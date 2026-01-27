что-то у меня "юбилей" и "рожать увезли" плохо совмещаются. или мадам из тех, кто и 20 лет юбилеем числит?
15 историй о днях рождения, которые прошли не по сценарию, зато запомнились всем
День рождения — единственный день в году, когда сюрприз считается заботой, даже если он слегка выбивает из колеи. Мы собрали истории о днях рождения, над которыми остается только посмеяться или вспоминать о них как о самых нелепых и трогательных моментах. В них дарят кирки, принимают ванную с курьезным наполнением и умудряются отметить праздник без виновника торжества.
- Муж пообещал устроить мне на день рождения сюрприз: «Тебя будет ждать ванна с лепестками, как в кино!» Я лечу домой на крыльях счастья, предвкушаю розы и свечи. Захожу в ванную, но запах странный, как на кухне. Приглядываюсь, а это сушеный лавровый лист плавает. Муж виновато разводит руками: «Роз в цветочном нормальных не было, все вялое. А лаврушка тоже листья, да и пахнет приятно, для кожи, говорят, полезно!» Купалась я в супе, но заботу оценила.
- Кирка. Не декоративная. Прочная, ярко-оранжевая и черная кирка. Мой друг не знал, что дарят людям на 21-летие, поэтому пошел в магазин и вдохновился там. © argonuggut / Reddit
- Был у меня день рождения. Вдруг звонок с незнакомого номера. Беру трубку, там бывшая: «Юра, с днем рождения!» Делаю вид, что не понял: «Спасибо, а кто это?» Она ядовито: «Твоя несбывшаяся мечта». А я протяжно так: «Феррари!» Заблокировал этот номер, надеюсь, бывшая больше не будет беспокоить. © Палата № 6 / VK
- Я на юбилей свой толпу созвала, а в ночь меня рожать увезли. Я бы предупредила, но не до того было. Вот народ собрался и без меня мой день рождения отметил. © YellowN / Pikabu
- Мои друзья устроили мне вечеринку-сюрприз. Они разослали приглашения в соцсети с подробными инструкциями: всем принести забавные шляпы и ждать меня в местном кафе. А потом один из них случайно пригласил меня на эту вечеринку в этой же соцсети. © Unknown author / Reddit
- Когда училась в техникуме, был у нас такой случай. Параллельная группа скинулась на день рождения одной девочки, чтобы вместе отметить, чай попить с тортиком и прочее. Отметили, но девочки той не было, потому что ее забыли позвать. Потом еще и назвали неблагодарной. Они же ее день варенья отмечали. Больше они на праздники не скидывались. © messenger6 / Pikabu
- Пришла девочка из соседнего кабинета и говорит, что у коллеги день рождения, и она принесла торт, надо скинуться на подарок. Мы собрали деньги и ждем, когда нас позовут на чай. Под вечер спрашиваем ту девочку: когда же нам идти? А та заявляет: «А мы торт уже съели, так получилось, но деньги вы все равно сдайте, мы ж один коллектив». Вот молодцы, как праздновать, так сами, а как на подарок, так дайте. Находчивые, однако. © Палата № 6 / VK
- Мой 22-й день рождения был веселым, потому что одна из моих соседок по комнате связалась с моими родителями и уговорила их отправить мои подарки ей. Потом она разослала их нашим друзьям по кампусу. Разумеется, я об этом не знала. Затем она попросила всех этих людей подойти ко мне в день рождения, который был накануне экзаменов, поздравить, вручить мне подарок и сказать, от кого он. © Unknown author / Reddit
- Я пришел подстричься, и парикмахер спросил меня: «Мой сын сегодня в школу пошел, а в какую среднюю школу ходишь ты?» Так началось мое 28-летие... © 751assets / Reddit
- У подруги день рождения. Рассказывает: «Мне сегодня сотрудники пол в офисе по дороге от входа к кабинету выложили сердцами из кофейных зерен. Я попросила оставить их на весь день, чтобы любоваться. Пришел клиент, посмотрел и задал вопрос: «Это вы что, с мышами боретесь?» © Убойные Истории / VK
- Мы отмечали день рождения одногруппника своей студенческой компанией, его позвали, а он не пришел, так как отмечал в более близком ему кругу, хотя обещал заехать. А мы ведь даже подарок купили. © flomic / Pikabu
- Родители устроили мне вечеринку в честь дня рождения. Украсили дом, сделали барбекю и даже украсили сад. Это было здорово! Они просто забыли мне об этом сообщить. В тот вечер мне нужно было работать, а когда я вернулась домой, то обнаружила, что в саду и доме идет вечеринка с друзьями, но без меня. Они даже успели разрезать праздничный торт... © Oityouthere / Reddit
- Мой друг, у которого есть ключи от моего дома, устроил мне вечеринку-сюрприз. Званый вечер, торт, все дела. А я в итоге вообще на него не пришел! Возвращался домой от мамы, решил заскочить в супермаркет за продуктами. И тут я встречаю потрясающую девушку. Предложил ее подвезти, начали болтать. Слово за слово, и вот мы уже гуляем, она зовет меня к себе на чай. Смотрим фильм, часы мчатся. Общаемся всю ночь, а в три ночи звонок от друга: «Ты где? Все уже спят тут». Но что поделать, это был лучший день рождения в моей жизни. © СИТУАЦИЯ / VK
- Вчера у сотрудницы был день рождения. Утром отдел снабжения купил ей цветы в подарок от руководства. В обед тортик, поздравления, вручение цветов. А сегодня ее попросили зайти в отдел снабжения и расписаться в получении цветов, так как их внесли в бухгалтерскую программу. Вот это верх бюрократии! © Убойные Истории / VK
- Однажды мама сказала мне, что мы отметим мой день рождения в фастфуде вместе с моим другом. Мы приехали к дому друга, и мама объяснила, что он у бассейна. Я подошел к воротам, оттуда выскочило человек двадцать, и все разом крикнули: «Сюрприз!» Я был в полном замешательстве. Подошел к другу и спросил, готов ли он пойти в фастфуд, так что маме пришлось оттащить меня в сторонку и объяснить, что это сюрприз на мой день рождения... Я был не очень сообразительным ребенком. © zektron42 / Reddit
