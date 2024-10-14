18 женщин, которые пришли в секонд «просто посмотреть», а ушли с отменным уловом

Многие люди обожают копаться в куче неприглядных вещей в поиске чего-то стоящего. Героям нашей статьи удалось найти в такой куче настоящий алмаз. Они отправились на шоппинг в секонд-хенд или комиссионку и вышли оттуда с отменным уловом.

«Пошла в секонд за кастрюлями. Вернулась с платьем за $ 8. Сидит как влитое»

«Пришла в магазин в ужасном состоянии, но эти сапожки резко подняли мне настроение. А цена — просто песня. $ 20»

«Сегодня нашла в секонде платье от Miu Miu за $ 20. Его надо постирать и отгладить, но состояние просто идеальное»

Офигеть, оно вообще-то стоит около $ 1000. © alpacass / Reddit

«Нашла самый офигенный браслет, который я когда-либо видела»

«Давно хотела эти сандалии и даже была готова купить новые за $ 150. А потом нашла их в комиссионке за $ 8»

«Нашла сегодня это чудесное платье. Это коллекция из 80-х одного известного в те времена бренда молодежной одежды»

«Попалась мне рубашка из 100% шелка за $ 16. Интуиция подсказала, что она какая-то очень крутая. Посмотрела в интернете — такая же продается за $ 280»

«Заглянула на распродажу вещей в сельской местности. Отхватила бархатное платье из 60-х за $ 24»

«Пришла в секонд-хенд, а там новый завоз. Смотрю, а работник вешает два новых пальто на стойку. Оказалось, они от Burberry, да еще и в идеальном состоянии, да еще и моего размера. Обошлись мне в $ 100»

«Жених вообще не понимает моего восторга. Сказал, что оно какое-то „старческое“. Обошлось мне в $ 9»

Кажется, ему пора к офтальмологу. Вы сногсшибательны! © alison_bee/ Reddit

«Купила эти сапоги Dr. Martens за $ 15. Отмыла и вот как они выглядят теперь. Новые стоят $ 65»

«Всего $ 5 за куртку Columbia. Какой же я буду в ней крутой»

«Пришла в комиссионку, а там скидка на сумку Kate Spade. В итоге взяла ее за $ 30»

«У меня аж дыхание перехватило, когда я увидела эти браслеты»

«Спасла от участи быть выброшенным такой чудесный свитер»

«Увидела эту сумку Coach за $ 5 и вцепилась в нее»

«Весь мой образ полностью из секонд-хенда»

«Распродавали всякие вещи из дома и мне достался такой костюм за $ 5. Просто вне времени»