Мы пересмотрели культовые сериалы нулевых и обалдели от того, как все изменилось

С возрастом все воспринимается иначе. Даже любимое в детстве и юности кино, если его пересмотреть 20 лет спустя, может вызвать не приятную ностальгию, а недоумение. Вот мы и провели эксперимент: освежили в памяти культовые сериалы из нулевых, которые все смотрели по телевизору, и порассуждали, как изменилось наше восприятие.

Раньше думаешь: Даша из «Счастливы вместе» целыми днями лежит на диване, смотрит телевизор и тратит деньги. Фу такой быть

А сейчас — божечки, она целыми днями лежит на диване, смотрит телевизор и тратит деньги. А можно мне так?

А Гена казался остроумным юмористом, которому просто не везет

© Счастливы вместе / Леан-М Ana.Rok 3 часа назад Причем, невезучий Гена оплачивает хотелки двух безбашенных подростков и еще более безбашенной жены, двухэтажную квартиру, битком набитую результатами хотелок. Что там с продуктами и готовкой, я не в курсе? - - Ответить

И лишь спустя годы думаешь: ну что за нытик? Это взрослый мужчина или капризный ребенок? Да и весь юмор персонажа строится на презрении к женскому полу и прочих стереотипах.

Вот раньше девчонки смотрели «Папиных дочек» и хотели походить на Оксану, а выросли и стали похожими на Тамару

Нет, ну а что — она вообще-то крутая, умная, саркастичная женщина с характером. А ее выражения лиц вообще для всех важных переговоров подходят.

Отец семейства казался классным: такой добряк, еще и один тянет пять дочерей!

А при пересмотре очевидно, что семейный психотерапевт как-то плоховато разбирается в семейных отношениях и даже в собственной семье не может достичь гармонии. А потом и вовсе сбегает, оставив дочек на попечение только что приехавшей матери.

Ладно, «Папиных дочек», может, смотрели и не все. Но на Жади из «Клона» походить хоть чуть-чуть мечтали, да?

И думали еще: «Вот красотка, все преодолеет, только чтобы быть рядом с любимым, ну какие чувства, какая страсть!»

Но пока как-то больше получается Назира

В любой непонятной ситуации закати истерику, чтобы не расслаблялись!

А Лукас? Вот раньше смотришь — ну красавчик, ну мужчина мечты, идеальная пара для Жади

© O Clone / Rede Globo de Televisão Коллега Олега 49 минут назад Боже, как с возрастом можно увидеть в Саиде мужчину мечты? Ладно еще юной девочке можно простить симпатию к Лукасу в силу возраста. Но блин, под ср*ку лет воспылать любовью к одержимому челу и углядеть в его поступках настоящую любовь... Это диагноз ) - - Ответить

А с возрастом понимаешь, что он безответственный и нерешительный тюфяк, портящий всем жизнь своими метаниями и страданиями. То ли дело Саид!

2005: Катя — провинциальная простушка, Вика — столичная модница

2024: Катя — столичная модница, Вика — провинциальная простушка. Как все поменялось, однако!

Раньше мы терпеть не могли «стерву» Киру, мешающую Катиному счастью

А сейчас ее даже как-то жалко. Она не стерва — она несчастная девушка, потерявшая родителей и оставшаяся без поддержки. Семью ей заменил Андрей и его родители, поэтому-то она и держится за этого мужчину изо всех сил, и всегда встает на его сторону. Как-то не выходит считать ее злодейкой.

И обожали наивную, душевную добрячку Катю

© Не родись красивой / АМЕДИА Лиса Алиса 3 дня назад Всегда достаточно раздражала сама Катя, ее друг и особенно семейство. А Кира хоть и истеричка порой излишне, но её можно понять, вся ее вина только то, что Андрея не послала еще сто лет назад)) - - Ответить

А эта добрячка увела жениха у Киры и прибрала к рукам ее семейный бизнес (если вы помните, отец Киры и отец Андрея основали фирму на равных правах). Так что Катя в итоге никакая не простушка, она умна и расчетлива, и обладает нужной долей цинизма.

Алла из «Универа» казалась поверхностной дурочкой

Но у легкомысленного поведения Аллы свои причины, и кроются они наверняка в отношениях между ее родителями. В одной из серий отец и мать приезжают к Алле в общагу, и сразу становится ясно, что отец — человек устаревших и стереотипных взглядов, и грубость по отношению к женщинам для него норма. В этом эпизоде видно, что властного отца побаиваются и дочь, и жена. Так что в отношении Аллы к мужчинам теперь нет ничего удивительного.

А вот Таня — милой, умной и искренней

© Универ / 7 Арт Медиа НибаньтиКрипто 16 часов назад Я искренне терпеть не могу сериал «Саша Таня», плевать na избитые шутки и никакой сюжет, для такого формата это норм. Но отношения между героями отвратительные. Манипуляторша-пила и тюфяк, которые орут друг nа друга вместо нормального общения - - Ответить

Хотя она, как оказалось, она довольно мнительная и вспыльчивая — все воспринимает на свой счет и обижается, даже если речь вообще шла не о ней. А еще Таня обожает все контролировать, и это хорошо видно на примере их отношений с Сашей. Так что скромная тихая «заучка» — не самая приятная личность.

А Жанна Аркадьевна, в конце концов? Как эту умную, образованную и стильную женщину мы вообще могли считать негативным персонажем?

Да еще и жабой ее называли. Ну да, она остра на язык — но и остальные герои в выражениях не стесняются (тот же Константин, например). И потом, разве она в сериале устраивала кому-нибудь подлянку? Да нет, в основном все подлянки предназначались ей самой.