Не какого-то известного поп-певца, а Гарри Стайлза. Несколько лет назад весь мир фанател от One Direction, даже я их знаю, хотя не слушаю. А Эминем и 10 лет назад уже был ретро.С чего бы его молодые девочки с визгами встречали? 10 лет назад был 2015-й, а не 1995-й.
20+ человек, которые умудрились влипнуть в незабываемую историю на вокзале или аэропорту
Истории
1 час назад
Для большинства людей аэропорты и вокзалы ассоциируются прежде всего с бесконечными очередями, суетой и постоянной спешкой. Но некоторые везунчики умудряются влипнуть там в такие приключения, что они запоминаются даже лучше, чем само путешествие.
- Сижу на вокзале, слышу объявление по громкой связи: «На вокзале работает бизнес-зал, где вы можете провести время в ожидании поезда в уютной, доброжелательной обстановке.» То есть в обычном зале ожидания обстановка грязная и недоброжелательная? © sar13 / Pikabu
- Друг рассказал одну историю. Стоит на вокзале девушка, покупает билет. Кассир ее спрашивает: «Вам в плацкарт или в общий?» На что покупательница отвечает: «А плацкарт быстрее доедет?» © lolwut22 / Pikabu
- Нужно было встретить лучшую подругу с поезда. Поехали вечером с четырехлетней дочкой на вокзал, купили воздушные шарики, любимый торт подружки, встали у входа и ждем. Тут подходит к нам бабуля, и мне буквально пришлось утаскивать ребенка. Нет, мы не испугались, просто женщина улыбнулась, а моя дочь начала радостно кричать, что хочет такие же классные золотые зубы, как у этой бабули. © Мамдаринка / VK
- Дико не выспался перед полетом. Приползаю как сонная муха на предполетный досмотр, а у меня чемодан настолько забит, что даже на рентгене ничего не видно. Инспектор берет багаж, чтобы его открыть, ну и я из лучших побуждений (вдруг мое барахло во все стороны разлетится) выдаю: «Вы там поаккуратнее, а то и жахнуть может». И только потом в ужасе понимаю, что ляпнул. Слава богу, мне попался головастый сотрудник. «Хотите сказать, что у вас вещи слишком плотно упакованы?» — спрашивает. Я отчаянно киваю, и он спокойно все проверяет. Да уж, стоило мне все-таки выпить кофейку перед досмотром. © mokomull / Reddit
- Возвращались семьей с отдыха на море, но обратные билеты заранее не купили. Приезжаем на вокзал — и тут выясняется, что денег на билеты не хватает. Мама пошла обзванивать родственников, а мы с сестрой бродили вокруг вокзала и неожиданно нашли деньги — как раз хватило на билеты обратно. Вдруг через пару дней, уже дома, у мамы волшебным образом пропала та же сумма прямо из кошелька. Видимо, Вселенная забрала свой долг. © Палата № 6 / VK
- Оставил сумку с вещами в камере хранения на вокзале и благополучно забыл про нее почти на месяц. Пришел — камера, конечно, пустая, сумку переместили на склад забытых вещей на том же вокзале. Удивительно, но все оказалось в целости. Правда, пришлось около часа участвовать в перечислении и описи доставаемых из сумки вещей: «Носки такие-то, заварочный чайник такой-то». © pzzzzv / Pikabu
- Сидел в кафешке в аэропорту, тут мимо меня пробегает толпа визжащих девиц с плакатами, на которых фото какого-то известного поп-певца. А следом за ними идет Эминем с охранниками. Причем возбужденные барышни его в упор не заметили. Я не выдержал и спросил: «Неужели они ждали не вас?» На что Эминем аж вздрогнул и пробормотал: «Господи, надеюсь, что нет!» © Fifth_Wall0*** / Reddit
- Познакомился в аэропорту с одним чуваком, разговорились, пока ждали самолет. Объявляют посадку — и выясняется, что мы не только летим одним рейсом, но еще и сидим в одном ряду. Ок, приземлились, попрощались — мне еще предстояло два часа ехать на машине в другой город. Заселяюсь в отель и на следующий день встречаю этого же товарища за завтраком! А потом еще и выяснилось, что когда-то мы учились в одном классе. © riphitter / Reddit
- Как-то мне пришлось проторчать в аэропорту 18 часов — мой рейс постоянно отменяли. Забыл зарядку, телефон быстро разрядился, плюс я посеял карточку и вообще ничего не мог купить. © FeeFiFoF*** / Reddit
- Как-то раз увидел, как мужчина перед вылетом схомячил шесть вареных яиц, одно за другим. Причем выглядел вполне прилично — костюм с иголочки. А потом он куда-то ушел, оставив все свои вещи, и на посадке я его уже не видел. В любом случае меня очень порадовало, что этот кадр не летел рядом со мной. © TheDogWhistle / Reddit
- Проходил предполетный досмотр, и мои наушники вывалились из корзины, когда проезжали сквозь рентгеновский аппарат. Провод запутался в роликах, которые двигали ленту, и в результате весь механизм навернулся. Пока сотрудники ругались, а очередь роптала, я потихоньку схватил свой рюкзак и смылся. © geeksquadwho / Reddit
- Сидела в аэропорту и никак не могла понять, кто же рядом со мной так сердито ворчит. Наконец увидела, что у тетеньки рядом со мной на коленях переноска, а в ней сидит озверевший кошак. © 2gecko1983 / Reddit
- Наш вылет задержали, потому что какой-то товарищ не пришел на посадку, а его чемодан уже загрузили в самолет. Пришлось подождать, пока его найдут и вытащат — дескать, вопрос безопасности. По прилете пошла забирать багаж. Проторчала у карусели час, все чемоданы разобрали, остался только один — и явно не мой. Так что из самолета, судя по всему, выгрузили не вещи того подозрительного пассажира, а мои. © 7evenstar / Reddit
- Мне было лет 5–6. Ехала с дедушкой и бабушкой в другой город с пересадкой. Пока мы ждали поезд, бабушка захотела сходить на экскурсию, а дед остался на вокзале с сумками. Я решила посидеть с ним. Только бабуля ушла — дед сразу в ларек умчал, и мне стало скучно. Ну и я побежала за бабушкой. Даже нашла ее и сказала, что дедуля меня отпустил. Когда спустя два часа мы вернулись, дед уже все усы искрутил и чуть с ума не сошел, пока меня искал. © Подслушано / VK
- Потеряла на вокзале кошелек и паспорт. Надеялась на добрых людей. В кошельке денег немного, но куча карточек, визиток, скидок. И самое дорогое — билет из кинотеатра в Барселоне, где я была со своим мужчиной. Так вот, через несколько часов после потери меня забросали СМС-ками — банки присылали коды для подтверждения оплаты. Кто-то нашел кошелек и пытался снять деньги. Было очень обидно и неприятно. © Подслушано / VK
- Летела домой, на регистрации мне заявляют, что рейс переполнен и мне нужно ждать другой пять дней. А мне 16, денег по нулям, где остановиться — не знаю. Я рыдаю, и неожиданно сотрудница говорит, что пилот предложил мне лететь прямо в кабине. На радостях прибегаю к самолету и узнаю, что какая-то дама отказалась в последний момент лететь, и мне достанется место в первом классе. Сумасшедший день. © happyskittles / Reddit
- Однажды наблюдал, как чувак рядом с пустым гейтом решил спортом заняться: делал приседания, отжимания — в общем, выполнял всю положенную программу. © thepatman / Reddit
Режим спортивный и не хотел пропускать тренировку. Есть люди, которые пропустят одну, потом вторую, а потом бросят. А так - дисциплина.
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- Ждала вылета самолета, который немного задерживался. Вдруг ко мне подходит стюардесса, присаживается рядом и заботливо спрашивает: «Солнышко, а где твой сопровождающий?» У меня просто челюсть отвисла. Стюардесса увидела мои выпученные глаза, присмотрелась повнимательнее и в шоке выдает: «Да ты же не ребенок!» Оказывается, кто-то из пассажиров сообщил экипажу, что рейсом, похоже, летит малыш без сопровождения. Мне, на секундочку, было 22 года. © Fieryirishplease / Reddit
- Наблюдал тут, как один парень полчаса до хрипоты спорил со службой безопасности аэропорта. А все потому, что ему запретили пронести бензопилу в салон самолета. Действительно, почему бы и нет. © F*****Unicorn / Reddit
- Однажды я больше трех часов проторчал на досмотре в аэропорту. Весь мой багаж перетрясли, каждую вещь под лупой осмотрели, при этом одно и то же спрашивали. Потом еще час гоняли рюкзак через рентген. А потом выяснилось, что сотрудники нашли в рюкзаке съемный каркас и никак не могли понять, что это. © FrenchAffair / Reddit
- Как-то застряли в аэропорту — прилетели ночью и ждали, когда начнут ходить автобусы. Два часа проторчали в пустом зале: ни кафе, ни магазинов, еще и бесплатный Wi-Fi закончился. Муж уже слегка звереть начал. Решила сходить на разведку, расписание автобусов узнать. Выхожу из зала — и обалдеваю: вокруг гигантский холл с магазинами, ресторанами, толпы народа бродят, жизнь бурлит. Видимо, мы по глупости сели в каком-то пересадочном зале. Причем стеклянные стены, отделяющие помещение от холла, были намертво закрашены, так что этой красоты мы просто не заметили.
Кстати, и сам перелет может оказаться просто незабываемым. Кому-то везет с попутчиками, а другим с членами экипажа.
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