15+ подтверждений того, что наши «изюминки» на самом деле — самый сильный козырь
Иногда мы так привыкаем к отретушированным идеальным фото в соцсетях, что забываем: красота умеет удивлять. В этих вдохновляющих примерах видно, как по-разному может сиять уникальность — без фильтров и глянца. Кто-то души не чает в своем кривом зубике, кто-то — молится на седину, а другие попадают в комичные истории из-за родимого пятна необычной формы.
- У меня широкая седая прядь надо лбом. Я ее закрашивала, а перед собеседованием психанула и оставила. Сижу перед директором. Он хмурый, смотрит на мою голову, щурится и вздыхает. Вдруг достает телефон и нагло меня фоткает. Я уже хотела возмутиться, а он как сунет мне под нос фото в телефоне: на нем сидит красивущая кошка. Такая же темненькая, как я. А надо лбом — серая прядь. Этот дядька преображается в лице и говорит: «Не верю в такие совпадения. Давайте к нам в команду, а?»
- У меня в углу рта есть любимый кривой зубик. Его хорошо видно, когда я улыбаюсь или смеюсь. Как-то раз проболталась своему стоматологу, мол, тащусь от этого клыка. Так дантист подарил мне специальную узкую щеточку, чтобы я ухаживала за ним. © Dear_Airport_4071 / Reddit
«Я родилась с ресницами разного цвета»
- Со школы всегда скрывала родимое пятно на щеке. Как-то забыла его замазать, пришла в кафе. За соседним столиком драма: девушка кричит парню, что он сухарь и в упор не видит любовь. Тут его взгляд цепляется за меня. Он вскакивает, тычет пальцем и кричит: «Вон тебе сердце, живое, с ногами, кофе пьет!» Девушка перевела взгляд на мою щеку, растрогалась и полезла к парню обниматься. Оказалось, что я так долго стыдилась своей особенности, что старалась вовсе родинку не разглядывать. Никогда бы не могла подумать, что она у меня, оказывается, в форме сердца.
- Учились вместе с девчонкой, у которой волосы начали седеть с 18 лет. На черных волосах седую прядь было очень сильно заметно. Но она сделала это своей фишкой, изюминкой. Красить и прятать не стала, а наоборот — гордилась, что не такая, как все. С возрастом прядей становилось больше, сейчас ей уже за 50, вся голова белая, но она все равно не красит их. Ухаживает за собой, за волосами, делает шикарные прически и по прежнему гордится сединой. Вот что значит сильный характер. © Злая блондинка / Ideer
«Я обожаю свои веснушки, но из-за использования ретинола они начали исчезать»
- После рождения первой дочери в 25 лет вышла из роддома поседевшая. После рождения второй дочери вышла из роддома с половиной головы седых волос. Самое интересное, что седею именно в процессе. Вообще не парюсь. А теперь думаю, может, за третьим схожу, надо же полностью поседеть, для полного счастья, так сказать. © Аноним2827193 / Ideer
- У меня ужасно густые брови. Мама всегда говорила, что они похожи на брови актрисы Брук Шилдс. Потом, в 90-х и 2000-х, когда все выщипывали брови, я свои не трогала. А сейчас в моде снова густые брови, и мои до сих пор выглядят хорошо, в то время как у моих подруг они очень редкие. © colo_kelly / Reddit
«После операции цвет моего глаза изменился»
- Когда-то работала с женщиной, у которой была сильная розацеа на щеках. Но я об этом не знала и мне всегда казалось, что коллега похожа на очаровательную румяную молочницу. Лишь много лет спустя я узнала, что такое розацеа. © BluBird0203 / Reddit
- У меня все тело покрыто мелкими родинками, по-моему, они довольно симпатичные. Я уже сбилась со счета, сколько раз люди указывали на них и говорили: «Ой, что это такое?» А мне они напоминают маленькие звездочки. © Unknown author / Reddit
«Мой окулист считает, что у меня может быть дистихиаз — избыточные ряды ресниц»
У меня тоже много маленьких родинок. Никто ни разу не спрашивал, видят, что это родинки)
- Когда я была подростком, все выщипывали брови в ниточку и закрашивали губы тоналкой, рисуя потом поверх узкие. Брови приходилось выщипывать вполовину. В итоге моя старшая дочь унаследовала семейные «соболиные» брови, но губы узкие, в папу. А младшая унаследовала пухлые губы, брови же светлые и редкие. Такая вот генетика. © Танцующий Олень / Ideer
- Мне нравится, что мои ресницы направлены вниз, а не вверх, особенно когда я не крашусь. Они напоминают мне ресницы Бэмби. © saramatihatibou / Reddit
«Сломал правую руку, теперь она вся покрылась волосами»
- У меня веснушки всю жизнь. Но это как уши или нос — они есть и все. Никогда не задумывалась. А потом вышла замуж, а муж всегда говорит, что веснушки — это признак молодости. © ИМХО1976 / Ideer
- Я с 17 лет седая, сейчас мне 45. И у меня цвет волос — «благородная седина». Так некоторые мадам еще и спрашивают номер мастера, который меня красит! © Аккаунт удалён / Ideer
Когда мы принимаем чужую уникальность, мы учимся мягче относиться и к себе. И, кажется, именно в этом и прячется самое настоящее очарование.
