свела ее с врачом-психиатром Левентом, который совсем недавно развелся с женой. Между ними возникла связь, в ходе которой выяснилось, что Левент воспитывает незаконно удочеренную дочь. Тут-то и начнется все самое интересное.
"Беспощадный Гаддар"
- Рейтинг IMDb - 7,5
Главную роль в драме сыграл Чагатай Улусой. Он перевоплотился в человека, который потерял все: возлюбленную, младшего брата, пошедшего по кривой дорожке, а самого его пытались заманить на не очень достойную работу. Сможет ли герой преодолеть все трудности и невзгоды?
"Слепое пятно"
- Рейтинг IMDb — 8,0
Успешная адвокат Аслым и сын влиятельного семейства Джихан безумно влюбились друг в друга. Однако в их жизнь вмешалась автокатастрофа, в которую попала Аслым. Выяснилось, что в этом инциденте была виновата сестра Джихана. Тем временем, подруга Аслым начала оказывать знаки внимания ее молодому человеку. Но смогут ли возлюбленные сохранить чувства после всех этих потрясений?
"Черная шелковица"
- Рейтинг IMDb - 8,4
Зухаль - востребованная писательница и тренер по личностному росту. Отец и три сестры героини только и делали, что клянчили у нее деньги. Тем временем сама девушка начала испытывать переживания, связанные с ее матерью, с которой она никак не может наладить хорошие отношения. Не переполнится ли чаша терпения Зухаль и сможет ли она найти контакт с матерью?
«Легенда о черном дереве»
- Рейтинг IMDb — 8.0
Богатый Джeлaль, как и другие люди его круга, пренебрежительно относился к беднякам. Однако вскоре все изменилось, ведь Джeлaль влюбился в бедную девушку, родственники которой были категорически против ее союза с богачом. Сможет ли мужчина доказать, что его любовь искренна и чиста?
"Совершенно другой"
- Рейтинг IMDb — 8,8
Главную роль в сериале «Совершенно другой» исполнила звезда многосерийки «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Она сыграла сурового прокурора, без памяти влюбившегося в тележурналиста Кенана (Бурак Дениз). Однако мужчина оказался совсем не тем, за кого себя выдавал.
«Бурные аплодисменты»
- Рейтинг IMDb — 7,3
В сериале рассказывается судьба Метина, который чувствует себя одиноким человеком большого города. Его родители сделали все возможное, чтобы ребенок был счастлив. А когда в их жизни наступила черная полоса, то уже сам Метин взял на себя ответственность сделать родителей счастливыми.
«Безграничная любовь»
- Рейтинг IMDb — 7,0
В детстве Халилу пришлось уехать из родного города, однако он вернулся туда спустя много лет уже вместе со своей возлюбленной Ясемин. Там он начал испытывать симпатию к Зейнеп Лето, с которой был знаком еще со времен начальной школы. Оказалось, что эта девушка — родственница его кровных врагов, когда-то расправившихся с его отцом. Не помешает ли этот факт зарождению их любви?
«Гюльджемаль»
- Рейтинг IMDb - 7,1
Гюльджемаль и его сестру Гюлендам бросила в детстве их мать. Молодой человек смог выбиться в люди и разбогатеть, но множество испытаний, которые он проходил на протяжении всей своей жизни, сделали его сердце безжалостным. Вместе с сестрой он вернулся в свой родной город и познакомился с прекрасной Девой, которая, как выяснилось позднее, работает на их мать. Станет ли этот факт помехой их любви?
"Гений"
- Рейтинг IMDb — 8,2
Арасу Булуту Ийнемли досталась роль гениального математика Деврана, который все никак не мог забыть старые обиды на отца. Девран столкнется с дилеммой — использовать ли свои феноменальные способности для сведения счетов с отцом или же остановиться и подумать о возможных последствиях.
Бывает такое, что зрители влюбляются в экранизации, а вот книги, по которым они сняты, не впечатляют их. Совсем недавно мы писали о том, какие экранизации вызвали у них глубокий восторг.
Комментарии
Я уже писала, что мой первый турецкий сериал Зимородок. Это же надо было так попасть😂. 1 сезон - почти замечательный. 2 - редкостное г-но, но я осилила. Сейчас идет 3 сезон - бросила. И пока не готова к турдизи. Летом посмотрела Отчаянных домохозяек, после турецкого шлака, это же как боженька молвил. Все сезоны посмотрела впервые! Да, я тормозная в киношном плане😁