19 котов, которые покорили правильного человека и теперь живут своей лучшей жизнью

У героев нашей статьи огромные сердца. Они не побоялись взять из приюта и даже с улицы усатых-полосатых, многие из которых были весьма в плачевном состоянии. Благодаря этим чудесным людям пушистики так преобразились, что их уже и не узнать.

1. «Он как младенец: постоянно нуждается во внимании, независимо от того, сколько его получает. Он будет сидеть у вас на руках вечно. Мне так повезло, что я нашла этого маленького человечка»

2. «У моего кота были некоторые накладки с туалетом. Завела ему котенка для компании, и это решило его проблему!»

«Наш кот не любил пользоваться лотком, потому что его раздражал наполнитель, и все свои нужды справлял в ванную или раковину. Потом мы завели котенка, наш кот принял его как родного. Котенок лотком пользуется вовсю, и глядя на него, наш кот тоже стал потихоньку в него ходить. Писает он по-прежнему в ванную, но другие дела делает в лотке. Это пусть и не полная, но все-таки победа!»

3. «3 дня назад девушка моего брата увидела, как из машины выкидывают кошку с котятами. Она поймала их всех и пристроила, а одного оставила себе»

4. «Кота оставили на крыше гаража, там его нашел сантехник. К счастью, ему смогли найти новую любящую семью»

5. «Можете поверить, что это один и тот же кот? Прошло 3 месяца с тех пор, как мы его взяли»

6. «Кисик, когда его нашли под поддоном на складе. И каким он стал»

7. «Мы „удочерили“ 17-летнюю кошечку. Если вы соберетесь брать кошку, я настоятельно рекомендую взять постарше»

«У меня всю жизнь были кошки, но еще никто не любил меня так сильно, как она. Она следует за мной повсюду!»

Пусть в нашем мире будет больше таких людей, как вы. © Unknown author / Reddit

8. «Мы взяли Пампкина 5,5 месяцев назад из приюта в качестве друга для нашей кошки»

«Когда он к нам попал, был просто кожа да кости, глаза и нос все время были грязными. И вот какой он сейчас. Люблю его так сильно!»

9. Разница в год

10. «Наша „находка“ на парковке. Горжусь малышкой!»

11. «Пошла за котенком, а вернулась домой с двумя. Это брат и сестра, не хватило духу их разлучить»

12. «Фотографии нашей бубочки до того, как мы его забрали, и 2 года спустя. У меня разрывается сердце, когда я вижу, каким испуганным и одиноким он был»

13. «5 дней назад „усыновила“ светленького котенка, чтобы он стал другом для моего 4-летнего кота. Сегодня они наконец-то подружились как следует! Я так счастлива!»

14. «От брошенной к любимой. Я подобрала ее, и вот какой она стала через 3 месяца»

15. «Взяла недавно эту глухую кошечку, она продолжает громко мяукать. Даже не знаю, что это значит»

Киса просто не привыкла к новому месту, не может слышать, какие потенциальные враги находятся поблизости. Вероятно, она дает всем знать, что она здесь. Моей глухой кошечке тоже было очень сложно привыкнуть к новому месту, она тоже громко мяукала. Потребовалось несколько месяцев, чтобы она успокоилась. © dohtje / Reddit

16. «Забрал из приюта кошку. Вы посмотрите, что она отчебучила спустя 3 дня!»

«Я горжусь этой фотографией, от нее у меня улыбка до ушей, серьезно, это просто очаровательно! Как же я люблю эту кошку!»

17. «До и после того, как его одарили заботой»

Ого! Он стал таким богатырем! © diacrum / Reddit

18. «Взяла эту милую кошечку в качестве компаньона для своей взрослой кошки»

19. «До и после приюта»