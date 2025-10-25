15+ мужских квартир, где даже тапочки чувствуют себя на своем месте

Когда дело доходит до ремонта, каждый мечтает, чтобы его квартира выглядела как на страницах журнала — стильно, уютно и без лишних трат. Обычно за создание домашнего уюта берутся женщины, ведь у них на это особое чутье. Но порой и мужчины способны поразить не меньше. Иногда заходишь в их квартиру и не веришь, что весь этот интерьер создан без помощи дизайнеров.