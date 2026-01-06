Коллектив на той работе подобрался либо шибко возрастной, либо очень уважающий старое кино.
Потому как про товарища Огурцова сегодня вспомнят не только лишь все даже 40- и 50-летние
20+ историй о прозвищах, которые можно рассказывать вместо анекдотов
Родители выбирают нам имена с любовью и заботой (ну, как правило), а вот одноклассники, коллеги и иже с ними чувствительностью не отличаются и часто награждают нас «говорящими» прозвищами. В нашей сегодняшней статье есть муж Карлсон, богач Зеленая шишка и физрук Жених, встречаться с которым мы вам очень не советуем.
- Был у нас пацан по кличке Золушка. Лазали они как-то по саду, и сторож погнался за ними. Все рванули через забор, и одного сторож настиг на заборе и сдернул с него кроссовку. Мужик оказался занудным и умудрился с этой кроссовкой припереться в школу, где пытался найти ее владельца. © Сломанное измерение vj6ht587thr / Dzen
- У нас во дворе была девушка, которую все называли Бричка. Как-то старшие попросили друга к ней сгонять. Пошел он, стучит в дверь, а открывает не она. Пацан растерялся, забыл как Бричку зовут, да и кличку эту забыл, и в итоге произнес: «Здрасьте, а Телега дома?» © ToughWolf / Pikabu
- На работе нашему отделу было поручено организовать новогодний вечер. Начальница толкнула пафосную речь, а потом умудрилась забраковать целых 12 вариантов нашего сценария. За это и получила почетное прозвище «Товарищ Огурцова». © Подслушано / Ideer
- Были в походе, прямо с рюкзаками и палатками. Остановились заночевать в ущелье. Вся группа смогла поставить свои палатки так, чтоб ветер не сильно трепал и всякие сучья с камнями в спину не втыкались. Все, кроме Дани. Он раза 4 палатку переносил, ибо ее срывал ветер. Колышки вбить не было возможности, ибо кругом сплошной камень. Получил кличку Кочевник. © 9thRodriges / Pikabu
- Как то делали мы кованые перила в дом одному важному перцу. Приехали, смонтировали, следы сварки подкрасили. Перила бежевого цвета. Для выделения фактуры нанесли медную патину. В начале и конце каждого поручня стояли декоративные шишки. Через месяц он звонит и говорит: «Ребята, что-то у меня шишка нижняя позеленела». От контакта с потом рук медь окислилась и стала зеленой. С тех пор этого заказчика все называли Зеленая шишка. © Николай Герасимов / Dzen
- Знакомый хотел почесать собаку, а она испугалась и рванула от него в фонтан. К парню прилепились кличка Герасим. © Денис Гордеев / ADME
- Работал я как то в одной фирме, занимались шторами, карнизами и жалюзи. А я был на покраске и красил в основном деревянные колечки, которые на карнизах висят. Колечек этих у нас был целый склад, мешки до потолка... И я любил на них лежать и отдыхать, за что и получил прозвище Властелин Колец. © Ulnarfan / Pikabu
- Есть подруга юности. Кличка у нее Колесо. Давным-давно был какой-то праздник, и она заснула. Ребята к ней подошли и спрашивают: «Катюх, куда колесо от дизеля дела?» Она в ответ полусонная, мол, в прихожей стоит, пальто накрыла. 30 лет прошло, а она все равно Катька Колесо. © Paloma Blanca. / Dzen
- Перед важным совещанием решил сходить на улицу подышать. Там на меня с деревьев грохнулась пара клопов-вонючек, которых я не заметил. В конференц-зале я сел на стул и благополучно их раздавил, размазав по белой рубашке. Очень невесело было наблюдать за реакцией совета директоров, корчившихся от запаха клопов в душном помещении. Никогда так быстро не защищал проект. Теперь в компании у меня прозвище Петрушка. © Подслушано / Ideer
- У меня есть знакомый Саня с прозвищем Четвертый. Он женился на женщине, у которой три предыдущих мужа тоже были Сашками. Теперь он император Александр Четвертый. © Антон Чигур / Dzen
- У моего мужа был друг, его все называли Чайником. Нервный был и быстро закипал. © Za Lina / Dzen
- Работал у нас физрук Жених. Всех своих дам замуж звал уже через месяц и кольцо дарил. А свадьбу откладывал. Больше года никто не продержался. Тут к нам пришла биологичка из другой школы. Физрук и к ней подкатил. Не знал бедняга, что ее прозвали Каракуртом (паучихи этого вида самцов съедают) на предыдущем месте работы. Со всеми перевстречалась, и половина мужиков из той школы уволились, потому что жарковато в учительских стало.
У нас в школе из учителей мужского пола был только запойный матерщинник-трудовик лет 50+. И ещё военрук, такой же старый и лысый, как коленка, но с брежневскими бровями.
Представил себе ту училку, которая "с половиной мужчин в школе перевстречалась", и подумал, что пришлось бы ей на военруке останавливаться — Валентин Павлович вряд ли hа её чары бы поддался, градусов маловато.
Вообще, конечно, школа, где сегодня много мужиков работает — большое исключение.
- Нас было трое друзей со школы, вместе поступили в одно училище и там получили свои прозвища. Один был темноволосым и кудрявым — стал Пушкиным, я с вьющимися волосами и небритыми усами — Лермонтовым, а третий постригся налысо и мы окрестили его Маяковским. © Николай Прозоров / Dzen
- Работали на коттеджном поселке и был у нас электрик, который ходил по этим коттеджам и исправлял маленькие косяки. Звали его Блуждающий Ток. © Вадим Б. / Dzen
- У нас была учительница по русскому и литературе, которую мы всем классом прозвали Маргаритой — в честь пиццы, потому что она постоянно уплетала пиццу в столовке. Однажды она услышала, что мы с подругой говорим про нее и так называем. Она и спрашивает, мол, а почему Маргарита. Мы в ужасе молчим. И тут она мечтательно расплывается в улыбке: «А! Булгаков! Спасибо, девочки!» И почему-то нам стало очень стыдно, хотя правду она и не узнала. © Подслушано / Ideer
Учительница русского очень позитивна 😊 даже если и поняла, почему Маргарита, виду не подала
- У нас один посетитель всегда заказывал жюльен. Официанты, глядя в окно: «О, Грибоедов приехал». © golovasova / Dzen
- В студенчестве подрабатывал официантом и у нас был постоянный клиент по прозвищу Сквидвард. Он всегда был чем-то недоволен и жаловался, но все его все равно любили. И вот однажды он попросил меня ему позвонить, телефон не мог найти. Я звоню ему, а на экране — Сквидвард. Он увидел и промолчал. Дальше все так же приходил к нам. © maxshopanov
- Вчера у мужа болела спина, а он играл с собакой, перетягивая с ней мячик. И в какой-то момент у него что-то хрустнуло в плече, и спина прошла. Теперь у собаки новое прозвище — собака Остеопака. © ikapika16
- Одно время с подругой часто ужинали в одном ресторане. И заказывали каждый раз одно и то же: я — жюльен, она — саламат (национальное блюдо). Заранее звонили и предупреждали, что едем, чтобы к нашему приезду все уже готово было. Один раз позвонила и слышу, как администратор на кухню передает: «Жюльен и Саламат едут». © Анна Попова / Dzen
- У нас был один охранник, который на вопрос: «Как дела?» всегда отвечал: «Куда луччи!» Некоторые даже нарочно у него интересовались делами, чтобы услышать, как он это говорит. Вот так его и прозвали — Кудалуччи. Почти итальянская фамилия! Много лет прошло, уж никто и не помнит, как его на самом деле звали, а кличку помнят. © Ромашкодил / Dzen
- Я к чаю покупаю разные вкусности: эклеры, профитроли, капкейки, шоколадные конфеты, торты. Тем временем муж литрами поглощает только варенье. Причем всех видов, а также джемы, повидло и все такое похожее. Теперь я его зову Карлсоном. © imeliza905
Комментарии
Последняя история класс. Вкусняшки в безопасности.
Буквально сегодня - беру коробку конфет, чтоб занести соседу за оказанную услугу. Вижу, что как-то неплотно в упаковке сидит (там коробка, а к ней еще сумочка прилагается). Вынимаю. Целофана сверху нет. Открываю - сожрана половина верхнего слоя. Притом , что короька стояла в шкафу, от глаз подальше, а на столе в свободном доступе похожие конфеты, только россыпью. Ну как так-то?
Был у нас в одном из коллективов коллега, которого называли Гомер. Не в честь греческого поэта, понятно, а в честь главы семейства Симпсонов. Так как был он лыс, пузат и жизнерадостен
У нашего историка была кличка Кирпич. Он внешне на него был похож и новые темы так рассказывал - отрывисто и сухо, как кирпичи клал.