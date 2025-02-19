20+ человек, которые умудрились влипнуть в незабываемую историю на вокзале или аэропорту

Не какого-то известного поп-певца, а Гарри Стайлза. Несколько лет назад весь мир фанател от One Direction, даже я их знаю, хотя не слушаю. А Эминем и 10 лет назад уже был ретро.С чего бы его молодые девочки с визгами встречали? 10 лет назад был 2015-й, а не 1995-й.