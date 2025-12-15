17 историй о том, как близкие показали себя без фильтров

Истории
28 минут назад
17 историй о том, как близкие показали себя без фильтров

Иногда люди рядом с нами оказываются совсем не такими, какими мы их представляли. В этой подборке вы найдете истории, в которых близкие раскрыли свои настоящие лица — порой приятно удивляя, порой разочаровывая.

  • Долго встречалась с парнем, подруга всегда поддерживала. И вот мы с ним женимся, наутро рассматриваем подарки. Достаю презент от подруги — постельное белье. Думаю, ладно, может, денег не было. Разворачиваю его — мать честная, там вообще односпальный комплект. И рядом записка: «От всего сердца!» Я смотрю на это и думаю: что именно она мне желает от всего сердца? Чтобы я развелась? Чтобы спала одна? После этого у меня просто отпало всякое желание с ней общаться.
  • Выяснилось, что мой муж может все. Он собирает и чинит компьютеры, готовит и печет, плотничает, занимается легкими электрическими работами, чинит бытовую технику, укладывает полы. Он даже помог мне покрасить и выпрямить волосы (а у меня они длинные и густые). А еще он занимается фотографией и свадебной видеосъемкой так, будто делает это всю жизнь. © LadyCandaceVA / Reddit
  • Мы с братом никогда не были особо близки. Когда он взял из приюта неприглядную и пугливую собаку, я думал, что у него ничего не выйдет, ее уже не перевоспитать: она пережила слишком многое и больше никогда не доверится людям. За несколько месяцев пес превратился в чудесное животное, который нас обожает и любит, когда его гладят. Я считаю, что это крутой поступок со стороны брата, и он изменил мое к нему отношение. © JPi****216 / Reddit
Евга
7 минут назад

А первоисточник в первой истории нам не оставили, чтоб мы не могли сходить и посмотреть, как этой мнительнoй дурe в пaнамку напихали☝️

-
-
Ответить
  • У нас с отцом были не самые лучшие отношения. Они с мамой расстались вскоре после моего рождения, и я видел его два раза в неделю, пока не поступил в колледж. Он совершенно не умеет общаться с людьми, поэтому большинство членов семьи считают его эгоистом. На мой 21-й день рождения он пришел на нашу семейную вечеринку и вручил мне открытку. В ней он на четырех страницах расписал, что хотел бы сделать иначе после моего рождения. Он просил прощения за то, как вел себя по отношению ко мне и к семье, а также благодарил за то, что я его терпел. Услышать это от человека с эмоциональностью ложки было очень трогательно. С тех пор мы постоянно переписываемся, и я ужинаю с ним и его семьей 3-4 раза в месяц. Мой отец вернулся ко мне. © Cxlming / Reddit
  • Когда я сказала маме, что хочу уйти из колледжа, то думала, что она расстроится и прочтет мне целую нотацию. Но она была совершенно спокойна и даже поддержала меня. Я была потрясена. После этого я увидела ее в новом свете. А через пару лет я вернулась в колледж. © Emaliel / Reddit
  • Мы встречались три года до брака. Примерно через год после свадьбы он проговорился, что у него непереносимость лактозы. Он знал, что я обожаю мороженое, и мы часто ели его на свиданиях. Но он ничего мне говорил, чтобы я могла спокойно наслаждаться любимым лакомством. © Queen******13 / Reddit
Юш
19 часов назад

Ну да, ради любимой страдал. Это очень логично. Сам хотел есть, вот и ел.

-
-
Ответить
  • После свадьбы я вдруг заметил, что наши полотенца всегда идеально ровные. Думал — показалось, пока однажды ночью не увидел ее на кухне: она тихонько поправляла уголки. Смущенно сказала, что так ей легче засыпать — будто порядок держит тепло. С тех пор я улыбаюсь каждому ровному полотенцу: ведь за ними стоит ее тихая, теплая любовь ко мне и нашему дому.
  • Я познакомился с девушкой в интернете, она представилась Лизой, в соцсети тоже была как Лиза записана. Два месяца мы общались, переписывались, созванивались. Потом встретились, через месяц я случайно увидел ее паспорт, а там указано, что ее зовут Ульяна. Я спросил, зачем все это, на что она ответила: «Мне просто нравится это имя». © Pavel Korobtchenko / VK
  • Моя жена не умеет определять время по аналоговым часам. Женаты 4 года, вместе 7 лет, и это обнаружилось месяц назад, когда я попросил ее посмотреть время на часах (электричество отключили). Было забавно узнать об этом. © ch*****zone / Reddit
  • Мы с мужем на седьмом году брака выяснили, что покупаем апельсиновый сок без мякоти только потому, что оба думаем, что наша половинка ненавидит мякоть. © Morraine / Reddit
  • Мы познакомились в старших классах. Он пытался за мной ухаживать, но я сказала ему, что мы можем быть только друзьями. Мне не очень нравилась его компания, и я думала, что он такой же, как его приятели. После окончания школы мы иногда пересекались. Однажды он пригласил меня погулять. С ним было так весело, что я поняла, какой он на самом деле милый, искренний, забавный, и все еще испытывает ко мне романтические чувства. Через неделю мы сходили на настоящее свидание, и с тех пор не расстаемся. Встречаемся почти два года и живем вместе уже семь месяцев. Дать ему шанс было самым лучшим моим решением. © knfox / Reddit
  • Моя начальница отлично разбирается в цифрах и планах, но совершенно не умеет строить межличностные отношения. Однажды я публично сказал о ее неумении общаться с людьми. После этого она меня вызвала, я думал, что уволит. Но она просто спросила: «Кажется, ты попал в точку. Я не очень хорошо общаюсь с людьми. Что я могу сделать, чтобы это исправить?» Думаю, у меня было весьма удивленное выражение лица. Теперь она пытается подружиться со всеми и время от времени просит у меня совета. © ktool** / Reddit
  • Я в разводе и счастлив (уже почти 12 лет). После свадьбы я узнал, что она считает свои деньги своими, а мои — нашими. А ведь до заключения брака у нее денег почти и не было. Уже после свадьбы она нашла хорошо оплачиваемую работу, и внезапно ее деньги стали только ее. Долго это не продлилось. © BleedingTeal / Reddit
  • Однажды, спустя примерно семь лет после свадьбы, мы записались в спортзал с бассейном. Она предложила мне посоревноваться. «Ладно, — подумал я, — я неплохо плаваю». Я удивился, когда она предложила мне фору, а потом удивился вдвойне, когда, несмотря на фору, она легко меня обогнала. Оказывается, в школе она участвовала в соревнованиях по плаванию. Супруга, по сути, наполовину дельфин. Но она об этом никогда не говорила. © Unknown author / Reddit
Юш
18 часов назад

Позиция жены однако последовательна. Как считала свои деньги своими, так и считает. Откуда удивление?

-
-
Ответить
  • Подруга ошарашила: «Ты в курсе, что твой парень — богач?» Показала фотки его: дорогие часы, машина. Я спросила у него: «Ты когда мне все рассказать хотел?» Он такой: «А как ты к этому относишься?» Отвечаю, что отлично. Он: «Уф! Завтра же вас познакомлю». Оказывается, он хотел меня познакомить со своим сыном. И никакой он не богач, а просто похожий на него парень. Зато у него есть дети, о которых он не рассказывал. © Не все поймут / VK
  • Он — неряха. Пока мы встречались, выглядел и вел себя безупречно. А теперь разбрасывает одежду, шляпы, бумаги, ставит грязную посуду на кухонный стол, вместо того чтобы пройти лишние пять шагов и поставить ее в раковину. А еще он все теряет: от солнцезащитных очков до кошелька. На деньги, которые мы потратили на покупку всего, что он потерял за последние 20 лет, мы могли бы купить новенькую машину. © BustAMove_13 / Reddit
  • Однажды в соцсети я прочитала историю о женщине, которая только после свадьбы узнала, что ее муж умеет жонглировать. Я сказала своему: «Невозможно не знать, что твой супруг умеет это делать!» И тут мой муж небрежно отвечает: «Ну, допустим, я умею». Я, конечно, ему не поверила, поэтому он схватил несколько яблок и стал ими жонглировать. © MyHusbandIsAPenguin / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее