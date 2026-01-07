16 примеров того, как люди превратили свой дом в настоящий райский уголок

Иногда кажется, чтобы жить в раю, нужно уехать на тропический остров. Но эти люди доказали: достаточно немного фантазии, терпения и любви к своему дому. Они превратили обычные квартиры, дачи и даже съемные комнаты в настоящие уголки счастья, где хочется остаться навсегда.

«Переделал ворота своего дома, очень доволен результатом»

«До и после»

Я хочу остаться тут навсегда! © Level-Post-1990 / Reddit

«У меня скоро должен родиться малыш, и мы подготовили для него детскую. Большинство вещей куплены в секонд-хенде или сделаны своими руками»

«Бюджетная входная группа»

«Свежий день с ясным небом на моей веранде»

Мне здесь нравится все! Даже свитер для песика подобран в цвет. © Visual_Lie_1242 / Reddit

«Это мой первый собственный угол, поэтому я немного сошла с ума и покрасила стены в розовый. Не слишком ли все это смотрится в одном месте?»

Мне нравится розовый цвет, и, думаю, здесь будут хорошо смотреться крупные тропические растения. © amelisha / Reddit

«На ванную мы потратили почти 1,5 года! Все сделано своими руками. Наш дом был построен в 1918 году, и мы вдохновлялись этим периодом»

Святый боже, это же пир для глаз! © Gold-Interview90** / Reddit

«Заднее крыльцо моего дома туманным утром»

«Уютный уголок в моей спальне, который убаюкивает меня по ночам и заставляет улыбаться по утрам»

«Хотела обновить жутковатый подвал в своем доме, но бюджет не позволял разгуляться»

Честно говоря, и раньше здесь было не так уж жутко, но теперь подвал выглядит просто потрясающе! © chicken_and_jojos_yo / Reddit

«В итоге это оказалась кухня моей мечты, и да, кухни могут быть уютными»

© CotaPT / Reddit Iosi Merson 51 минута назад Блин, эта круглая дырка в стене, это Америка 60-тых, или Израиль 70-тых. Так и ждёшь чувака с длинными волосами и гитарой, и чувиху на толстенных каблуках и в миниплатье с расклешённой юбкой...🤣🤣🤣 - - Ответить

«Первая моя квартира-студия в тюдоровском стиле»

«Фото до и после нашей уютной спальни»

«Когда я только переехала, мое сердце было разбито, а спальня превратилась в унылую, одинокую яму отчаяния. Сегодня я ее обожаю»

«Только что закончила украшать свой новый дом! Он крошечный, но он мой»

«Девушка бросила меня и съехала. Обновил гостиную на деньги, которые откладывал на кольцо»