19 котов, которые покорили правильного человека и теперь живут своей лучшей жизнью

Добро
2 часа назад

У героев нашей статьи огромные сердца. Они не побоялись взять из приюта и даже с улицы усатых-полосатых, многие из которых были весьма в плачевном состоянии. Благодаря этим чудесным людям пушистики так преобразились, что их уже и не узнать.

1. «Он как младенец: постоянно нуждается во внимании, независимо от того, сколько его получает. Он будет сидеть у вас на руках вечно. Мне так повезло, что я нашла этого маленького человечка»

2. «У моего кота были некоторые накладки с туалетом. Завела ему котенка для компании, и это решило его проблему!»

«Наш кот не любил пользоваться лотком, потому что его раздражал наполнитель, и все свои нужды справлял в ванную или раковину. Потом мы завели котенка, наш кот принял его как родного. Котенок лотком пользуется вовсю, и глядя на него, наш кот тоже стал потихоньку в него ходить. Писает он по-прежнему в ванную, но другие дела делает в лотке. Это пусть и не полная, но все-таки победа!»

3. «3 дня назад девушка моего брата увидела, как из машины выкидывают кошку с котятами. Она поймала их всех и пристроила, а одного оставила себе»

ucTepu4ka
12 часов назад

Живодёры 😡ну сдайте в приют, если совсем возиться не хочется, но вот так выкинуть...

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4. «Кота оставили на крыше гаража, там его нашел сантехник. К счастью, ему смогли найти новую любящую семью»

5. «Можете поверить, что это один и тот же кот? Прошло 3 месяца с тех пор, как мы его взяли»

6. «Кисик, когда его нашли под поддоном на складе. И каким он стал»

7. «Мы „удочерили“ 17-летнюю кошечку. Если вы соберетесь брать кошку, я настоятельно рекомендую взять постарше»

«У меня всю жизнь были кошки, но еще никто не любил меня так сильно, как она. Она следует за мной повсюду!»

8. «Мы взяли Пампкина 5,5 месяцев назад из приюта в качестве друга для нашей кошки»

«Когда он к нам попал, был просто кожа да кости, глаза и нос все время были грязными. И вот какой он сейчас. Люблю его так сильно!»

9. Разница в год

10. «Наша „находка“ на парковке. Горжусь малышкой!»

11. «Пошла за котенком, а вернулась домой с двумя. Это брат и сестра, не хватило духу их разлучить»

Сумська Д.
17 часов назад

Аналогично. Соня и Беня прожили вместе 13 лет, сейчас одна Соня, но Бенчик был наиумнейшим котом

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12. «Фотографии нашей бубочки до того, как мы его забрали, и 2 года спустя. У меня разрывается сердце, когда я вижу, каким испуганным и одиноким он был»

13. «5 дней назад „усыновила“ светленького котенка, чтобы он стал другом для моего 4-летнего кота. Сегодня они наконец-то подружились как следует! Я так счастлива!»

14. «От брошенной к любимой. Я подобрала ее, и вот какой она стала через 3 месяца»

15. «Взяла недавно эту глухую кошечку, она продолжает громко мяукать. Даже не знаю, что это значит»

  • Киса просто не привыкла к новому месту, не может слышать, какие потенциальные враги находятся поблизости. Вероятно, она дает всем знать, что она здесь. Моей глухой кошечке тоже было очень сложно привыкнуть к новому месту, она тоже громко мяукала. Потребовалось несколько месяцев, чтобы она успокоилась. © dohtje / Reddit

16. «Забрал из приюта кошку. Вы посмотрите, что она отчебучила спустя 3 дня!»

«Я горжусь этой фотографией, от нее у меня улыбка до ушей, серьезно, это просто очаровательно! Как же я люблю эту кошку!»

17. «До и после того, как его одарили заботой»

18. «Взяла эту милую кошечку в качестве компаньона для своей взрослой кошки»

19. «До и после приюта»

Фото на превью DangerousWolf4963 / Reddit

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