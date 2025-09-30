Таким образом Лермонтов отомстил девушке, Екатерине Сушковой, которая смеялась над ним, накормила его пирожками с опилками. Причем отомстил спустя несколько лет. Назвать это "хобби" было бы опрометчиво. Истории его отношений с Варенькой Лопухиной и Натальей Ивановой совсем другие
11 фактов из жизни великих писателей, о которых в школе нам никто не рассказывал
Мы думаем, что знаем о своих любимых писателях если не все, то почти все. Но спорим, вы и не догадывались, что Николай Васильевич Гоголь вовсе не был брюнетом, как может показаться по его портретам, а Антон Павлович Чехов давал своей жене весьма неоднозначные прозвища? Если нет, то приготовьтесь узнать эти и другие факты о писателях.
Агата Кристи
- Самый известный в мире автор детективов страдала от дисграфии — расстройства, из-за которого она не могла писать от руки, поскольку буквы расставлялись в хаотичном порядке. Интересно, что это не касалось машинного письма, поэтому она набирала тексты на печатной машинке или надиктовывала.
Михаил Юрьевич Лермонтов
У поэта было сомнительное «хобби» — он влюблял в себя женщин, притворяясь, что у него есть к ним романтические чувства. Когда девушка отвечала ему взаимностью, он тут же прекращал ухаживания. Однажды он проделал свой трюк с невестой друга, якобы пытаясь спасти его от необдуманного брака. Девушка разорвала помолвку с женихом, будучи уверенной, что они с Лермонтовым предназначены друг другу, а поэт ответил на ее слова отказом, заявив: «Теперь я не пишу романов — я их делаю».
Иван Сергеевич Тургенев
Тургенев жил с оперной певицей Полиной Виардо, которая была замужней женщиной.
- Когда Тургеневу было 20 лет, он отправился на пароходе в Германию. На судне случился пожар, и будущего писателя обуяла паника. Он бегал по всему кораблю, расталкивая детей и женщин, крича, что он единственный сын богатой вдовы, которая заплатит за его спасение. Факт, сам по себе не красящий Тургенева, усугублялся и тем, что фраза про единственного сына была враньем: у него был еще и старший брат. Кроме того, в своих воспоминаниях об этом событии он перенес свое поведение на некоего генерала, а себе приписал невиданную смелость, указав, что он участвовал в спасении людей.
Антон Павлович Чехов
- Переписку Антона Павловича и его супруги Ольги Книппер уже саму по себе можно считать полноценным литературным произведением. Однако нам интересно не это, а слова, которыми писатель обращался к ней. Среди ласковых — да-да, именно ласковых
прозвищ, — были «замухрышка», «крокодил души моей», «лошадка» и даже «собака». Звучит немного странно, согласны?
Даниэль Дефо
- Точная дата рождения автора «Робинзона Крузо» неизвестна — исследователи его творчества считают, что он появился на свет в 1660 году. Пять лет спустя началась эпидемия чумы, а годом позже случился Великий лондонский пожар, который пощадил всего три дома — дом будущего писателя и два по соседству. Кстати, при рождении Дефо носил фамилию Фо (Foe), приставку «Де» он добавил позже, иногда рассказывая знакомым, что происходит из рода неких Де Бо Фо.
Николай Алексеевич Некрасов
- С именем Некрасова связана как минимум одна пикантная история. На протяжении 16 лет он состоял в отношениях с Авдотьей Панаевой, которая была дамой замужней. Некрасов начал ухаживать за женщиной, — ее семейный статус его ничуть не смущал, — но она долгое время отвергала его попытки сближения. Когда Авдотья все же сдалась, то не нашла ничего лучше, чем познакомить любовника и супруга, Ивана Панаева. Более того, мужчины даже умудрились подружиться, а Некрасов жил в их доме некоторое время. Этот странный тройной союз распался с кончиной Ивана.
Эдгар Аллан По
- Вопреки распространенному мнению, Аллан — это не имя, а фамилия. Маленький Эдгар остался без родителей и был усыновлен супругами Аллан, которые и дали ему свою фамилию.
Кстати, а вы знали, что именно Эдгар Аллан По написал первый в мире детектив? Его поэма «Убийство на улице Морг» стала прародителем нового жанра. Считается, что именно работа По вдохновила Артура Конан Дойла на создание рассказов о Шерлоке Холмсе. Неожиданно, правда?
Иван Александрович Гончаров
- Гончарова и Тургенева связывала дружба, которая была прервана Иваном Александровичем. Гончаров посчитал, что Тургенев «вырвал» сюжеты своих нескольких произведений из «Обрыва». По этому поводу был собран третейский суд из цензоров и критиков, которые постановили, что никакого плагиата не было. Конфликт, казалось бы, был разрешен, но писатели больше никогда не общались.
Николай Васильевич Гоголь
- Гоголь, был, наверное, одним из самых эпатажных и экзальтированных писателей 19 века. Он обожал готовить, — особенно макароны с сыром, -—умел вязать и ткать, а еще ненавидел свой собственный нос. И еще один удивительный факт: мы привыкли, что на всех портретах Гоголь изображен с темными волосами, однако в действительности его локоны были светлыми.
Иван Андреевич Крылов
- Крылов, как и Гоголь, был человеком весьма своеобразным. В молодости он участвовал в кулачных боях, из которых часто выходил победителем. Все знают, что баснописец очень любил поесть и мог уместить в себя огромные порции еды. А вот о том, что его внешний вид шокировал светское общество, знают не все. Писатель был весьма неряшлив, часто ходил нечесаным и в грязной одежде, а все замечания по этому поводу просто-напросто игнорировал.
Лев Николаевич Толстой
- Ближе к концу жизни Толстого настиг духовный кризис. Он стал носить простую одежду, исключил из рациона мясо и занимался физическим трудом — фактически стал своего рода хиппи. В это же время работы Толстого стали больше философскими трудами, нежели художественными произведениями. Изменилась и его оценка собственных более ранних творений — в 1909 году он сказал: «Они привлекают внимание к моим серьезным вещам»
Какой из фактов показался вам самым впечатляющим? Может, и вы знаете еще какие-нибудь истории о знаменитых людях? Поделитесь в комментариях.
