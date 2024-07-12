17 человек, которые так круто обустроили свои балконы, что теперь их и тазиком черешни оттуда не выманишь

Балкон — это не просто продолжение квартиры, это, можно сказать, окно в мир. И в последнее время люди прекращают использовать его просто как кладовку для хлама и вьют в нем уютное гнездышко. Герои нашей статьи именно так и поступили. Они так симпатично обустроили свои лоджии, что теперь аж сгорают от нетерпения показать их всему миру.

«Только что закончила украшать свой балкон. Я в восторге»

Погоди, у тебя там что, раковина на балконе? © Deciram / Reddit

Так и есть! В моей стране это обычное явление, мы на раковину еще и вешаем постиранное белье. © misspinato / Reddit

«А раньше тут стояли только мусорные баки»

«Я его утеплил, так что даже зимой редко закрываю»

«Вот какой у меня балкон в спальне»

«У нас пока нет сада, но благодаря жене теперь кажется, что есть»

«Мой маленький балкон в золотой час»

«Да, это обычные поддоны, поставленные друг на друга. И кстати, фонарики светятся»

«До и после. Я очень горжусь тем, что сделала со своим балконом»

© Scar77 / Reddit Капибара в кимоно 3 часа назад Ну так. Эти страшные горшки зря. В них подходит сажать только такую зелень, которая их под собой скроет. Вообще надо было оставить только газон и кресло. Но газон нормальный, а не "тут кусочка не хватило, прикрою цветком или тряпкой" - - Ответить

«Балкон моей мамы. Почти все в нашем доме сделано моим отцом. Например, этот диван и полки»

«Идеальное место для чтения и днем, ​​и ночью»

«Мой балкон»

«Наш балкон, может, и маленький, но это мое любимое место»

«Решил немного навести порядок»

«Мне так нравится мой балкон! Впервые за несколько лет действительно могу им пользоваться»

«Это прекрасное убежище от жары»

«Лоджия всегда использовалась нами как холодный склад. А потом меня перевели на удаленку»

«Какое-то время я ютился на кухне и бегал по комнатам от детей. Но в итоге решил, что нужно забрать себе эту лоджию».

«Снял квартиру. Владелец разрешил делать с балконом все, что только в голову взбредет»