11 фактов из жизни великих писателей, о которых в школе нам никто не рассказывал

15 часов назад

Мы думаем, что знаем о своих любимых писателях если не все, то почти все. Но спорим, вы и не догадывались, что Николай Васильевич Гоголь вовсе не был брюнетом, как может показаться по его портретам, а Антон Павлович Чехов давал своей жене весьма неоднозначные прозвища? Если нет, то приготовьтесь узнать эти и другие факты о писателях.

Агата Кристи

  • Самый известный в мире автор детективов страдала от дисграфии — расстройства, из-за которого она не могла писать от руки, поскольку буквы расставлялись в хаотичном порядке. Интересно, что это не касалось машинного письма, поэтому она набирала тексты на печатной машинке или надиктовывала.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Наталия
Наталия

Таким образом Лермонтов отомстил девушке, Екатерине Сушковой, которая смеялась над ним, накормила его пирожками с опилками. Причем отомстил спустя несколько лет. Назвать это "хобби" было бы опрометчиво. Истории его отношений с Варенькой Лопухиной и Натальей Ивановой совсем другие

-
-


У поэта было сомнительное «хобби» — он влюблял в себя женщин, притворяясь, что у него есть к ним романтические чувства. Когда девушка отвечала ему взаимностью, он тут же прекращал ухаживания. Однажды он проделал свой трюк с невестой друга, якобы пытаясь спасти его от необдуманного брака. Девушка разорвала помолвку с женихом, будучи уверенной, что они с Лермонтовым предназначены друг другу, а поэт ответил на ее слова отказом, заявив: «Теперь я не пишу романов — я их делаю».

Иван Сергеевич Тургенев

  • Когда Тургеневу было 20 лет, он отправился на пароходе в Германию. На судне случился пожар, и будущего писателя обуяла паника. Он бегал по всему кораблю, расталкивая детей и женщин, крича, что он единственный сын богатой вдовы, которая заплатит за его спасение. Факт, сам по себе не красящий Тургенева, усугублялся и тем, что фраза про единственного сына была враньем: у него был еще и старший брат. Кроме того, в своих воспоминаниях об этом событии он перенес свое поведение на некоего генерала, а себе приписал невиданную смелость, указав, что он участвовал в спасении людей.

Антон Павлович Чехов

CatKate


ничего не странно, у нас с мужем тоже много своих семейных странных прозвищ, это мило)

-
-

  • Переписку Антона Павловича и его супруги Ольги Книппер уже саму по себе можно считать полноценным литературным произведением. Однако нам интересно не это, а слова, которыми писатель обращался к ней. Среди ласковых — да-да, именно ласковых
    прозвищ, — были «замухрышка», «крокодил души моей», «лошадка» и даже «собака». Звучит немного странно, согласны?

Даниэль Дефо

  • Точная дата рождения автора «Робинзона Крузо» неизвестна — исследователи его творчества считают, что он появился на свет в 1660 году. Пять лет спустя началась эпидемия чумы, а годом позже случился Великий лондонский пожар, который пощадил всего три дома — дом будущего писателя и два по соседству. Кстати, при рождении Дефо носил фамилию Фо (Foe), приставку «Де» он добавил позже, иногда рассказывая знакомым, что происходит из рода неких Де Бо Фо.

Николай Алексеевич Некрасов

  • С именем Некрасова связана как минимум одна пикантная история. На протяжении 16 лет он состоял в отношениях с Авдотьей Панаевой, которая была дамой замужней. Некрасов начал ухаживать за женщиной, — ее семейный статус его ничуть не смущал, — но она долгое время отвергала его попытки сближения. Когда Авдотья все же сдалась, то не нашла ничего лучше, чем познакомить любовника и супруга, Ивана Панаева. Более того, мужчины даже умудрились подружиться, а Некрасов жил в их доме некоторое время. Этот странный тройной союз распался с кончиной Ивана.

Эдгар Аллан По

CatKate


Блин, ну это же известный факт, про родоначальника детективов, с какого перепугу неожиданность то?

-
-

  • Вопреки распространенному мнению, Аллан — это не имя, а фамилия. Маленький Эдгар остался без родителей и был усыновлен супругами Аллан, которые и дали ему свою фамилию.
    Кстати, а вы знали, что именно Эдгар Аллан По написал первый в мире детектив? Его поэма «Убийство на улице Морг» стала прародителем нового жанра. Считается, что именно работа По вдохновила Артура Конан Дойла на создание рассказов о Шерлоке Холмсе. Неожиданно, правда?

Иван Александрович Гончаров

  • Гончарова и Тургенева связывала дружба, которая была прервана Иваном Александровичем. Гончаров посчитал, что Тургенев «вырвал» сюжеты своих нескольких произведений из «Обрыва». По этому поводу был собран третейский суд из цензоров и критиков, которые постановили, что никакого плагиата не было. Конфликт, казалось бы, был разрешен, но писатели больше никогда не общались.

Николай Васильевич Гоголь

O_о


Светлыми. Просто грязными. Сальные блондинистые волосы выглядят гораздо темнее, а Гоголь был известным грязнулей. Ок, там какая-то травма была, комплексы и всё такое, но результат налицо.

-
-

  • Гоголь, был, наверное, одним из самых эпатажных и экзальтированных писателей 19 века. Он обожал готовить, — особенно макароны с сыром, -—умел вязать и ткать, а еще ненавидел свой собственный нос. И еще один удивительный факт: мы привыкли, что на всех портретах Гоголь изображен с темными волосами, однако в действительности его локоны были светлыми.

Иван Андреевич Крылов

  • Крылов, как и Гоголь, был человеком весьма своеобразным. В молодости он участвовал в кулачных боях, из которых часто выходил победителем. Все знают, что баснописец очень любил поесть и мог уместить в себя огромные порции еды. А вот о том, что его внешний вид шокировал светское общество, знают не все. Писатель был весьма неряшлив, часто ходил нечесаным и в грязной одежде, а все замечания по этому поводу просто-напросто игнорировал.

Лев Николаевич Толстой

  • Ближе к концу жизни Толстого настиг духовный кризис. Он стал носить простую одежду, исключил из рациона мясо и занимался физическим трудом — фактически стал своего рода хиппи. В это же время работы Толстого стали больше философскими трудами, нежели художественными произведениями. Изменилась и его оценка собственных более ранних творений — в 1909 году он сказал: «Они привлекают внимание к моим серьезным вещам»

Какой из фактов показался вам самым впечатляющим? Может, и вы знаете еще какие-нибудь истории о знаменитых людях? Поделитесь в комментариях.

villiss


Адме! При просмотре экран прыгает, неожиданно врубается реклама со звуком! Вы издеваетесь, да?

-
-


