14 усатых-полосатых из приюта, которые мигом подобрали ключик к сердцу человека
Приюты — хорошее место, чтобы обзавестись питомцем. Ведь у посетителей есть возможность присмотреться к обитателям, провести с ними время и выбрать исходя из этого друга. Но нередко будущие хозяева, просто мельком увидев пушистика, сразу понимают, что заберут домой именно его.
«Мать отвергла эту кроху слишком рано, и ей дали искусственную. Смотрите, что она с ней вытворяла»
«Она вообще любит спать вниз головой и репетировать устрашающий рык».
«Ее никто не хотел брать. Но как только я ее увидел, сразу понял, что она едет со мной»
«Это лишний раз доказывает, что некоторым животным просто нужен правильный дом».
«Увидела этих двоих и просто не смогла пройти мимо»
Прелесть какая! Мне сначала показалось, что у меня в глазах двоится, а это двое котят, только справа чуть рыжее, а слева немного полнее.
«Взяла из приюта кошку, которая все время пряталась. Принесла домой, и вот что она начала вытворять»
«Я-то подготовила для нее кучу укрытий на случай, если она захочет спрятаться, но она почти не отходит от меня».
«Наткнулась на него в приюте 3 года назад. Как же я его люблю!»
«Слева фото моего кота Медведя из приюта. И вот какой он сейчас»
Как трогательно. Из такой маленькой пищащей крохи вырос такой красавчик. Окрас у него обалденный.
«Я решила стать волонтером в приюте для кошек и влюбилась в Свена. Его отдавали только вместе с другом. Что ж, теперь у меня 2 кота»
«Пару дней назад забрал этого великолепного джентльмена»
- Ой, какой он милый. И спасибо, что дали ему хороший дом. © VoodooKittyS197 / Reddit
«После того, как мы с женой спасли ее с улицы вместе с восемью другими кошками, мы отвезли ее в местный приют»
«Там ее „удочерили“, но почти сразу вернули. Мы решили, что сами ее заберем тогда. Она уже позволяет нам гладить себя».
«Мы взяли Грису из приюта 4 года назад. Он очень застенчивый, но несколько дней назад он запрыгнул на диван и просидел там полчаса. Никогда не сдавайтесь»
«Впервые стала „мамой“ кошки. Мы взяли ее из приюта и уже очень любим»
«В приюте сказали, что он дикий. Какая ложь, он такой милый мальчик!»
«Я волонтер в приюте и встречаю множество уникальных кошек и котят, но такого парня вижу впервые!»
«Не могу забыть этого малыша и его крохотные пальчики. На этой неделе он отправляется домой».
- Похоже, он носит маленькие носки с кучей дырок! © Prince-Lee / Reddit
«Я работаю волонтером в приюте, и этот парень — самый милый маленький клоун на свете»
- Так, где находится ваш приют? © rushbc / Reddit
И вот еще больше счастливых историй о пушистиках, которые обзавелись домом:
Комментарии
Какие же они все чудесные и замечательные! Пусть у каждого питомца будет уютный дом, полный любви!