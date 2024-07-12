нахрена городить фигню вокруг раковины?
если она нерабочая, то снять, если рабочая, то зачем городить досочку с мелочью?
17 человек, которые так круто обустроили свои балконы, что теперь их и тазиком черешни оттуда не выманишь
Балкон — это не просто продолжение квартиры, это, можно сказать, окно в мир. И в последнее время люди прекращают использовать его просто как кладовку для хлама и вьют в нем уютное гнездышко. Герои нашей статьи именно так и поступили. Они так симпатично обустроили свои лоджии, что теперь аж сгорают от нетерпения показать их всему миру.
«Только что закончила украшать свой балкон. Я в восторге»
нахрена городить фигню вокруг раковины?
- Погоди, у тебя там что, раковина на балконе? © Deciram / Reddit
- Так и есть! В моей стране это обычное явление, мы на раковину еще и вешаем постиранное белье. © misspinato / Reddit
«А раньше тут стояли только мусорные баки»
Не поняла. А если дождь? Вообще пестрит, много хлама. Надо было диван из ротанга ставить тогда, и белые подушки.
«Я его утеплил, так что даже зимой редко закрываю»
«Вот какой у меня балкон в спальне»
«У нас пока нет сада, но благодаря жене теперь кажется, что есть»
Как люди умудряются что-то вырастить? У меня только сладкий батат в банке с водой пророс однажды
«Мой маленький балкон в золотой час»
Правильный подход, Экологичненько. Хотя до дивана ещё добраться надо. А как это сделать, не перебив горшки?
«До и после. Я очень горжусь тем, что сделала со своим балконом»
Ну так. Эти страшные горшки зря. В них подходит сажать только такую зелень, которая их под собой скроет. Вообще надо было оставить только газон и кресло. Но газон нормальный, а не "тут кусочка не хватило, прикрою цветком или тряпкой"
«Балкон моей мамы. Почти все в нашем доме сделано моим отцом. Например, этот диван и полки»
«Идеальное место для чтения и днем, и ночью»
«Мой балкон»
«Наш балкон, может, и маленький, но это мое любимое место»
«Решил немного навести порядок»
«Мне так нравится мой балкон! Впервые за несколько лет действительно могу им пользоваться»
если рандомно заставить пространство среднекрупным хламом и мелкими объектами, то получится не уютный уголок, а пространство, рандомно заставленное среднекрупным хламом и мелкими объектами
«Это прекрасное убежище от жары»
«Лоджия всегда использовалась нами как холодный склад. А потом меня перевели на удаленку»
«Какое-то время я ютился на кухне и бегал по комнатам от детей. Но в итоге решил, что нужно забрать себе эту лоджию».
«Снял квартиру. Владелец разрешил делать с балконом все, что только в голову взбредет»
садовнику места, конечно, не осталось, но не это ли для него лучшая похвала?:-)
Владелец, конечно, сильно рисковал, когда разрешил арендателю выкручивать свою фантазию по полной. Ведь у некоторых она иногда выходит из берегов.