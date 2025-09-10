11 мелочей в интерьере, которые незаметно «крадут» у него дорогой вид

Правильно подобранные шторы объединяют комнату в единое целое. Дизайнер Брианна Унтенер из Brianna Scott Interiors рассказывает, что этим не стоить пренебрегать, потому что добавление штор преображает комнату и делает ее менее пустой. Ширина штор должна превышать ширину окна в 2-2.5 раза, чтобы создать красивые складки. Шторы смотрятся лучше, когда висят как минимум на 10–15 см выше окна, в зависимости от расстояния до потолка. Стильные шторы могут скрасить любой интерьер, вне зависимости от стилистики, которую вы выбрали. Однако, по словам Анны Кроэссер и Амелии Стрэт из Kroesser + Strat Interiors, есть один стиль штор, которого следует избегать: «Шторы с люверсами делают интерьер менее дорогим и роскошным. Это выглядит очень по-студенчески, а не изысканно». При выборе штор эксперты советуют обращать внимание на модели с потайными петлями или шторы-плиссе.