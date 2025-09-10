Сочетание цветов на фото справа может загнать в депрессию, особенно, зимой в полярную ночь.
11 мелочей в интерьере, которые незаметно «крадут» у него дорогой вид
Ремонт — дело непростое. Когда масштабные черновые работы позади, кажется, что дело остается за малым. Но для создания стильного и дорогого на вид интерьера необходимы не только вложения, но и внимание к деталям. Часто даже после дорогостоящего ремонта и покупки качественной мебели в общем виде чего-то не хватает, а обстановка кажется незавершенной. Мы обратились за советом к профессиональным дизайнерам и архитекторам, чтобы разобраться, какие мелочи могут незаметно портить впечатление от интерьера и как это исправить.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Цветовое решение
Дизайнер с более чем 10-летним опытом Эмили Хендерсон, автор известного блога по дизайну интерьера, утверждает, что основой гармоничного и целостного интерьера является тщательно продуманная цветовая палитра. Она рекомендует использовать 3-5 оттенков, чтобы избежать визуальной перегруженности. Этой же точки зрения придерживается и дизайнер Рейнард Лоуэлл, который в своих проектах демонстрирует, что вместо одного яркого акцентного цвета, лучше использовать его в нескольких оттенках. Такой подход, по его словам, добавляет пространству многослойности, делает его более динамичным и визуально дорогим. Данные принципы дизайна основаны на теории восприятия цвета и успешно применяются ведущими студиями по всему миру.
Голые стены
Архитектор-дизайнер Алексей Иванов, соруководитель мастерской Geometrium, в своих проектах неоднократно демонстрирует, что использование текстур может придать интерьеру более дорогой и продуманный вид. Это достигается не только за счет дорогих материалов, но и благодаря применению декоративной штукатурки или фактурной краски. По мнению Иванова, эти решения позволяют создать глубину и тактильное разнообразие, которые делают пространство более интересным и сложным. Он предлагает выбрать одну или несколько стен в интерьере для добавления текстурности.
Неактуальные шторы
Правильно подобранные шторы объединяют комнату в единое целое. Дизайнер Брианна Унтенер из Brianna Scott Interiors рассказывает, что этим не стоить пренебрегать, потому что добавление штор преображает комнату и делает ее менее пустой. Ширина штор должна превышать ширину окна в 2-2.5 раза, чтобы создать красивые складки. Шторы смотрятся лучше, когда висят как минимум на 10–15 см выше окна, в зависимости от расстояния до потолка. Стильные шторы могут скрасить любой интерьер, вне зависимости от стилистики, которую вы выбрали. Однако, по словам Анны Кроэссер и Амелии Стрэт из Kroesser + Strat Interiors, есть один стиль штор, которого следует избегать: «Шторы с люверсами делают интерьер менее дорогим и роскошным. Это выглядит очень по-студенчески, а не изысканно». При выборе штор эксперты советуют обращать внимание на модели с потайными петлями или шторы-плиссе.
Удлинители и фильтры
Как можно споткнуться об кабель от стенной розетки к телевизору??? Даже при желании не просто, если конечно по стенам не ходить!!!🤣🤣🤣
В современном доме, насыщенном электроникой, вопрос организации проводов становится ключевым для создания гармоничного интерьера. Известный дизайнер интерьеров Изабела Токарски, основательница дизайн-студии Kabela & Co., подчеркивает, что такие мелочи нарушают визуальную гармонию пространства, перетягивая внимание на себя. Для решения этой проблемы эксперты рекомендуют использовать специальные системы организации, например, кабель-каналы, короба для проводов или маскирующие панели. Скрытие проводов не только делает интерьер более чистым и изысканным, но и повышает безопасность, снижая риск споткнуться или повредить электронику. Это простое и эффективное решение, которое позволит сохранить ваш дом продуманным и аккуратным.
Непропорциональный ковер
Ковер — это функциональный элемент декора, который способен преобразить комнату, добавить в нее уюта и тепла. Его значение в интерьере иногда недооценивают. Ковер разделяет пространство, добавляет цвета и текстуры, а также служит отличной шумоизоляцией. С его помощью можно легко изменить настроение комнаты без серьезных вложений. На что же стоит обратить внимание в первую очередь? Дизайнер Найка Андре из NJA Interiors настоятельно советует выбирать ковер подходящего размера: «Большие ковры могут стать прекрасной основой для комнаты, в то время как маленькие коврики могут создать ощущение незавершенности». В идеале ковер должен быть достаточно большим, чтобы передние ножки мебели стояли на нем. Дизайнер Джилл Ромайн добавляет, что слишком маленькие ковры могут испортить пространство, поэтому она не экономит на размере ковра.
Белые окна
Бред сивой кобылы, ой кобыла сивого. Черные окна просто отстой как и бронзовые. И пусть себе красит рамы кисточкой!!!
Архитектор-дизайнер Алексей Иванов на примере своих проектов объясняет, что цвет окон может оказывать значительное влияние на общее восприятие интерьера. По его мнению, стандартные белые рамы в некоторых случаях могут выглядеть менее дорого, чем, например, окна черного или графитового цветов. Эти оттенки, как отмечает эксперт, помогают добавить пространству глубины и изысканности. Если замена окон невозможна, он рекомендует использовать альтернативные решения, например, ламинирование. Кроме этого, можно покрасить рамы специальной краской для пластика.
Постельное белье и подушки
Насколько интереснее выглядит спальня, когда хозяева укладываются спать, и заваливают интересными подушечками, пледиками и что там у вас еще, все горизонтальные поверхности?
Дизайнеры отмечают, что постельные принадлежности и покрывала в играют большую роль в интерьере спальни. В идеале они должны сочетаться с выбранной стилистикой. Они советуют присмотреться к стильным однотонным белым и серым вариантам из натуральной ткани. Это универсальный беспроигрышный вариант, потому что смотрится отлично с большим количеством различных стилей и дизайнерских решений. Кроме того, постель должна быть пропорциональна кровати. Например, если расположить квадратные подушки у изголовья, а еще две прямоугольные — перед ними, то кровать будет выглядеть интереснее. Покрывало же смотрится гармонично тогда, когда красиво свисает с краев.
Блестящие поверхности
Мы изначально выбрали кухонный гарнитур вот точно такого цвета, как на фото. Но потом начались проблемы с доставкой, и мы отказались от этого гарнитура и взяли белый глянцевый. И я очень довольна, что так получилось. У нас по площади кухня очень маленькая, тот цвет, который мы выбрали изначально, делал бы её визуально ещё меньше.
Дизайнеры отмечают, что чрезмерное использование блестящих поверхностей в интерьере может визуально удешевить его, вне зависимости от непосредственной стоимости материалов. По экспертному мнению, это происходит из-за того, что такие поверхности могут выглядеть менее естественно по сравнению с матовыми. Кроме этого они смещают акцент на себя. Эксперты рекомендует с осторожностью относиться к глянцу и обратить внимание на более матовые, спокойные решения, которые будут гармонично смотреться в сочетании с другими элементами декора.
Визуальный шум
Вещи, лежащие не на своих местах, создают визуальный шум, который не только предполагает недостаток организационных мест, но и удешевляет интерьер в целом. Дизайнеры рассказывают о возможном решении этой проблемы. Например, ниши удачно прячут беспорядок, но не крадут при этом пространство. Но устранить визуальный шум можно и с помощью более простых, но не менее практичных приемов. Например, дизайнер Рейнард Лоуэлл рекомендует выбрать декоративный поднос или корзинку для мелочей, выделить определенный ящик под конкретные вещи.
Шторка в ванной
Дизайнеры рассказывают, что часто предпочитает именно шторки, а не стеклянные дверцы для душевых. Однако, несмотря на практичность и удобство в использовании, шторки для душа могут удешевлять ванную, особенно если они цветные и пестрые. Дизайнеры предлагают прятать шторки за специальными нишами: таким образом они не привлекают внимания, делая интерьер аккуратнее и дороже. В качестве альтернативного решения можно рассмотреть однотонные шторки в более спокойных тонах.
Аромат
Неприятный запах, оставшийся после ремонта или сантехнических работ, может испортить впечатление от самого изысканного интерьера. Принципы, описанные на таких ресурсах, как Azuna, указывают, что маскировка запаха менее эффективна, чем его нейтрализация. По словам экспертов в области гигиены и санитарии, чтобы эффективно устранить запах, необходимо сначала определить его источник и устранить неисправность. Как отмечают специалисты компании SERVPRO, для удаления остаточных запахов рекомендуется провести тщательную влажную уборку с использованием специальных чистящих средств. После того, как вы убедились в чистоте и безопасности пространства, вы можете придать ему индивидуальности, выбрав подходящий аромат в виде свечей, диффузоров или саше. Приятный аромат станет завершающим штрихом. В до мелочей продуманном интерьере находится будет еще приятнее.
Внимание к деталям — это то, что отличает действительно продуманный интерьер от простого набора мебели. Чтобы придать дому дорогой и ухоженный вид, не всегда нужен большой бюджет. Гораздо важнее продуманность и гармония. С их помощью можно создать пространство, которое будет радовать вас долгие годы и не потеряет своей актуальности. А вот еще несколько статей на эту тему:
Комментарии
Опять рекомендации, как замаскировать хрущевку под элитный пентхаус, чтоб никто не догадался? 😂
Прекрасные рекомендации для тех, кто живет дома. А не вынужденно шарится по съемам, еще и в других городах, потому что свой дом или разбили или добивают
Не понимаю, зачем выворачиваться наизнанку, пытаясь заставить интерьер ВЫГЛЯДЕТЬ дорого, изысканно, роскошно и тд., если только это не рекомендации для блогеров и фоток для соцсетей. У блогеров да, ВЫГЛЯДИТ всё роскошно, но это не интерьер для жизни. Там, где люди живут, интерьер должен быть удобным в первую очередь, для повседневной жизни, ежедневного использования и уборки.