Как изменились 20 актеров и актрис из фильмов, которые мы любим смотреть в праздники

Кино
1 день назад

Мы с нетерпением ждем праздники, чтобы наконец-то отдохнуть и заняться любимыми вещами, на которые в будние дни вечно не хватает времени. Например, завалиться на диван и пересмотреть все любимые праздничные фильмы. В этой статье мы решили узнать, как изменились актеры из культовых лент, которые мы смотрим каждое Рождество и Новый год.

Билл Мюррей, «Новая рождественская сказка»

© Scrooged / Paramount Pictures and co-producers, zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
kirilyan
3 часа назад

всегда радуюсь за Билла: мизантроп, не любимец женщин и, вообще, людей, судя по лицу, любитель выпить. А ведь "жив еще курилка"! Беру с него пример!)

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Кэрол Кейн, «Новая рождественская сказка»

© Scrooged / Paramount Pictures and co-producers, Sony Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Эрик Маккормак, «Семья напрокат»

© Borrowed Hearts / Atlantis Films and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Рома Дауни, Семья напрокат

Эмма Виклунд, «Такси 3»

Кристин Барански, «Гринч похититель рождества»

Тейлор Момсен, «Гринч похититель рождества»

Элисон Портер, «Кудряшка Сью»

Келли Линч, «Кудряшка Сью»

© Curly Sue / Warner Bros., Jordan Strauss / Invision / East News

Эд Вэствик, «Как выйти замуж за миллиардера»

Тэмсин Эгертон, «Как выйти замуж за миллиардера»

Фелисити Джонс, «Как выйти замуж за миллиардера»

Кэмерон Диаз, «Отпуск по обмену»

Джуд Лоу, «Отпуск по обмену»

Теа Леони, «Семьянин»

Макензи Вега, «Семьянин»

Риз Уизерспун, «Четыре рождества»

Кристин Ченоуэт, «Четыре рождества»

Уилл Феррелл, «Эльф»

© Elf / New Line Cinema and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Зои Дешанель, «Эльф»

Еще несколько новогодних статей, которые создадут праздничное настроение:

Фото на превью How the Grinch Stole Christmas / Universal Pictures, How the Grinch Stole Christmas / Universal Pictures

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