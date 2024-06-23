16 чудо-дизайнеров, полет фантазии которых слегка вышел из берегов

Фантазию порой очень трудно обуздать. Люди, которые умеют включать ее на полную мощность, иногда создают такие творения, что даже и не знаешь, что и подумать. И герои нашей статьи как раз столкнулись с подобными вещами, которые то ли гениальны, то ли просто странные.

«Смотрите, какой стул я нашла на распродаже. Типа, раз у него есть ножки, то ему срочно нужна обувь»

Я бы с этой штуковиной в одной комнате спать не стала. © Yes_that_Carl / Reddit

«Вот какие часы купила моя жена»

«Да, очень практичный дизайн»

«Это туфля-часы»

«Они такие странные. Еще и тяжелые»

«Кое-кто из моего группового чата прислал мне фотографию приготовленного им торта»

«Я сделал наушники для своей жены»

Это потрясающе и ужасно одновременно! © MexicanBee / Reddit

«Соседи специально сделали клумбу под наклоном. И теперь каждый раз, когда идет дождь, по дорожке течет грязь»

«Увидела сегодня в секонд-хенде это чудо»

«Смотрите, какая тут туалетная кабинка»

Зато сразу понятно, занято или нет. © Crankenstein_8000 / Reddit

«Эту вывеску в лифте отеля сложновато прочитать»

«Во время пожарной тревоги не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице».

«Только посмотрите на этот кондиционер. Я смеюсь уже минут 10. Не знаю, это для экономии места или чтобы было больше мороки с его включением»

«Для любителей надувной обуви. Не могу решить, милые они или странные»

«Да, хотелось бы мне носить эту сумку с уверенностью»

Я купила такую для своей свекрови. Она истерически смеялась. © VenetiaMacGyver / Reddit

«Неужели моя сделанная из перфорированной панели полка для туалетной бумаги странная? Моя мама так сильно над ней ухахатывалась»

«Сандалии для тех, кто сегодня не очень хочет показывать свои ноги»