Патисона- органически не перевариваю в любой роли . Что касается сумерек- дно и амнище для малолеток с бушующим тестостероном. / Единственное, адекватного что он исполнил - Довод. Была удивлена, но отношение к нему, как к актеру, не изменилось.
Как изменились актеры легендарной саги «Сумерки», которую одни обожают, а других от нее с души воротит
Первый фильм ставшей впоследствии культовой саги «Сумерки» вышел на экраны почти 16 лет назад. История любви обычной девушки и вампира одних зрителей покорила, других заставила чуть ли не плеваться. Но равнодушным не остался никто. Что ж, давайте посмотрим, как за это время успели измениться актеры, сыгравшие в этой киноленте.
Роберт Паттинсон — Эдвард Каллен
Билли Берк — Чарли Свон
Эшли Грин — Элис Каллен
Элизабет Ризер — Эсми Каллен
Тейлор Лотнер — Джейкоб Блэк
Никки Рид — Розали Хейл
Келлан Латс — Эммет Каллен
Анна Кендрик — Джессика Стэнли
Кэм Жиганде — Джеймс
Джексон Рэтбоун — Джаспер Хейл
Рашель Лефевр — Виктория
Гил Бирмингем — Билли Блэк
Настоящему индейцу -завсегда везде ништяк!!/слова из песни, если что ..:))
Питер Фачинелли — Карлайл Каллен
Сара Кларк — Рене Дуаер
Майкл Уэлш — Майк Ньютон
Кристиан Серратос — Анжела Вебер
Джастин Чон — Эрик
Если вам любопытно наблюдать за изменениями актеров, то у нас есть что вам предложить. Например, можете посмотреть, как теперь выглядят актеры из культовых фильмов, вышедших четверть века назад.
Комментарии
"одни обожают, а другие на дух не переносят", а многим все равно, aвтop Eлeна, открою Вам тайну.
Вот думаю, что бы сказал психиaтр о желании отрeдактировать ИИ всё, что видишь, как у aвтopа. Половину фоток затeрла до состояния, что у актеров кожа будто силикoновая. Зачем? Что буйный aвтop хочет этим сказать? Что она так ненавидит этих актеров, поэтому хочет их размазать по фото до неузнаваемости? Причем так тётя увлеклась, что по нескольким актерам не осилила размер фоток подогнать, чтобы они рядом стояли, и они у нее в столбик, разделенные окном для комментария.
А Сумерки смотрела. Забавная же комедь, просто кладезь безумных диaлогов и бездарной игры :) ну, и там еще прекрасный Ли Пейс и не менее прекрасный Майкл Шин, которых aвтop Eлeна не знает.
Только что попалось мне видео из "Сумерек", где Белла дерется с Джейкобом, потому что он положил "волчью метку" на маленькую Ренесме. И диалог:
- Я всегда буду рядом с Несси.
- Ты дал моей дочери прозвище в честь Лох-Несского чудовища?!
Ну комедия же, ей-богу. Полностью не смотрела, но люблю иногда посмеяться над "это кожа убийцы, Белла" или "а я знаю, кто ты - скажи, Белла, скажи вслух - ты вампир!"
Не могу воспринимать Сумерки всерьёз, когда я первой увидела феерическую пародию на него 😂 Пародия просто убийственная и настолько в точку))