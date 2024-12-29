Как изменились 20 актеров и актрис из фильмов, которые мы любим смотреть в праздники

Мы с нетерпением ждем праздники, чтобы наконец-то отдохнуть и заняться любимыми вещами, на которые в будние дни вечно не хватает времени. Например, завалиться на диван и пересмотреть все любимые праздничные фильмы. В этой статье мы решили узнать, как изменились актеры из культовых лент, которые мы смотрим каждое Рождество и Новый год.