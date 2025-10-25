15+ мужских квартир, где даже тапочки чувствуют себя на своем месте

1 час назад
15+ мужских квартир, где даже тапочки чувствуют себя на своем месте

Когда дело доходит до ремонта, каждый мечтает, чтобы его квартира выглядела как на страницах журнала — стильно, уютно и без лишних трат. Обычно за создание домашнего уюта берутся женщины, ведь у них на это особое чутье. Но порой и мужчины способны поразить не меньше. Иногда заходишь в их квартиру и не веришь, что весь этот интерьер создан без помощи дизайнеров.

«Привел девушку к себе домой, но ей не понравилась моя квартира. Что вы думаете по этому поводу?»

«Живу в доме, в котором когда-то была школа. А эта комната — бывший спортзал»

«Мне 24 года, и это моя первая квартира. Почти все, что вы видите, я нашел на барахолке»

Бруннера
10 минут назад

На мой взгляд, комната на верхнем фото в серо-голубых тонах гораздо привлекательнее

-
-
Ответить

«Только взгляните, как я обустроил гостиную. Прошло всего пару дней с момента переезда»

«В 26 лет я расстался с девушкой. Это впервые, когда я буду жить один»

«Мне скоро 35, и я наконец-то купил свой собственный дом. Ненавижу пустые и холодные помещения, поэтому делаю так»

Ana.Rok
22 часа назад

А здесь наоборот - картину и карнизы стоит поднять. Более длинные вертикали оптически "поднимут" потолок. А картине просто не хватает воздуха

-
-
Ответить

«Моя первая квартира в 18 лет. Вроде бы все отлично, но словно чего-то не хватает»

Кстати, у нас есть классная подборка вдохновляющих интерьеров от женщин, решивших начать с чистого листа.

«Мне 63, живу один»

Ana.Rok
22 часа назад

Вот такой стиль мне кажется более привлекательным. Конечно, нагромождение над окнами не то, что надо, да и окна в пол мне больше нравятся. Но не в городской застройке, наверное

-
-
Ответить

«Живу в маленькой квартире, но стараюсь поддерживать уют и чистоту. Вышивка на стене — моя работа»

«Моя маленькая, но уютная студия. Я понял, что освещение может как украсить помещение, так и все испортить»

Noumen
только что

Да, освещение важно, и здесь оно вполне себе уютное

-
-
Ответить

«Только взгляните на мою гостиную перед восходом солнца»

Ana.Rok
21 час назад

Такая атмосфера творчества и рукоделия! Хозяева любят и умеют окружать себя и светом, и цветом. Респект

-
-
Ответить

«Вот теперь я начинаю чувствовать себя уютно»

Кошачья прислуга
22 часа назад

опять какая-то фигня с освещением. На улице день, а в помещении горит тусклый желтый свет, который особо освещенности не добавляет. Боюсь представить, как это все выглядит в 10 вечера, когда за окном темно.
Хотя в любом случае лучше розового кошмара выше

-
-
Ответить

«Поставил себе задачу все переделать. Теперь доволен результатом»

«Решил последовать совету и купить побольше растений»

Ana.Rok
21 час назад

Красиво-то красиво. Но удобной комната не выглядит

-
-
Ответить

«Мне 35. Коллекционирую произведения искусства уже более 15 лет»

«Вот и я обзавелся собственным жильем»

Согласитесь, дело не в бюджете, а в желании и чувстве вкуса! Герои нашей статьи доказали, что даже без команды дизайнеров можно создать жилье мечты, в которое хочется возвращаться. А какой интерьер впечатлил вас больше всего и думаете о мужском подходе к уюту?

