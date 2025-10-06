15 человек, которые даже не планировали заводить мурлыку. Но судьба решила их осчастливить

Считается, что именно человек решает, заводить ему питомца или нет. Вот только это не всегда так. Хвостатые порой врываются в нашу жизнь без спроса, особенно часто так делают кошки. Именно это и произошло с героями нашей статьи. Усатые-полосатые просто повстречались на их пути и процарапали дорогу в их сердца.

1. Когда судьба подбрасывает котят, а заодно и мужа

Иду я однажды гаражами, настроение супер. Вдруг показывается красавчик и ошарашенно на меня смотрит. Ну, думаю, и правильно, отлично же выгляжу. Прохожу мимо, а там коробка с котятами, которые только-только глазки открыли. Останавливаюсь, лихорадочно соображаю, что делать. И тут понимаю, что все это время мы с этим парнем просто таращимся друг на друга. Спрашиваю, что с котятами делать будем? Он говорит, взял бы себе, но много работает и некогда ему будет их выкармливать. А я тогда как раз без работы сидела, но и без денег. В общем, повезли их ко мне, по дороге он купил смесь для них, бутылочку, пеленки, грелку. Я их выкармливала, он периодически приходил на них посмотреть и покупал все нужное. Так я и познакомилась со своим будущим мужем. Котята выросли чудесные, двоих друзьям отдали, одного оставили себе.

2. «Возвращалась с работы, увидела котенка. Сердце екнуло, не смогла пройти мимо. Так начались мои бессонные ночи»

«Подъем 4-5 раз за ночь, чтобы покормить. Массаж животика. Помыть. Поменять пеленки. Я не хотела себе кота, ни сейчас, ни в будущем. А если и думала, что заведу, то хотела, чтобы обязательно была порода. Но судьба решила иначе. Хотя прошло всего 4 дня, я уже понимаю, что это мой кот и другого мне не надо. Правду говорят, что не ты выбираешь кота, это кот выбирает тебя».

3. «У меня 5 лет назад собака с помойки притащила кота и отдавать отказалась. Это был третий кот. Вырос этот комок вот в такого Якова Моисеевича»

4. «Мы спасли котенка. Вот с каким восхищением он смотрит на мою жену»

5. Когда счастье буквально бросается тебе в ноги

Вышла я как-то в магазин, накупила всего, аж рук еле хватило это нести, иду домой. И около подъезда ко мне в ноги бросился котенок с больными глазками. Я смотрю на него, а он смотрит на меня. Он попался мне в очень неудобный момент, у меня как раз просто куча дел была, но я не смогла мимо пройти. Он был совсем маленький, тощенький. Взяла его, закинула продукты домой и поехала в ветеринарку. Прописали ему лечение и кормление каждые 3-4 часа. Ну что делать, стала его выхаживать. А он такой умница оказался! Быстро сам есть научился, глаза очистились уже на следующий день. Такой кабанчик вымахал со временем. Сейчас это мой любимый кот Семен.

6. «Семь лет назад я даже не была кошатницей. А потом меня обнял серый пушистый комочек — и понеслось...»

Каждый человек — кошатник, просто некоторые еще не встретили своего кота. © OldSpiceOdorBlock / Reddit

7. «Моя мама очень хотела завести котенка, но отец был категорически против. И вот однажды возвращаемся мы с дочкой домой на машине»

«Встали на светофоре и увидели возле дороги котенка, который метался и плакал. Дочка его поймала, это оказалась кошечка. Отвезли ее к родителям. Угадайте, чья это теперь любимица? Кто в ней души не чает? Кто ей все покупает? Кто с ней постоянно играет? Конечно, папа».

8. «Нашла эту красавицу в мусорке 3 месяца назад. Ей было около недели. Она меня просто спасает, я так счастлива с тех пор, как мы нашли друг друга»

9. Чего только не сделаешь ради хозяев!

Мой кот Моисей ненавидит обниматься, сидеть на руках и «гладиться». А я для этого кота и заводила! Решила все ему высказать, говорю: «Почему ты меня не любишь? Мне что, другого кота завести?» Он презрительно меня оглядел и исчез. А потом вдруг под конец своих гулянок за шкирку притащил котенка-подростка. Положил мне под ноги и ушел спать. Что делать, оставила. А он такой мурчалка, такой любитель обниматься! Видимо, Моисей решил, что легче от меня откупиться. © Не все поймут / VK

10. «Мой папа и кошка, которая сразу ему не понравилась»

Держу пари, это он купил ей этот милый ошейник! Ха-ха! © ****atthethriftstore / Reddit

11. «Забрала котенка из ветклиники, в которой работала. Со съемной квартиры меня из-за него выперли. Вернулась в родной город в дом к родителям, зато с котом»

12. «Однажды утром увидела этого малыша за окном. Он был голодный, грязный и плакал»

«Мне просто пришлось его приютить. Он покорил даже моего парня, который не был любителем кошек. Юрий теперь не может спать без человека и обожает пушистое одеяло»

13. «Мы с мужем решили сделать его маме „подарок“ — кота. Ну, чтобы ей не скучно было. Нашли котенка на улице, заморыша, отвезли свекрови, она его выходила»

«С тех пор прошло почти 5 лет. Свекровь у нас теперь Кузькина мать, ибо котика она нарекла Кузьмой. Она души в нем не чает. Говорит: „Я выходила его, а теперь он „выхаживает“ меня. Вы мне подарили лечебного кота!“ Ну, лечебного так лечебного. Главное, что всем теперь хорошо».

14. «Мой муж всегда говорил, что он не кошатник, пока не появился этот кот. Они обожают обниматься»

15. Вот это поворот!