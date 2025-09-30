11 фактов из жизни великих писателей, о которых в школе нам никто не рассказывал

У поэта было сомнительное «хобби» — он влюблял в себя женщин, притворяясь, что у него есть к ним романтические чувства. Когда девушка отвечала ему взаимностью, он тут же прекращал ухаживания. Однажды он проделал свой трюк с невестой друга, якобы пытаясь спасти его от необдуманного брака. Девушка разорвала помолвку с женихом, будучи уверенной, что они с Лермонтовым предназначены друг другу, а поэт ответил на ее слова отказом, заявив: «Теперь я не пишу романов — я их делаю».