17 человек, которые так круто обустроили свои балконы, что теперь их и тазиком черешни оттуда не выманишь

Фотоподборки
4 часа назад

Балкон — это не просто продолжение квартиры, это, можно сказать, окно в мир. И в последнее время люди прекращают использовать его просто как кладовку для хлама и вьют в нем уютное гнездышко. Герои нашей статьи именно так и поступили. Они так симпатично обустроили свои лоджии, что теперь аж сгорают от нетерпения показать их всему миру.

«Только что закончила украшать свой балкон. Я в восторге»

Marina El Mapache
1 час назад

нахрена городить фигню вокруг раковины?

если она нерабочая, то снять, если рабочая, то зачем городить досочку с мелочью?

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  • Погоди, у тебя там что, раковина на балконе? © Deciram / Reddit
  • Так и есть! В моей стране это обычное явление, мы на раковину еще и вешаем постиранное белье. © misspinato / Reddit

«А раньше тут стояли только мусорные баки»

Капибара в кимоно
3 часа назад

Не поняла. А если дождь? Вообще пестрит, много хлама. Надо было диван из ротанга ставить тогда, и белые подушки.

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«Я его утеплил, так что даже зимой редко закрываю»

«Вот какой у меня балкон в спальне»

«У нас пока нет сада, но благодаря жене теперь кажется, что есть»

«Мой маленький балкон в золотой час»

«Да, это обычные поддоны, поставленные друг на друга. И кстати, фонарики светятся»

Капибара в кимоно
3 часа назад

Правильный подход, Экологичненько. Хотя до дивана ещё добраться надо. А как это сделать, не перебив горшки?

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«До и после. Я очень горжусь тем, что сделала со своим балконом»

Капибара в кимоно
3 часа назад

Ну так. Эти страшные горшки зря. В них подходит сажать только такую зелень, которая их под собой скроет. Вообще надо было оставить только газон и кресло. Но газон нормальный, а не "тут кусочка не хватило, прикрою цветком или тряпкой"

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«Балкон моей мамы. Почти все в нашем доме сделано моим отцом. Например, этот диван и полки»

«Идеальное место для чтения и днем, ​​и ночью»

«Мой балкон»

«Наш балкон, может, и маленький, но это мое любимое место»

«Решил немного навести порядок»

«Мне так нравится мой балкон! Впервые за несколько лет действительно могу им пользоваться»

Marina El Mapache
1 час назад

если рандомно заставить пространство среднекрупным хламом и мелкими объектами, то получится не уютный уголок, а пространство, рандомно заставленное среднекрупным хламом и мелкими объектами

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«Это прекрасное убежище от жары»

«Лоджия всегда использовалась нами как холодный склад. А потом меня перевели на удаленку»

Ana.Rok
3 часа назад

И эта тоска у нас... балконом зовется.
На фоне предыдущих совсем мрак

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«Какое-то время я ютился на кухне и бегал по комнатам от детей. Но в итоге решил, что нужно забрать себе эту лоджию».

«Снял квартиру. Владелец разрешил делать с балконом все, что только в голову взбредет»

Marina El Mapache
1 час назад

садовнику места, конечно, не осталось, но не это ли для него лучшая похвала?:-)

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Владелец, конечно, сильно рисковал, когда разрешил арендателю выкручивать свою фантазию по полной. Ведь у некоторых она иногда выходит из берегов.

Фото на превью RMCPhoto / Reddit

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