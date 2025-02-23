12 людей, наглости которых можно только позавидовать

Истории
3 минуты назад

К сожалению, с невежеством и грубостью окружающих можно столкнуться в любой момент. И реагируют на подобные провокации все по-разному. Не всегда получается постоять за себя. Зато как сладок вкус победы, когда удается взять реванш!

  • В банке на кассе какая-то бесталонница плюхнулась в кресло передо мной. Говорю, что сейчас моя очередь. А она возмущенно: "Обслужат после меня". Молча протягиваю кассиру талон. Женщину просят меня пропустить. А она как заорет на меня! И идет за менеджером. Оказалось, что эта наглая дамочка работает бухгалтером компании и периодически устраивает такое. Через 5 минут она вернулась с менеджером и крикнула, чтобы я свалила. А я просто показала ей свой талон. Короче, обслужили меня потом на высшем уровне, потому что восхитились тем, как я поставила эту неугомонную особу на место! © Lana Kennedy
  • Нужно было быстро свозить собаку к ветеринару. Вызывала такси из категории, где разрешены поездки с животными. Но уже в салоне водитель мне сказал: "Держите своего пса на руках, чтобы мне сидушки шерстью не испачкали". Мой не линяющий пудель был в таком же шоке, как и я. Послала злюку и вышла. © Палата №6 / VK
  • Решил устроить сюрприз для младшего брата и позвал его в кино. Вызвал такси. Братишка выскочил на улицу раньше меня. Когда он открыл дверь, водитель лениво так сказал: "Отменяй заказ, пацан. Поезжай в автобусе лучше". Ошарашенный братишка спросил, почему. Таксист пожал плечами. К этому моменту я уже подошел и сел на переднее место. К слову, ростом я два метра, а вешу больше ста килограммов. Таксист тут же сменил настрой, заулыбался и такой: "Ну что, командир, поехали?" Видимо, понял, что лучше не будить спящего медведя. В общем, в кино сгоняли без дополнительных происшествий. © Аноним / Pikabu
  • У мужа на работе есть неприятная коллега, постоянно нагнетает. Однажды она делала ему выговор – сотрясала воздух минут пять. Он терпеливо ждал, пока та закончит. А потом спокойно так сказал: "Простите, но я что-то отвлекся и все пропустил. Можете ли повторить?" У нее от этого подгорело так, что она просто утопала прочь, ничего не произнеся. © Trinibeanbird / Reddit
  • Пришли мы с сыном в магазин. А у него в руках леденец – отвлечение от лишних хотелок. Сердитая продавщица подумала, что леденец их и спросила: "А за конфетку-то платить будете?" Ответила, что наша. Не вышло, видимо, на меня наехать, и она решила оторваться на ребенке, выдав: "А мелким нельзя сахар есть – зубы сгниют!" Он не растерялся и сказал: "Тебе надо поспать". Я выпала просто! Сказала, что он абсолютно прав. А продавщица даже не улыбнулась – просто рассчитала нас, и мы ушли. © JustGina / Quora
  • Едем с супругой в автобусе. Она на 7-м месяце. По классике жанра свободных мест нет. Молодой парень уступает жене свое. Только поднялся, как вдруг женщина лет пятидесяти резко кладет свою сумку на освободившееся сиденье и бухается туда. Я возмущаюсь: "Место уступили барышне в положении". На что эта дама отвечает: "Барышня и постоять может, возраст надо уважать". И бубнит что-то про невоспитанное поколение. Теперь уже другой парень решает уступить место супруге, предусмотрительно поставив туда свой рюкзак. Убрал его прям перед тем, как любимая села. После этого язык не поворачивается плохо отзываться о молодежи. © dif1362 / Pikabu
  • У меня был занятный случай. Звонит мне приятельница и говорит: "Слушай, тут одну мою знакомую отправляют в командировку к вам в город. Она хочет, чтобы ты пустила ее к себе пожить. Компания оплачивает гостиницу – хочет деньги себе оставить". Я похватала воздух ртом и отказала. Такое простодушие! Я, получается, должна поднапрячься ради незнакомой женщины, которая удумала навариться за счет своей компании? Во дает! © Elizaveta Suvorova
  • Я работал в интернет-магазине – продавал всякие сумки. Отвез как-то довольно дорогой рюкзак клиенту. А там мужичок в возрасте, непонятный такой. Забрал заказ, а через пару дней звонит, мол, отвалился замок. Бывает. Приезжаю к нему с новым, а он мне выдает: "У вас же брак был, подкиньте мне немного за моральный ущерб". Несколько обалдев от такого заявления, спрашиваю: "Что, простите?" Дедок сразу сник. "Ничего", – говорит и уходит домой. Не прокатило. За три года работы там никогда не встречал таких кадров. © d.chapaev / Pikabu
  • Одна из медсестер процедурного кабинета нашла способ борьбы с теми, кто не хочет надевать бахилы. Когда в очередной раз завалилась девица в грязных сапогах, медсестра повесила на дверь табличку: "Текущая уборка – 20 минут". В ответ на возмущение толпы она спокойно сказала: "Уважаемые, я вас прекрасно понимаю. Но в связи с тем, что на стерильную зону вошли в уличной обуви, я вынуждена прервать забор крови и провести дезинфекцию помещения. Тут девушка отказалась от бахил. Спасибо за понимание!" Пунцовая от злости девушка выскочила в коридор, где ее радостно приветствовали ожидающие своей очереди пациенты. © panzermarder / Pikabu
  • Ох уж эти язвительные замечания свекрови! Мы с мужем проехали пять часов, потому что она пригласила нас к себе в гости. Планировали отужинать вместе и побыть там несколько дней. Но во время застолья я так наслушалась от нее, что не выдержала и ушла в машину. А ей хоть бы что! Потом мы с мужем сняли номер в гостинице, вместо того чтобы оставаться у нее. На следующий день пошли гулять по городу, а она все время мужу звонила. Но мы не поддались и уехали восвояси. © Effie May / Quora
  • Работал в техподдержке и нарвался на разъяренного клиента. Целых полчаса он орал на меня по телефону, а я извинялся и говорил, что ничем не могу помочь до следующего дня. Он потребовал, чтобы наутро я сразу же ему позвонил. А я опоздал минут на десять. Так он успел за это время атаковать мою коллегу. Кричал на нее так, что она и слова вставить не могла. Потом наш менеджер отправил ему письмо, в котором уведомил клиента о прекращении оказания ему услуг. Некоторые люди просто невыносимы! © maracusdesu / Reddit
  • На работе в ресторане была одна милая официантка. Она даже ругаться толком не могла. Однажды посетитель сказал что-то гадкое про ее внешность. Каким нужно быть человеком, чтобы ее обзывать? Мы уже готовы были всей кухней пойти выдворять негодяя из заведения. Но она сказала, что уже разобралась с ним как следует. Нам, конечно, стало любопытно. Она же и мухи не обидит! Спросили, а она с гордостью такая: "О, я так наподдала! Чек без надписи "Спасибо" подсунула!" © usethisoneatwork1 / Reddit

Наглецов в этом мире хватает, как и историй о них. А люди, которые отстаивают свои интересы, вызывают восхищение. Прочитав о них, можно вдохновиться на похожие подвиги!

Комментарии

Уведомления
Людмила Киш
4 дня назад

Про официантку. Это как в том анекдоте.
-Я ей такое сказала!!!
-А что именно?
- Да я ее послала!
-А она слышала?
- Не знаю. Она была далеко.

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