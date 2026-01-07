16 примеров того, как люди превратили свой дом в настоящий райский уголок
Иногда кажется, чтобы жить в раю, нужно уехать на тропический остров. Но эти люди доказали: достаточно немного фантазии, терпения и любви к своему дому. Они превратили обычные квартиры, дачи и даже съемные комнаты в настоящие уголки счастья, где хочется остаться навсегда.
«Переделал ворота своего дома, очень доволен результатом»
- Боже, да это мечта! © No-Visual-5587 / Reddit
«До и после»
Помещения для чтения всегда находят отклик в моей душе)
У этого ещё и прекрасное окно!
Жаль, что теперь комменты с фото не проходят.
- Я хочу остаться тут навсегда! © Level-Post-1990 / Reddit
«У меня скоро должен родиться малыш, и мы подготовили для него детскую. Большинство вещей куплены в секонд-хенде или сделаны своими руками»
«Бюджетная входная группа»
А где здесь входная группа - справа или слева?
И что может считаться группой - лопата с тачкой или груда камней и синий пластик?
«Свежий день с ясным небом на моей веранде»
- Мне здесь нравится все! Даже свитер для песика подобран в цвет. © Visual_Lie_1242 / Reddit
«Это мой первый собственный угол, поэтому я немного сошла с ума и покрасила стены в розовый. Не слишком ли все это смотрится в одном месте?»
Че наброчились, бордель- бордель...Может у неё в детстве не было комнаты-барби вот и навёрстывает девочка, угол то первый...🤣🤣🤣
- Мне нравится розовый цвет, и, думаю, здесь будут хорошо смотреться крупные тропические растения. © amelisha / Reddit
«На ванную мы потратили почти 1,5 года! Все сделано своими руками. Наш дом был построен в 1918 году, и мы вдохновлялись этим периодом»
Того и гляди - из ванны появится зеленоватая рука с длинными черными ногтями...
- Святый боже, это же пир для глаз! © Gold-Interview90** / Reddit
«Заднее крыльцо моего дома туманным утром»
- Так уютно! © ConsciousStart8934 / Reddit
«Уютный уголок в моей спальне, который убаюкивает меня по ночам и заставляет улыбаться по утрам»
Слишком свободно картины висят, можно было их внахлест повесить)
«Хотела обновить жутковатый подвал в своем доме, но бюджет не позволял разгуляться»
- Честно говоря, и раньше здесь было не так уж жутко, но теперь подвал выглядит просто потрясающе! © chicken_and_jojos_yo / Reddit
«В итоге это оказалась кухня моей мечты, и да, кухни могут быть уютными»
Блин, эта круглая дырка в стене, это Америка 60-тых, или Израиль 70-тых. Так и ждёшь чувака с длинными волосами и гитарой, и чувиху на толстенных каблуках и в миниплатье с расклешённой юбкой...🤣🤣🤣
«Первая моя квартира-студия в тюдоровском стиле»
«Фото до и после нашей уютной спальни»
Заходишь в клетку, ложишься спать, над головою какой-то ..ять.
И выбивалка вдруг на стене - для гобелена? Или по мне?
«Когда я только переехала, мое сердце было разбито, а спальня превратилась в унылую, одинокую яму отчаяния. Сегодня я ее обожаю»
Какая пестренько-светлая эта яма унылого отчаянья...Меня тоже туда роняйте, когда и если !!!🤣🤣🤣
«Только что закончила украшать свой новый дом! Он крошечный, но он мой»
Зато из спальни на кухню за две секунды можно дойти...Главное в постирочную не проскочить по ощибке....🤣🤣🤣
«Девушка бросила меня и съехала. Обновил гостиную на деньги, которые откладывал на кольцо»
- Похоже, деньги потрачены не зря! © TriEdgeFury / Reddit
Глядя на эти чудесные преобразования, понимаешь: необязательно иметь огромный бюджет или дизайнерское образование, чтобы создать уют. А какой уголок в вашем доме уже можно назвать райским?