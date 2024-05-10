10 пасхалок, которые создатели фильмов оставили у нас под носом, но мы все равно их проморгали

Создатели фильмов и сериалов часто оставляют в своих картинах тайные послания. Если обращать внимание на мелкие детали, можно узнать много нового. Мы расскажем об известных кинолентах, в которых пасхалки углядели только самые внимательные зрители.

«Не горюй»

Главный герой в исполнении Вахтанга Кикабидзе отправляет дочь больной женщины в аптеку. Он просит ее взять лекарство у аптекаря по фамилии Мизандари — именно такая была у героя Кикабидзе в «Мимино».

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Экранизация комикса буквально пестрит намеками и отсылками. Главную пасхалки зритель видит в расширенной версии картины. Когда Бустер за кадром рассказывает про Грома, на экране появляется папка с надписью: «Банда Анубиса. Над делом работают: Гром». Тут внимательный зритель должен догадаться, что создатели фильма уже заняты второй частью, снятой по комиксу «Восход Анубиса».

«Гром: Трудное детство»

Главный спойлер зритель видит во время завтрака героя. В какой-то момент Константин пачкает белую майку помидором. Пятно появляется именно в том месте, куда ранят Грома-старшего в финале.



«Фандорин. Азазель»

В квартире главного героя есть серия книг, чьи названия соответствуют главам романа «Азазель». Сценарист признался, что некоторые названия были чересчур длинные, поэтому их сократили. Еще у Фандорина на полке стоит книга о дыхательных практиках. Это прямая отсылка к книжному Эрасту, который мог надолго задерживать дыхание под водой.

«Смешарики»

В 2023 году на экраны вышел полнометражный мультфильм «Смешарики снимают кино». Он буквально состоит из отсылок к мировому кинематографу. Нюша там появляется в роли принцессы Леи, а в другом эпизоде Бараш снимает фэнтези в духе «Властелина колец». Но и в самой серии мультфильмов есть куча отсылок, которые вы могли не заметить. Например, в эпизоде «Смысл жизни» ворон, приснившийся Барашу парящим по небу среду звезд, отсылает к сцене из «Большого Лебовски».

«Король и шут»

В последней сцене сериала зритель видит уход главного героя — Горшок движется к воде по берегу Финского залива. Это явная отсылка к фильму «Достучаться до небес», в финале которого умирающие больные наконец-то увидели море.

«Кибердеревня»

Сериал буквально пестрит отсылками к культовым картинам прошлого. Например, в какой-то момент жена главного героя произносит фразу: «Людка, а Людка». Она пытается привлечь внимание дочери к новой партии роботов, которые купил отец. Или другой пример — молодые Кулибин и Барагозин демонстрируют работу прибора для переноса сознания, проводя эксперименты с человеком по имени Шарик.

«Два холма»

В шоу буквально десятки отсылок к шедеврам мирового кинематографа. Например, сериал множество раз намекает на историю о Ведьмаке, а дед главного героя (Валерий Скорокосов) даже называет внука Геральтом.

«Мастер и Маргарита»

В книге набалдашник трости Воланда выполнен в форме головы пуделя. В недавней экранизации создатели заменили пуделя на Анубиса — египетского бога загробного мира с головой пса. Каждый раз, когда Воланд встречает человека, чьи дни на земле сочтены, он указывает на него тростью. Таким образом внимательный зритель может предугадать судьбу некоторых героев.

«Бриллиантовая рука»

Лошадь, с которой «сроднился» Новосельцев в картине «Служебный роман», появляется во многих других фильмах студии «Мосфильм». Например, в «Секретной миссии» и «Моем ласковом и нежном звере». Но мало кто заметил, что та же статуэтка стоит в комиссионном магазине в картине «Бриллиантовая рука».