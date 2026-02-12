История хоть и выдумка, но... Парень, который во время романтика достал кольцо для мамы, он что имел в виду? Думал, что сейчас показать его самое время?...
16 человек, чей День святого Валентина прошел так, что это не забудется и через 10 лет
Мы уверены: чтобы порадовать любимого человека, не нужно ждать определенной даты, ведь забота работает круглый год. 14 февраля не всегда является синонимом романтики: иногда это — лотерея, а иногда — настоящий тест на чувство юмора. И, конечно, День святого Валентина умеет подкидывать курьезные ситуации.
- По работе я часто мастерю поделки и покупаю для этого разные материалы. Однажды перед 14 февраля приобрела упаковку блесток в виде сердечек и после занятия бросила открытую пачку во внутренний карман сумки и забыла о них. Через пару дней понадобилось заменить сим-карту. В офисе оператора девушка попросила документ. Легким движением руки вынимаю паспорт, а за ним фонтаном летят сердечки! Я, не моргнув глазом, говорю: «Я — фея! Вас ждет любовь!» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В День святого Валентина мой парень устроил романтику: свечи, музыка, ужин. Когда он достал красивую коробочку, у меня сердце забилось быстрее: сейчас будет предложение! Открыл ее, вытащил кольцо и вдруг говорит: «Только не делай выводов!» Оказалось, это кольцо было для его мамы: завтра был ее день рождения, и сын решил сделать ей вот такой подарок. Мы посмеялись, а предложение я получила через год.
- На вечеринке в честь Дня святого Валентина в школе мы дарили друг другу открытки типа «Ты — моя Валентинка». Одна открытка выделялась среди остальных. Вернее, не она сама, а старинные золотые часы, которые были примотаны к ней скотчем. Я в замешательстве прочла открытку, она была от моего соседа по парте. Я была польщена, и остаток дня прошел в неловком молчании. Позже вечером мама подошла ко мне и спросила, получила ли я золотые часы от Стива. Она велела мне аккуратно положить их обратно в рюкзак и вернуть Стиву на следующий день. Его мать сказала моей, что это семейная реликвия. Конечно, мы вернули часы. Спасибо, Стив. 40 лет спустя это все еще мой лучший подарок на День святого Валентина! © Gingerlocks4 / Reddit
- Я приготовила для своего бывшего хороший ужин. По дороге домой с работы он позвонил и сказал, что сегодня вечером идет гулять с другом, и что он забыл мне об этом сказать. © Relevant-Future7519 / Reddit
- Минусы маленького городка — это романтический ужин с супругом в самом модном ресторане города, когда за соседним столом справа сидит один бывший с новой девушкой, а слева — другой с беременной женой. Вот так и прошел самый нелепый День святого Валентина в моей жизни. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мои родители договорились, что друг другу на 14 февраля подарят окна. Да-да, окна. «Ты мне подаришь окно в спальню, а я тебе в гостиную. Идет?» Вот такая она, взрослая жизнь. © Не все поймут / VK
- На третий год нашего брака у нас с женой был финансовый кризис. Мы решили ничего не делать и просто остаться дома. Она хотела украшения для нашего нового дома, и я нашел в интернете кучу бесплатных вещей. Вечером мы смотрели видеоуроки по изготовлению украшений ко Дню святого Валентина, пекли и готовили вместе. Каждый раз, когда мы развешиваем развешиваем эти самодельные валентинки, я с теплом вспоминаю тот день. © Unknown author / Reddit
- Много лет назад мы решили сделать День святого Валентина особенным событием для детей и отмечать его всей семьей. Муж дарит мне небольшой подарок, а я готовлю ему его любимое блюдо. Детям муж покупает мягкие игрушки и шоколад, а еще мы все вместе ходим в ресторан. А себе я покупаю невероятно дорогую выпечку. © buncatfarms / Reddit
Если в собственной жизни всё хорошо, то глубоко по фиг на всех бывших и их беременных жен. Дурацкий праздник был бы, если бы дама сидела в кафе одна в праздники, а рядом все эти бывшие с новыми женщинами
- Однажды я попыталась удивить своего партнера изысканным ужином, но наша собака опрокинула десерт, и все вылилось в забавный беспорядок. Это было точно не то, что я планировала! © Different_Poet4001 / Reddit
- Однажды моя коллега, она же подруга, попросила меня поздравить с Днем святого Валентина ее троюродного брата: «Он один, только расстался, хандрит». Я позвонила, поздравила, мы поболтали. Спустя неделю сижу работаю, подруга-сотрудница кричит мне: «Какой у тебя адрес?» Называю и замечаю, что она говорит по телефону. Минут через пять: «Какие планы на завтра?» Я говорю, что никаких. И тут меня что-то настораживает. А она: «К тебе мой брат напросился, ну тот, которого поздравляла. Очень уж он запал на твой голос». Пришел. Мы хохотали до трех часов ночи, разговаривая ни о чем! Ночевал у меня на раскладном кресле. Утром сказал, что хочет быть со мной. Встречались мы с ним недолго... Моя сотрудница-подруга-родственница стала еще и свидетельницей на нашей свадьбе. © My Story / VK
- Парень пригласил меня на свидание в День святого Валентина, потому что хотел встретиться с моей лучшей подругой. Он знал, что она собирается потусоваться в пиццерии в торговом центре, и хотел через меня завязать с ней разговор. © MillenihilistBeatnik / Reddit
- Встречалась как-то с парнем. Близилось 14 февраля, и я решила устроить уютный домашний ужин. После работы запекла курочку с картошкой, сделала салат, красиво сервировала стол. Он пришел, подарил цветы, но, увидев еду, вдруг надулся: «А почему не морепродукты или рыбу красную? Одумаешься — звони». И ушел. Я действительно «одумалась» и набрала номер. Только не его, а лучшей подруги. В итоге мы отлично посидели, все съели, кино посмотрели. © Карамель / VK
В ответ на его надутые губы надо было спросить- а почему подарок не бриллиантовое колье с серёжками?
- Мне подарили пустые магазинные валентинки. Парень сказал, что не знает, что написать. Как ребенок, придумывающий отговорку, чтобы не делать домашнее задание. © Creepy-Ad1173 / Reddit
- В школе была влюблена в Лешку из 10-го «Б». В День святого Валентина подумала: была не была, и отправила валентинку. И вот день Х настал. На перемене слышу эти заветные: «Катя, спасибо! Давай дружить?» Я оборачиваюсь и столбенею — там был не Леша, а Леня. Самовлюбленный нарцисс и первый красавчик класса. Он, счастливый такой, протягивает мне мою валентинку. А там имя неразборчиво написано, Лешу за Леню легко было принять. Вот так я и начала встречаться со своим будущим мужем. А где тот Леша, я уже и не знаю, потеряла контакт давно.
- Мой бывший упомянул, что любит поэзию. Я купила ему книгу любовных стихов и оставила на одной из страниц трогательную записку. Он подарил мне какой-то ароматический диффузор из аптеки, в пластиковом пакете с чеком и ценником. © sherbet_lemonade / Reddit
- Весь год я веду блог, где записываю все шутки и цитаты мужа, которые рассмешили меня. Каждый год на День святого Валентина я перечитываю записи, записываю их в оригинальной форме и дарю ему в качестве валентинки. © Key-Ad529 / Reddit
Ох уж эти подростковые любови, когда один парень легко заменяется другим 😁 Лёша, Лёня - всё едино)