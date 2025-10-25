15+ мужских квартир, где даже тапочки чувствуют себя на своем месте
Когда дело доходит до ремонта, каждый мечтает, чтобы его квартира выглядела как на страницах журнала — стильно, уютно и без лишних трат. Обычно за создание домашнего уюта берутся женщины, ведь у них на это особое чутье. Но порой и мужчины способны поразить не меньше. Иногда заходишь в их квартиру и не веришь, что весь этот интерьер создан без помощи дизайнеров.
«Привел девушку к себе домой, но ей не понравилась моя квартира. Что вы думаете по этому поводу?»
- Найди другую девушку. © Coreysurfer / Reddit
- Покажи ей, где выход. У тебя все супер! © Maison_ / Reddit
«Живу в доме, в котором когда-то была школа. А эта комната — бывший спортзал»
«Мне 24 года, и это моя первая квартира. Почти все, что вы видите, я нашел на барахолке»
На мой взгляд, комната на верхнем фото в серо-голубых тонах гораздо привлекательнее
- Ох, я уже хочу жить у тебя в гостиной. Потрясающе! © antiacolyte_ / Reddit
«Только взгляните, как я обустроил гостиную. Прошло всего пару дней с момента переезда»
- Напоминает приемную у моего психолога. © Celthric317 / Reddit
«В 26 лет я расстался с девушкой. Это впервые, когда я буду жить один»
«Мне скоро 35, и я наконец-то купил свой собственный дом. Ненавижу пустые и холодные помещения, поэтому делаю так»
А здесь наоборот - картину и карнизы стоит поднять. Более длинные вертикали оптически "поднимут" потолок. А картине просто не хватает воздуха
- Ну до чего же круто! Просто восторг! © FitCharacter8693 / Reddit
«Моя первая квартира в 18 лет. Вроде бы все отлично, но словно чего-то не хватает»
- 18? Я в 18 лет даже диван себе позволить не мог. © ContributionMore5502 / Reddit
- У тебя уже отличный вкус! © joaovbs96 / Reddit
Кстати, у нас есть классная подборка вдохновляющих интерьеров от женщин, решивших начать с чистого листа.
«Мне 63, живу один»
Вот такой стиль мне кажется более привлекательным. Конечно, нагромождение над окнами не то, что надо, да и окна в пол мне больше нравятся. Но не в городской застройке, наверное
- Вам, случайно, внук не нужен? © SnooPandas7586 / Reddit
- Это просто невероятно! © LowDetective1757 / Reddit
«Живу в маленькой квартире, но стараюсь поддерживать уют и чистоту. Вышивка на стене — моя работа»
«Моя маленькая, но уютная студия. Я понял, что освещение может как украсить помещение, так и все испортить»
- Ох, да у тебя талант. Совершенство! © mwill140 / Reddit
«Только взгляните на мою гостиную перед восходом солнца»
Такая атмосфера творчества и рукоделия! Хозяева любят и умеют окружать себя и светом, и цветом. Респект
- Боже, ну до чего красиво! © Illustrious_Banana_ / Reddit
«Вот теперь я начинаю чувствовать себя уютно»
опять какая-то фигня с освещением. На улице день, а в помещении горит тусклый желтый свет, который особо освещенности не добавляет. Боюсь представить, как это все выглядит в 10 вечера, когда за окном темно.
Хотя в любом случае лучше розового кошмара выше
- Я просто тихо завидую! © OkTemperature8080 / Reddit
«Поставил себе задачу все переделать. Теперь доволен результатом»
- Просто феноменально! © WheresMyAbs98 / Reddit
«Решил последовать совету и купить побольше растений»
- Ого! До чего же уютно. Я в шоке! © Biophilia_curiosus/ Reddit
«Мне 35. Коллекционирую произведения искусства уже более 15 лет»
«Вот и я обзавелся собственным жильем»
- Ух ты! Выглядит нереально уютно. © JohannRosenblum / Reddit
Согласитесь, дело не в бюджете, а в желании и чувстве вкуса! Герои нашей статьи доказали, что даже без команды дизайнеров можно создать жилье мечты, в которое хочется возвращаться. А какой интерьер впечатлил вас больше всего и думаете о мужском подходе к уюту?