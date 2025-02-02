20+ человек, которые получили подарок, и так и сели

Фантазия некоторых людей порой не знает границ, когда речь заходит о выборе подарка родным и близким. Одни презенты вызывают у одариваемых восторг, а другие — оторопь. О подарках, которые порадовали или возмутили, рассказываем в этой статье.

Когда твой друг обожает шутки

Я — владелец небольшой сети кофеен. Не так давно праздновал тридцатилетие и созвал всех в свою кофейню. Мой друг взял микрофон и выдал на весь зал: «Ой, честно, надоела эта ерунда, что ты тут наливаешь! Надеюсь, теперь кофе здесь заиграет другими красками!» И достает огромный пакет растворимого кофе «3 в 1»... Я посмеялся, а потом мы всем желающим заваривали кофе со вкусом студенческих лет. © Палата № 6 / VK

«В прошлом году на день рождения я почти взвыла: „Подарите мне палку колбасы!“ А сегодня получила вот это. Целый, непрерывный моток сосисок! Удивление и счастье!»

Когда человек не понимает ни намеков, ни прямой речи

Устроила мужу скандал на тему: «Почему я тебе дарю на день рождения хорошие дорогие наборы инструментов в машину и прочие крутые причиндалы, а ты мне — одну розочку, и считаешь, что все в порядке?!» Он психанул, спросил: «Что ты хочешь?» Я сказала: «Мне все равно, главное — увидеть, что с душой. Ну или хотя бы что-то нужное. А цветы я ненавижу!» В итоге муж ушел и через час принес мне брелок со скорпионом из ближайшего ларька. Это был самый отвратительный подарок! А муж — уже бывший. © SkazkaSoap / Pikabu

«В деревне у бабушки была одинокая соседка-старушка. Все считали ее вредной и злющей, а я очень любила забегать к ней в гости. Мне она казалась Бабой-Ягой»

© AtatoraMatushka / Pikabu Григорий Гаврилов 24 минуты назад "Мне все равно, главное — увидеть, что с душой". Значит - цветы априори без души? Просчитать предпочтения мужчины труда не составляет: инструмент для рукастого - в самый раз, в "десятку". А что прикажете делать с женщиной, если она сама не может разобраться в своих пристрастиях? Уже лет пятнадцать прошло как мои жена и теща едва не до драки спорили про цвет штор в комнате: одна - "темножелтые", другая "светлокоричневые". Шторы давно уже нету и живем мы с женой давно отдельно, но они и сейчас время от времени возвращаются к полемике, но уже со смехом, без ругани. Парфюмерия/косметика? Почти стопроцентный промах. Одежда/обувь/сумка/нижнее белье? Аналогично. Если бы жена хотя бы намеками транслировала свои ожидания, а муж игнорировал - тогда еще понятны причины возмущения. А так... Сначала - все равно, а потом - самый гадкий подарок. - - Ответить

«И вот однажды сижу я, мелкая, на крышке сундука у бабульки этой в гостях, а она печь топит. Молчим (она вообще никогда не говорила со мной). Вдруг бабушка поворачивается ко мне, смотрит с больно уж теплой улыбкой, загадочно подходит к буфету. Достает из ящика завернутую в тряпки книгу и дарит ее мне. Мои эмоции невозможно передать словами! Как же я полюбила этот подарок, самый ценный подарок в моей жизни!

Уже лет 17 этой бабушки нет в живых, как и нет ее дома, но у меня осталось то, что возвращает меня мысленно в детство. Каждый раз, когда я беру в руки эту книгу, я словно вижу улыбку этой старушки. Хоть улыбки на ее лице никто и не помнит, но в моих фантазиях она всегда есть».

Креативность — путь к успеху

А я однажды подарил камень своей девушке. Она хотела новый телефон, а я был нищим студентом. Поэтому, чтобы просто так не дарить деньги, я взял с улицы булыжник, нацарапал на нем поздравления, под него положил деньги и все это завернул в красивую бумагу. В итоге мы 5-й год женаты. © Unknown author / Pikabu

Читайте книги

Парень подарил книгу. Начала читать тем же вечером и через день закончила. А в конце был конвертик с письмом, в котором было написано: «Если ты дочитала до конца — ты та, с которой я хочу быть до конца своих дней». Пишу об этом молодому человеку, на что он отвечает: «Я дарю эту книгу девушкам, с которыми я был вместе. Никто из них эту книгу даже не открывал. А ты прочитала ее. Ты выйдешь за меня?» © Не все поймут / VK

«Друг подарил мне вот такой фрукт. Вскрыв его, я увидел то, о чем давно мечтал! Это гироскопический тренажер для предплечий и кистей рук»

Мамы умеют быть щедрыми

Я помню, мама привела меня в магазин за набором кукольной мебели. Тогда она только стала появляться. У нас денег никогда особо не было, жили от зарплаты до зарплаты, а иногда приходилось и в долг просить. А тут в магазине был такой выбор! Сразу три набора: спальня, столовая и камин на батарейках. И я стою, мнусь, не могу выбрать, что кукле нужнее: спать, есть или просто классный камин. А мама говорит: «Давайте все!» Я даже тогда, в 7 лет понимала, что это неподъемно для нас. А теперь вообще не представляю, в чем маме потом пришлось ужиматься, чтобы подарить мне это. © GrunkaLunka / Pikabu

«Мне знакомая на день рождения подарила ношеный детский комбинезон. Что ж, не пропадать же добру»

Бабуля знает толк в подарках

Когда мне было лет 25, бабуля приехала в гости и привезла мне странный большой сверток. Вручила со словами: «Я, наверное, не дождусь твоей свадьбы никогда. Вот тебе твое приданое, пользуйся, а то моль сожрет». Я развернула сверток, а это оказалось большое пуховое одеяло. К слову, замуж я все-таки вышла через 3 года. Спим с мужем только под этим одеялом. © MiJulik / Pikabu

«Сын мужа попросил в подарок 3D-ручку. Первое, что он сделал, — колечко для меня, потому как знал, что я люблю всякие украшения»

«Размерчик оказался немного не мой, так что я его на ключи прицепила в качестве брелока, и теперь оно всегда со мной. Когда ключи достаю, всегда улыбаюсь».

Когда опыт решает все

Когда-то работала я в магазине игрушек. Начальница у нас была — мировая тетка! И вот ушла я в декрет. Уже на сносях заехала к ней в магазин закупиться. Мы поболтали, а потом она вынесла мне презент со словами: «Игрушки, одежка — это все фигня. Вот это — подарок! Каждый день вспоминать меня будете!» И протянула мне детский горшок! © informacia / Pikabu

«Года 3 назад дочка подарила мне светящийся браслетик. Ношу его, не снимая. Недавно он порвался, так я жену попросил сделать обвязку из жесткой нити и ношу дальше»

Заботливый преподаватель

Перед началом сессии ребята со старших курсов рассказали, что один из преподавателей каждому, кто сдаст его предмет на отлично, дарит подарочки в виде колбасы или сыра. Готовились мы всю ночь перед экзаменом, но ждал нас облом: педагог в этом году поменял стратегию и запасы провизии дарил тем, кто сдал на три, аргументируя это так: «Вы же без стипендии остаетесь, вам нужнее». © Не все поймут / VK

«Я очень люблю батоны, но у меня аллергия на глютен, поэтому мой парень купил мне эту подушку. Я знаю, что это мелочь, но да, я счастлива!»

Когда добро возвращается

Моя подруга часто занимала у меня деньги: небольшие суммы, но каждую неделю. У моей семьи все хорошо с финансами, а у подруги нет родителей, с 16 лет она работает и содержит себя сама. Одалживая деньги, прощалась с ними, никогда не ждала назад, не напоминала о долге. Так продолжалось около двух лет. Потом подруга встретила парня, они расписались. Мы стали видеться реже. И вот на мои 25 лет подруга принесла мне подарок — щенка самоеда. Мою белоснежную пушистую мечту. Цена на такого щенка в нашем регионе начинается от 50 тысяч. Я была в шоке, а подруга просто сказала: «Я помню ту доброту, с которой ты всегда ко мне относилась. В сумочке документы на собаку и все деньги, что я брала у тебя в долг. Я люблю тебя! Спасибо, что ты у меня есть». И это были самые трогательные слова, которые мне когда-либо говорили. © Карамель / VK

«На 35 лет мама подарила мне миску для салата из магазина а-ля „Все по 55“, а на Новый год — мандаринку и набор иголок. В деньгах мама не нуждается»

«Сама мама на значимые даты получает от меня в подарок ремонты в квартире, путешествия и крупную бытовую технику. Как мне относиться к этим дарам, до сих пор не могу понять».

Ну очень экзотический питомец

В детстве выпрашивала у родителей питомца. И вот мой день рождения. Приходят мама с папой и заговорщически сообщают мне, что купили то, что я просила. Говорят — экзотическое. Я перебрала, кажется, всех: игуана, морская свинка, золотая рыбка. Это был тамагочи... © Подслушано / Ideer

«Друзья напомнили мне, что вообще-то я — астроном по образованию. Лучший подарок на день рождения!»

Подарок с прицелом в будущее

Я — врач. Однажды дедуля-пациент подарил мне на Новый год 3 кедровые шишки и 2 снежинки, которые его внук вырезал из газет. Я распотрошила шишки, стратифицировала их в холодильнике всю зиму, а весной высадила семечки в горшки. И у меня поперли кедры! Я их рассадила вокруг города. Однажды они станут самыми высокими деревьями в Тульской области и будут жить лет 600. © informblok / Pikabu

«Чуть больше года назад врач сказал моей любимой, что она не может иметь детей. Сегодня ночью она сделала мне лучший подарок, о котором я когда-либо мог мечтать»

И ведь не обманул

Отмечали мы с бывшим День всех влюбленных. В качестве подарка он вручил мне кухонную лопатку. Я обалдела, а он спокойно показал мне скриншот моего сообщения, в котором я на вопрос «Что тебе подарить?» ответила: «Что захочешь». То есть скинул всю ответственность на меня, а затем еще обвинил в своем плохом подарке... Думаю, мне не нужно объяснять, почему он стал бывшим. © Карамель / VK

«У меня самая лучшая девушка!⁠⁠ Она подарила мне на день рождения вот эту громадину»

Когда «дороже» не значит «лучше»

В 16 лет я очень хотела ожерелье из яшмы — оно продавалось в магазине возле дома: уже не пластмассовая бижутерия, но еще не ювелирка. Там была цепочка и несколько камешков в центре. Стоило оно не очень дорого, но моих карманных денег не хватало. В общем, я очень просила его на день рождения и ждала... А получила янтарные серьги (я ненавидела янтарь, но его любила мама) в виде двух шариков размером с вишню. Они были позолоченные, откровенно бабские, громоздкие и просто некрасивые. На мой шок был ответ: «Ты что! Это же дороже!» Не помню свою реакцию, но в итоге мне все же дали деньги на ожерелье. © tttuksa / Pikabu

«У меня есть коробка с шишками и камнями, которые мне подарила жена. Идем мы по лесу, она замечает какую-нибудь прикольную шишку или камень и вручает мне»

© exilimuncor / Pikabu Станислав Дмитриев 40 минут назад «У меня есть коробка с шишками и камнями, которые мне подарила жена. Идем мы по лесу, она замечает какую-нибудь прикольную шишку или камень и вручает мне» и становится бывшей... - - Ответить

«Это самые приятные подарки на свете!»

Когда что-то пошло не так