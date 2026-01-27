15 историй о днях рождения, которые прошли не по сценарию, зато запомнились всем

День рождения — единственный день в году, когда сюрприз считается заботой, даже если он слегка выбивает из колеи. Мы собрали истории о днях рождения, над которыми остается только посмеяться или вспоминать о них как о самых нелепых и трогательных моментах. В них дарят кирки, принимают ванную с курьезным наполнением и умудряются отметить праздник без виновника торжества.