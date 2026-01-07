16 примеров того, как люди превратили свой дом в настоящий райский уголок

1 час назад
Иногда кажется, чтобы жить в раю, нужно уехать на тропический остров. Но эти люди доказали: достаточно немного фантазии, терпения и любви к своему дому. Они превратили обычные квартиры, дачи и даже съемные комнаты в настоящие уголки счастья, где хочется остаться навсегда.

«Переделал ворота своего дома, очень доволен результатом»

«До и после»

Ёжик в авокадо
1 день назад

Помещения для чтения всегда находят отклик в моей душе)
У этого ещё и прекрасное окно!
Жаль, что теперь комменты с фото не проходят.

-
-
Ответить

«У меня скоро должен родиться малыш, и мы подготовили для него детскую. Большинство вещей куплены в секонд-хенде или сделаны своими руками»

«Бюджетная входная группа»

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

А где здесь входная группа - справа или слева?
И что может считаться группой - лопата с тачкой или груда камней и синий пластик?

-
-
Ответить

«Свежий день с ясным небом на моей веранде»

«Это мой первый собственный угол, поэтому я немного сошла с ума и покрасила стены в розовый. Не слишком ли все это смотрится в одном месте?»

Iosi Merson
1 час назад

Че наброчились, бордель- бордель...Может у неё в детстве не было комнаты-барби вот и навёрстывает девочка, угол то первый...🤣🤣🤣

-
-
Ответить
  • Мне нравится розовый цвет, и, думаю, здесь будут хорошо смотреться крупные тропические растения. © amelisha / Reddit

«На ванную мы потратили почти 1,5 года! Все сделано своими руками. Наш дом был построен в 1918 году, и мы вдохновлялись этим периодом»

Alena
13 минут назад

Того и гляди - из ванны появится зеленоватая рука с длинными черными ногтями...

-
-
Ответить

«Заднее крыльцо моего дома туманным утром»

«Уютный уголок в моей спальне, который убаюкивает меня по ночам и заставляет улыбаться по утрам»

«Хотела обновить жутковатый подвал в своем доме, но бюджет не позволял разгуляться»

  • Честно говоря, и раньше здесь было не так уж жутко, но теперь подвал выглядит просто потрясающе! © chicken_and_jojos_yo / Reddit

«В итоге это оказалась кухня моей мечты, и да, кухни могут быть уютными»

Iosi Merson
51 минута назад

Блин, эта круглая дырка в стене, это Америка 60-тых, или Израиль 70-тых. Так и ждёшь чувака с длинными волосами и гитарой, и чувиху на толстенных каблуках и в миниплатье с расклешённой юбкой...🤣🤣🤣

-
-
Ответить

«Первая моя квартира-студия в тюдоровском стиле»

«Фото до и после нашей уютной спальни»

Alena
7 минут назад

Заходишь в клетку, ложишься спать, над головою какой-то ..ять.
И выбивалка вдруг на стене - для гобелена? Или по мне?

-
-
Ответить

«Когда я только переехала, мое сердце было разбито, а спальня превратилась в унылую, одинокую яму отчаяния. Сегодня я ее обожаю»

Iosi Merson
45 минут назад

Какая пестренько-светлая эта яма унылого отчаянья...Меня тоже туда роняйте, когда и если !!!🤣🤣🤣

-
-
Ответить

«Только что закончила украшать свой новый дом! Он крошечный, но он мой»

Iosi Merson
43 минуты назад

Зато из спальни на кухню за две секунды можно дойти...Главное в постирочную не проскочить по ощибке....🤣🤣🤣

-
-
Ответить

«Девушка бросила меня и съехала. Обновил гостиную на деньги, которые откладывал на кольцо»

Глядя на эти чудесные преобразования, понимаешь: необязательно иметь огромный бюджет или дизайнерское образование, чтобы создать уют. А какой уголок в вашем доме уже можно назвать райским?

