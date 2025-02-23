12 людей, наглости которых можно только позавидовать

Про официантку. Это как в том анекдоте.
-Я ей такое сказала!!!
-А что именно?
- Да я ее послала!
-А она слышала?
- Не знаю. Она была далеко.
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К сожалению, с невежеством и грубостью окружающих можно столкнуться в любой момент. И реагируют на подобные провокации все по-разному. Не всегда получается постоять за себя. Зато как сладок вкус победы, когда удается взять реванш!
Наглецов в этом мире хватает, как и историй о них. А люди, которые отстаивают свои интересы, вызывают восхищение. Прочитав о них, можно вдохновиться на похожие подвиги!
Про официантку. Это как в том анекдоте.
-Я ей такое сказала!!!
-А что именно?
- Да я ее послала!
-А она слышала?
- Не знаю. Она была далеко.