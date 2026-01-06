20+ историй о прозвищах, которые можно рассказывать вместо анекдотов

У нас в школе из учителей мужского пола был только запойный матерщинник-трудовик лет 50+. И ещё военрук, такой же старый и лысый, как коленка, но с брежневскими бровями.

Представил себе ту училку, которая "с половиной мужчин в школе перевстречалась", и подумал, что пришлось бы ей на военруке останавливаться — Валентин Павлович вряд ли hа её чары бы поддался, градусов маловато.

Вообще, конечно, школа, где сегодня много мужиков работает — большое исключение.