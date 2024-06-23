16 чудо-дизайнеров, полет фантазии которых слегка вышел из берегов
Фотоподборки
16 минут назад
Фантазию порой очень трудно обуздать. Люди, которые умеют включать ее на полную мощность, иногда создают такие творения, что даже и не знаешь, что и подумать. И герои нашей статьи как раз столкнулись с подобными вещами, которые то ли гениальны, то ли просто странные.
«Смотрите, какой стул я нашла на распродаже. Типа, раз у него есть ножки, то ему срочно нужна обувь»
- Я бы с этой штуковиной в одной комнате спать не стала. © Yes_that_Carl / Reddit
«Вот какие часы купила моя жена»
«Да, очень практичный дизайн»
«Это туфля-часы»
«Они такие странные. Еще и тяжелые»
«Кое-кто из моего группового чата прислал мне фотографию приготовленного им торта»
- Мне кажется, он выглядит смешно и мило. © EsmeWeatherpolish / Reddit
- Он, что, его из цемента сделал? © Crystal_Lily / Reddit
«Я сделал наушники для своей жены»
- Это потрясающе и ужасно одновременно! © MexicanBee / Reddit
«Соседи специально сделали клумбу под наклоном. И теперь каждый раз, когда идет дождь, по дорожке течет грязь»
«Увидела сегодня в секонд-хенде это чудо»
«Смотрите, какая тут туалетная кабинка»
- Зато сразу понятно, занято или нет. © Crankenstein_8000 / Reddit
«Эту вывеску в лифте отеля сложновато прочитать»
Надпись, скорей всего, специально сделали не сразу читаемой, после многочисленных попыток ее прочесть, ты точно не забудешь про пользование лифтом
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Ответить
«Во время пожарной тревоги не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице».
«Только посмотрите на этот кондиционер. Я смеюсь уже минут 10. Не знаю, это для экономии места или чтобы было больше мороки с его включением»
«Для любителей надувной обуви. Не могу решить, милые они или странные»
«Да, хотелось бы мне носить эту сумку с уверенностью»
- Я купила такую для своей свекрови. Она истерически смеялась. © VenetiaMacGyver / Reddit
«Неужели моя сделанная из перфорированной панели полка для туалетной бумаги странная? Моя мама так сильно над ней ухахатывалась»
«Сандалии для тех, кто сегодня не очень хочет показывать свои ноги»
Это еще что! Мы тут и сами включили фантазию на полную катушку и «перенесли» с помощью искусственного интеллекта героев старых фильмов и сериалов в наши дни.
Фото на превью Unknown author / Reddit
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