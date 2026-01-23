15 случаев в аэропортах и на вокзалах, где сюжеты закрутились похлеще, чем в кино

Вокзалы и аэропорты — это места, где время течет иначе, а случайные встречи могут изменить судьбу. Здесь ты можешь встретишь любовь всей жизни спустя годы или оказаться в ночнушке в толпе с чужими паспортами.

Мы собрали 15 историй, случившихся в пути, которые доказывают: жизнь — лучший сценарист, а в залах ожидания разыгрываются комедии и мелодрамы, достойные больших экранов.