15+ ляпов в сериалах, которые глазастые зрители заметили, а мы теперь развидеть не можем

Перед создателями сериалов обычно стоит непростая задача, ведь им нужно постоянно придумывать новые сюжетные повороты, чтобы зрители не потеряли интерес к происходящему. Неудивительно, что в процессе появляются ляпы, сюжетные дыры и нестыковки. Мы решили собрать различные огрехи в наших любимых сериалах, которые подметили внимательные зрители.

«Слово пацана»

Снимать сериалы об определенном историческом периоде — задача непростая. В кадр так и норовят попасть современные многоэтажки, пластиковые стеклопакеты и спутниковые антенны. Но если изменить городской пейзаж без компьютерной графики практически невозможно, то вот подобрать подходящую одежду значительно проще. В «Слове пацана» школьницы носят белые передники поверх коричневых платьев. Однако такой комплект считался парадным, его надевали только по торжественным поводам. В обычные дни девочки ходили в школу в черных передниках.

А свитер Вовы Суворова, которого сыграл Иван Янковский, похоже, прибыл из будущего. В 80-х такие модели просто не продавались. Такая одежда появилась на рынках несколькими годами позднее и была обычно турецкого производства.

«Папины дочки»

В этом сериале иногда возникает путаница с временем. Так говорится, что Людмила Васнецова, мама девочек, отсутствовала примерно полтора года. В семью она возвращается в канун 2009-го, то есть мужа и детей она бросила где-то в августе 2007-го. Но позже из-за травмы она начинает вспоминать семейную жизнь, и выясняется, что женщина сбежала в 2006 году.

Похожая неразбериха возникла и в школьной биографии Полежайкина. Даша вспоминает, что они вместе учились в 3-м классе. В 5-м классе Илья остается на второй год, но это не мешает ему каким-то образом вновь оказаться с Дашей в одном классе, когда они переходят в старшую школу.

А вот еще один момент. Когда мать семейства возвращается домой, она решает открыть брачное агентство. Располагается ее фирма в том же офисе, где раньше проводил психологические консультации муж Людмилы. И, похоже, женщина не обращает внимание на мелкие детали, потому что на дверь вешает табличку: «Брачное агеНСтво». Эта надпись несколько раз попадает в кадр после 133 серии.

«Мажор»

Сериал о жизни легкомысленного прожигателя жизни Игоря, которому неожиданно приходится поступить на службу в полицию, в целом понравился зрителям. Но некоторых все-таки смутили сюжетные нестыковки и ляпы. В одной серии приятель Игоря Жека гоняет на его автомобиле, но спустя какое-то время уже не знает, как этим транспортным средством управлять. Кроме того, иногда возникает ощущение, что у героев в словарном запасе имеются только 2 фразы: «Как хорошо, что ты зашел!» и «Это личное».

Еще дотошные зрители не смогли понять, за какие заслуги криминалисту Ивану Петровичу выделили отдельную лабораторию прямо в полицейском отделении. Кроме того, по какой-то непонятной причине все исследование бедняге приходится проводить в одиночку. Обычно такие специалисты работают в отдельном помещении и появляются только на месте происшествия.

«Счастливы вместе»

Зрители несколько запутались в возрасте Ромы и Светы Букиных. В самом начале сериала говориться, что сестра старше брата на 5 лет. При этом в первых сериях Свете 15 лет, а Рома учится в 8-м классе. Если он не вундеркинд, ему должно быть 13 или 14. Кроме того, день рождения Светы Букиной постоянно меняется. В разных сериях нам говорят о том, что она родилась летом, в начале зимы и в ноябре.

«Вампиры средней полосы»

В отличие от своих собратьев из «Сумерек», смоленские вампиры не торопятся менять место жительство и обитают в городе уже не одно столетие. Но ни их соседи, ни другие жители Смоленска в упор не замечают, что члены необычного семейства вообще не меняются. Особенно удивительно, что подозрений не вызывают герои, которые ведут достаточно активную жизнь. Жан трудится в больнице, Аннушка работает следователем, а Ольга преподает театральное мастерство. Всем этим они, похоже, занимаются не одно десятилетие, но окружающих их неизменный цветущий вид совершенно не смущает.

Еще один сюжетный ляп связан и с самим городом, в котором происходят события сериала. Святослава Вернидубовича, местного старожила, вряд ли испугала бы угроза злодея затопить пароходик с группой детей. Дело в том, что река в районе Смоленска уже давно признана несудоходной, корабликов там не видели годами. Поэтому возникает вопрос: кого он собрался спасать?

В 5-й серии 2-го сезона Жан, забирая свой мундир из музея, сетует, что смотрители спороли золотые пуговицы и заменили их оловянными. То ли герой лукавит, то ли не просто знает о некоторых особенностях собственной формы. Дело в том, что во французской армии использовали только оловянные и позолоченные пуговицы, что и аукнулось во время холодной зимы. Этот металл на морозе терял прочность, и почти вся фурнитура рассыпалась.

«Не родись красивой»

Классика киноляпов — персонаж появляется в кадре в одном наряде, а вскоре щеголяет уже в другом. Не избежали этой ошибки и реквизиторы сериала «Не родись красивой». В 47-й серии Вика приходит на работу в жакете и черном топе, а потом вдруг рассекает по офису в яркой блузке.

Другая ошибка, над которой зрители долго ломали голову, — это постоянно меняющийся почерк Жданова. В черновике Андрей пишет любовные послания Кате одним почерком, но на открытке мы видим совершенно другой. Возможно, Жданов хотел сделать свои сердечные признания более читабельными, но лучше бы он обратил внимание на орфографию и пунктуацию, которые во многих открытках хромают.

Еще зрителей поставило в тупик деликатное положение Танюши Пончевой. Они задавались вопросом: неужели героиня была беременна почти год или даже дольше? О своем состоянии женщина объявляет в 99 серии и тут же сообщает, что находится уже на 5-м месяце. А рожает Пончева только в последней серии, когда Катя и Андрей празднуют свадьбу. Получается все промежуточные события, включая уход Кати из фирмы, различные перипетии в компании и прочее заняло всего 4 месяца? Непонятно.

«Скорая помощь»

Понятно, что если сериал называется «Скорая помощь», до действия должны разворачиваться динамично. Но некоторых зрителей не на шутку смутили уже первые минуты пилотной серии. В ней врачи скорой проводят реанимацию пациента прямо в машине, которая мчит по городским улицам. Дело в том, что успешно провести массаж сердца, не причинив пациенту вреда, сделать дефибрилляцию и ввести необходимые медикаменты, когда автомобиль на большой скорости заносит на поворотах или он резво перелетает через бордюры, мягко говоря, сложно.

«Бедная Настя»

Создатели «Бедной Насти» ненароком породили исторический миф. На протяжении всего сериала императора Николая I окружающие величают Николаем Александровичем. Видимо, предполагая, что он был сыном своего предшественника Александра I. Но Николай был младшим братом Александра, по отчеству он был Павловичем.

«Метод»

В конце 8-й серии первого сезона главная героиня, стажерка Есения, в расстроенных чувствах сворачивается клубочком на кровати следователя Меглина. Тот аккуратно снимает с девушки кеды и выходит из дома, а Есения засыпает. Просыпается она там же, но в совершенно другой одежде. Вместо белой футболки на ней серая майка, желтые брюки внезапно изменили цвет, обзавелись карманами и ремнем, а на ногах у барышни ботинки. Магия кино в действии.

«Манюня»

Создатели сериала старались тщательно следовать тексту литературного первоисточника, но в некоторых моментах создатели все равно допустили ошибки. Чтобы обнаружить их, достаточно внимательно слушать закадровый голос, который комментирует события, происходящие на экране. В какой-то момент голос сообщает, что мама раз в неделю выгребала все вещи из шкафов и заставляла домашних проводить уборку. Дальше идет пояснение, что этот ежедневный ритуал все просто ненавидели. Но если мама вытаскивала одежду раз в неделю, то почему процесс назвали ежедневным? Подобных нестыковок в сериале довольно много.