14 усатых-полосатых из приюта, которые мигом подобрали ключик к сердцу человека

Приюты — хорошее место, чтобы обзавестись питомцем. Ведь у посетителей есть возможность присмотреться к обитателям, провести с ними время и выбрать исходя из этого друга. Но нередко будущие хозяева, просто мельком увидев пушистика, сразу понимают, что заберут домой именно его.

«Мать отвергла эту кроху слишком рано, и ей дали искусственную. Смотрите, что она с ней вытворяла»

«Она вообще любит спать вниз головой и репетировать устрашающий рык».

«Ее никто не хотел брать. Но как только я ее увидел, сразу понял, что она едет со мной»

«Это лишний раз доказывает, что некоторым животным просто нужен правильный дом».

«Увидела этих двоих и просто не смогла пройти мимо»

«Взяла из приюта кошку, которая все время пряталась. Принесла домой, и вот что она начала вытворять»

«Я-то подготовила для нее кучу укрытий на случай, если она захочет спрятаться, но она почти не отходит от меня».

«Наткнулась на него в приюте 3 года назад. Как же я его люблю!»

«Слева фото моего кота Медведя из приюта. И вот какой он сейчас»

«Я решила стать волонтером в приюте для кошек и влюбилась в Свена. Его отдавали только вместе с другом. Что ж, теперь у меня 2 кота»

«Пару дней назад забрал этого великолепного джентльмена»

Ой, какой он милый. И спасибо, что дали ему хороший дом. © VoodooKittyS197 / Reddit

«После того, как мы с женой спасли ее с улицы вместе с восемью другими кошками, мы отвезли ее в местный приют»

«Там ее „удочерили“, но почти сразу вернули. Мы решили, что сами ее заберем тогда. Она уже позволяет нам гладить себя».

«Мы взяли Грису из приюта 4 года назад. Он очень застенчивый, но несколько дней назад он запрыгнул на диван и просидел там полчаса. Никогда не сдавайтесь»

«Впервые стала „мамой“ кошки. Мы взяли ее из приюта и уже очень любим»

«В приюте сказали, что он дикий. Какая ложь, он такой милый мальчик!»

«Я волонтер в приюте и встречаю множество уникальных кошек и котят, но такого парня вижу впервые!»

«Не могу забыть этого малыша и его крохотные пальчики. На этой неделе он отправляется домой».

Похоже, он носит маленькие носки с кучей дырок! © Prince-Lee / Reddit

«Я работаю волонтером в приюте, и этот парень — самый милый маленький клоун на свете»